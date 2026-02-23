El Audi Q4 ajusta su precio y cambia las reglas entre los SUV eléctricos

Coches y Motos 23 FEB 2026 - 21:43h.

El SUV eléctrico alemán es una de las opciones premium más asequibles

El nuevo Audi Q4 Sportback aumenta la autonomía y disminuye el tiempo de carga

El Audi Q4 e-tron ajusta su precio y redefine su papel dentro del competido segmento de los SUV eléctricos compactos. En un mercado donde la electrificación premium suele implicar un desembolso elevado, este movimiento estratégico lo convierte en uno de los modelos más asequibles dentro de su categoría, alterando el equilibrio frente a alternativas de corte generalista y frente a otros fabricantes de posicionamiento superior.

Con 4,59 metros de longitud, el Q4 e-tron se asienta en el núcleo del segmento C-SUV. Está desarrollado sobre la plataforma modular eléctrica del grupo, concebida específicamente para vehículos de cero emisiones, lo que permite optimizar espacio interior y reparto de pesos. Su diseño mantiene los rasgos distintivos de la gama eléctrica de la marca, con una parrilla Singleframe carenada, ópticas estilizadas y una silueta robusta que transmite solidez sin recurrir a excesos estéticos.

La gama ofrece diferentes configuraciones mecánicas, con versiones de tracción trasera y variantes quattro de tracción total mediante doble motor eléctrico. Las potencias pueden superar los 280 CV en las opciones superiores, mientras que las alternativas de acceso priorizan el equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Las baterías, con capacidades que rondan o superan los 77 kWh brutos según versión, permiten autonomías homologadas que se sitúan entre las más competitivas del segmento.

Llama especialmente la atención que, pese al ajuste de precio, el modelo conserve cifras de autonomía y prestaciones acordes a su posicionamiento. Además, admite potencias de carga rápida en corriente continua que permiten recuperar un alto porcentaje de energía en tiempos contenidos, facilitando su uso más allá del entorno urbano.

Un eléctrico premium con planteamiento más competitivo

El interior del Q4 e-tron refleja el enfoque tecnológico característico de la marca. La instrumentación digital Audi virtual cockpit y la pantalla central orientada al conductor configuran un entorno moderno y funcional. La calidad de los materiales y los ajustes mantiene el estándar esperado en un modelo de carácter premium.

En términos de habitabilidad, la plataforma eléctrica favorece una buena distancia entre ejes, lo que se traduce en espacio suficiente para pasajeros en las plazas traseras. El maletero ofrece una capacidad acorde a su tamaño, consolidando su orientación familiar. La posición de conducción elevada y la ergonomía general refuerzan la sensación de control y confort.

En el apartado dinámico, el bajo centro de gravedad derivado de la ubicación de la batería mejora la estabilidad y el aplomo en curva. La entrega de par inmediata característica de los motores eléctricos garantiza una respuesta ágil, mientras que la insonorización cuidada contribuye a una experiencia refinada.

Por todo ello, el Audi Q4 e-tron se posiciona como uno de los SUV eléctricos premium más asequibles del mercado. El ajuste tarifario, unido a su nivel tecnológico y a su autonomía competitiva, modifica las reglas del juego en un segmento clave de la movilidad eléctrica.