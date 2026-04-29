El nuevo Audi es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caro

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 05:04h.

Además, actualmente lo encuentras en oferta en sus dos versiones de carrocería

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El Audi Q4 e-tron es uno de los modelos destacados en la nueva etapa eléctrica de Audi. Y no solo por lo que ofrece en tecnología, sino porque marca un salto en diseño, calidad y percepción premium dentro de la marca.

Además, se puede elegir con dos tipos de carrocería, algo poco habitual en este segmento: una versión SUV convencional más práctica y otra Sportback, con una caída de techo más deportiva que refuerza su carácter dinámico y lo hace todavía más atractivo a nivel visual. Y compiten con el Mercedes EQA o el BMW iX1.

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Los Audi Q4 e-tron están de oferta

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar de los precios, porque aquí es donde realmente sorprende actualmente. Y es que Audi los ofrece en sendas ofertas que no dejan indiferente. La versión convencional arranca desde unos 41.502 euros. Además, existe una opción de financiación muy concreta con 230 euros al mes, 48 meses, entrada de 13.890,75 euros y una cuota final de 21.501,80 euros. Mientras que la Sportback parte desde unos 41.654 euros financiados o 42.754 euros al contado.

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Por estas cifras, Audi pone sobre la mesa un SUV eléctrico que compite con modelos como el Volvo EC40 o el BMW iX2, pero con un posicionamiento muy interesante dentro del segmento premium, especialmente teniendo en cuenta su nivel de acabados.

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Así son los Q4 e-tron en promoción

En el apartado mecánico, las versiones de acceso 40 e-tron ofrecen un motor de 204 CV y 545 Nm, con tracción trasera, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y alcanzar los 160 km/h, todo ello con una batería de 77 kWh que permite hasta 570 km de autonomía WLTP.

En cuanto a lo que Audi ofrece por ese precio, el nivel es claramente premium, con climatizador de dos zonas, asientos calefactables, sistema multimedia MMI, llantas de 19 pulgadas, faros LED, portón eléctrico y asistentes de conducción como el control de carril o el Audi drive select.