La alternativa buena, barata y bonita al Audi Q3

Coches y Motos 09 FEB 2026 - 06:47h.

Acaba de ser renovado y ya se puede configurar en España

Audi tiene un problema muy importante

Compartir







El Audi Q3 lleva años siendo una referencia clara en el segmento SUV compacto premium. Buen diseño. Buena calidad. Buena imagen de marca. Es uno de los modelos más deseados. Pero no es el único. Y tampoco es el más equilibrado en todos los frentes.

Ahí es donde aparece el Lexus UX. Este SUV japonés se ha renovado. Y la marca japonesa ya ha abierto el libro de pedidos en España para el UX 2026. Y lo hace con una propuesta de calidad premium, diseño cuidado y una mecánica eficiente. Todo sin disparar el precio.

PUEDE INTERESARTE Audi deja de fabricar el Q2

La gama mecánica se mantiene en el nuevo Lexus UX

En el apartado mecánico no hay sorpresas. Y eso es una buena noticia. El UX 300h mantiene su sistema híbrido autorrecargable. Combina un motor de gasolina atmosférico de 2.0 litros y cuatro cilindros con un motor eléctrico. La potencia total asciende a 199 CV. Va asociado a una caja automática e-CVT y tracción delantera.

PUEDE INTERESARTE La alternativa barata a Audi sin renunciar a nada

Las cifras acompañan. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos. El consumo medio se queda en 5 litros a los 100 km. Las emisiones son de 114 g/km de CO₂ según WLTP. Además, cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. Ventajas claras en ciudad. Menos restricciones. Más libertad.

Lexus reduce la gama de acabados, pero añade una muy especial

La gama se ha simplificado. Ahora se estructura en cuatro acabados. Urban, F Sport Legend, F Sport+ y Omotenashi. Lexus ha reducido opciones para facilitar la elección. Y ha añadido un acabado muy atractivo. El F Sport Legend.

Este nuevo nivel destaca por su parrilla exclusiva F Sport, inspirada en el desaparecido Lexus LS F Sport. El interior transmite un ambiente cálido y deportivo. Materiales bien ajustados. Buen confort. El centro del habitáculo lo domina una pantalla táctil de 12,3 pulgadas. Moderna. Clara. Bien integrada.

Y llegan los precios, clave en esta comparativa. El Urban arranca en 40.250 euros. El F Sport Legend, en 43.250 euros. El F Sport+ sube a 51.000 euros. Y el Omotenashi alcanza los 56.000 euros. Frente al Q3, el UX ofrece diseño, eficiencia y fiabilidad. Para muchos, es la alternativa buena, bonita… y también más sensata.