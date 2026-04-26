El nuevo Audi Q4 e-tron, uno de los más elegantes de la marca, gana terreno en el segmento premium

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 05:19h.

Actualmente lo encuentras en sus dos carrocerías a precios muy apetecibles

El problema del Audi Q3 que no te cuentan

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No todos los eléctricos premium consiguen destacar de verdad, y ahí es donde el Audi Q4 e-tron marca la diferencia con una propuesta muy equilibrada. Tiene presencia, tecnología y una autonomía que encaja perfectamente en el uso real, algo que cada vez valoran más los conductores que buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

Su diseño es uno de sus grandes reclamos, porque mantiene el ADN de Audi pero lo adapta a un lenguaje mucho más moderno y limpio, con líneas bien definidas y una estética elegante que funciona en cualquier entorno. Además, se puede elegir en carrocería convencional o en versión Sportback, que añade un toque más dinámico y emocional. Y también tiene un precio que deja KO a sus rivales. Lo encuentras en la web de Audi desde 40.542 euros en versión convencional y 42.235 euros en Sportback, posicionándose como una de las opciones más equilibradas dentro del segmento premium. Cifras, además, que no incluyen las ayudas públicas.

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Así son los Audi Q4 e-tron y Q4 e-tron Sportback

Las proporciones están muy bien resueltas, ya que sus 4.588 mm de largo permiten ofrecer un equilibrio muy interesante entre tamaño exterior y aprovechamiento interior. A esto se suma un maletero de 535 litros, que lo convierte en un SUV práctico y perfectamente válido para el día a día o para viajar.

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En el interior, el salto tecnológico es evidente, con un entorno orientado al conductor y una interfaz que resulta intuitiva desde el primer momento, algo que no siempre ocurre en este tipo de modelos. La calidad de materiales y ajustes está a la altura de lo que se espera de la marca, y la sensación general es de coche sólido y bien construido.

204 CV de potencia y casi 600 km de autonomía

En el apartado mecánico, los precios son para las versiones de acceso, que ya ofrecen cifras muy interesantes, con 204 CV y 545 Nm de par, lo que se traduce en una respuesta inmediata y una conducción muy suave, silenciosa y agradable. La tracción trasera aporta además un plus de dinamismo que se agradece en carretera.

La batería de 77 kWh útiles permite alcanzar hasta 570 km de autonomía WLTP, una cifra que lo sitúa entre los mejores de su categoría y que permite viajar con bastante tranquilidad. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos, ofreciendo unas prestaciones más que suficientes para cualquier situación.

El equipamiento es completo desde el inicio, con climatizador bizona, asientos calefactables, faros LED, llantas de 19 pulgadas y un buen paquete de asistentes a la conducción, además del sistema multimedia característico de la marca.