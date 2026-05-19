Más bonito y, para muchos, mejor que el Mercedes GLC

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 09:33h.

Este SUV desconocido por muchos es una tentación

Mercedes acaba con el problema del GLA

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Genesis continúa reforzando su presencia en el mercado europeo con modelos capaces de competir directamente frente a las marcas premium tradicionales. El GV60 se ha convertido en uno de los ejemplos más interesantes de esta estrategia gracias a una combinación muy trabajada entre diseño, calidad interior, tecnología y refinamiento. El SUV eléctrico coreano ha logrado captar atención incluso frente a referentes consolidados como el Mercedes GLC, especialmente entre quienes buscan una propuesta más moderna y diferenciada.

El diseño del GV60 es uno de sus principales argumentos. Genesis ha apostado por una estética elegante y sofisticada que consigue destacar dentro de un segmento donde muchos SUV premium tienden a parecerse cada vez más entre sí. Las líneas fluidas, las proporciones equilibradas y la característica firma lumínica dividida de la marca generan una imagen muy reconocible y con una fuerte personalidad visual.

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La silueta combina deportividad y refinamiento de una manera especialmente atractiva. El techo descendente, los pasos de rueda marcados y la integración de los elementos aerodinámicos refuerzan una apariencia moderna sin caer en excesos visuales. Frente a algunos SUV eléctricos de aspecto demasiado tecnológico o minimalista, el GV60 apuesta por un diseño más emocional y elegante.

No es ningún secreto que el apartado visual se ha convertido en uno de los factores más importantes dentro del mercado premium actual. En este sentido, Genesis ha conseguido crear un modelo que transmite exclusividad y modernidad incluso frente a fabricantes europeos con décadas de experiencia en este segmento.

Un interior premium con tecnología muy avanzada

El salto cualitativo más evidente aparece en el interior. El habitáculo del GV60 sorprende por el nivel de calidad percibida y por el cuidado puesto en cada detalle. Genesis ha trabajado especialmente en materiales, iluminación y diseño para generar una atmósfera claramente premium.

Los acabados transmiten una sensación de refinamiento muy elevada. Las superficies acolchadas, los detalles metálicos y el diseño envolvente del salpicadero contribuyen a crear un entorno sofisticado y moderno. Todo el habitáculo ha sido pensado para ofrecer una experiencia visual y táctil superior a la habitual dentro del segmento.

La tecnología ocupa igualmente un papel protagonista. El SUV incorpora una doble pantalla digital integrada, iluminación ambiental configurable y sistemas avanzados de conectividad. También destacan funciones innovadoras como el acceso mediante reconocimiento facial o el sistema de identificación por huella dactilar, soluciones poco habituales incluso en modelos premium europeos.

En este sentido, Genesis ha conseguido posicionar al GV60 como uno de los SUV eléctricos más avanzados tecnológicamente de su categoría. El sistema multimedia ofrece un funcionamiento rápido e intuitivo, mientras que la instrumentación digital aporta una presentación muy moderna.

La plataforma eléctrica específica también permite mejorar la habitabilidad y el confort. El espacio interior resulta amplio y el aislamiento acústico transmite una sensación de gran refinamiento en marcha. La conducción se caracteriza por la suavidad y el silencio habituales en los eléctricos premium de nueva generación.

Un SUV eléctrico que desafía a los fabricantes alemanes

El Genesis GV60 no solo destaca por diseño y tecnología. Las versiones más potentes superan ampliamente los 300 CV y ofrecen unas prestaciones muy contundentes. La aceleración resulta inmediata y el comportamiento dinámico consigue combinar agilidad y confort con bastante equilibrio.

La autonomía también se sitúa entre los puntos fuertes del modelo. Las variantes de batería más grande permiten superar los 500 kilómetros homologados, cifras muy competitivas dentro del segmento premium eléctrico. Además, el sistema de carga rápida facilita recuperar buena parte de la batería en tiempos reducidos.

Llama especialmente la atención la capacidad de Genesis para competir directamente con fabricantes alemanes muy consolidados. Frente a propuestas más conservadoras como el Mercedes GLC, el GV60 ofrece una visión más moderna y tecnológica del SUV premium.

Por otro lado, el modelo coreano aporta un nivel de exclusividad superior al de muchos rivales tradicionales. Su menor presencia en el mercado europeo y su diseño claramente diferenciado refuerzan una sensación de originalidad muy valorada dentro del segmento premium.

El Genesis GV60 demuestra así que las marcas coreanas ya pueden competir de tú a tú con fabricantes históricos en calidad, diseño y tecnología. Su combinación entre sofisticación, innovación y personalidad propia lo convierte en uno de los SUV eléctricos premium más interesantes y atractivos del mercado actual.