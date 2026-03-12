Esta moto japonesa, la Yamaha MT-07, es una de las naked más divertidas que puedes comprar

Coches y Motos 12 MAR 2026 - 19:57h.

Sencillez mecánica, buenas prestaciones y precio ajustado

Yamaha trabaja en una Ténéré 900

Si lo que buscas ahora mismo es una moto divertida, que te haga sentir adrenalina cada vez que la utilizas, y que sea llamativa a nivel estético, entonces tienes que conseguir la Yamaha MT-07. Nos parece una de las mejores inversiones que se pueden hacer hoy en día, y es una naked a la que no le falta de nada. En cuanto la veas, y sobre todo, en caso de que tengas la oportunidad de poder probarla, te garantizamos que vas a querer comprarla al instante.

Es una de las naked de media cilindrada más exitosas en el mercado, gracias a su sencillez mecánica, sus buenas prestaciones y su precio ajustado, que la convierten en una auténtica ganga. Y recientemente, el año pasado, sufrió una profunda renovación, en especial, en cuanto a equipamiento se refiere, por lo que es una de las mejores compras que puedes hacer. Además, tienes la opción de limitarla para el carné A2, y cumple con la normativa Euro 5+, como es lógico.

El peso de la moto es de 183 kilos, y la capacidad del depósito alcanza los 14 litros, lo que se traduce en una importante autonomía. El motor es un bicilíndrico de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de rendir a una potencia de 73,4 CV a 8.750 revoluciones por minuto, y con un par máximo de 67 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con tres modos de conducción, tres mapas de potencia, control de tracción con dos niveles y desconectable, embrague anti-rebote, quickshifter opcional, y no le falta de nada en cuanto a tecnología.

Nos sorprende el asumible precio

Y lo mejor de todo es que conseguir esta Yamaha MT-07 no te supondrá una gran inversión, al poder hacerla tuya por tan solo 7.499 euros, lo que nos parece un chollo se mire por donde se mire.