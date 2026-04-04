El Mercedes EQA más barato está cambiando las reglas: tecnología eléctrica para plantar cara a Tesla y Toyota

Coches y Motos 04 ABR 2026 - 07:18h.

Es el SUV eléctrico de Mercedes más vendido en España

Mercedes lleva al CLA al siguiente nivel

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El Mercedes-Benz EQA se ha convertido en uno de los eléctricos más relevantes del momento. En 2026 ya es el más vendido de la marca en España. Esto no es casualidad. Mercedes ha conseguido combinar imagen premium, tecnología y eficiencia. Un cóctel que le permite plantar cara a Tesla y a la fiabilidad que siempre representa Toyota.

A nivel de tamaño, encaja perfectamente en el segmento compacto premium. Con 4.463 mm de largo, 1.834 mm de ancho y 1.608 mm de alto, ofrece un interior equilibrado. Espacio suficiente. Y buena maniobrabilidad en ciudad.

Tres versiones mecánicas para el Mercedes EQA

La gama mecánica está bien estructurada. La versión de acceso ofrece 190 CV, 385 Nm de par, batería de 71 kWh y hasta 558 km de autonomía WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,6 segundos.

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Por encima, encontramos una variante de 228 CV, con 475 km de autonomía y un 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. Más rápida. Más directa. Pensada para quien busca algo más de respuesta.

La versión más potente alcanza los 292 CV, mantiene los 475 km de autonomía y rebaja el 0 a 100 km/h hasta los 6 segundos. Aquí ya hablamos de un eléctrico con un claro enfoque prestacional.

Precio y equipamiento

El precio arranca en 56.450 euros. No es un modelo barato. Pero sí competitivo dentro del segmento premium. Especialmente si se tiene en cuenta todo lo que ofrece desde la versión base.

El equipamiento es uno de sus puntos fuertes. Incluye sistema MBUX, navegación premium, servicios conectados y una iluminación ambiental de 64 colores. Todo con un enfoque muy tecnológico. También suma asientos calefactados, climatizador THERMOTRONIC y portón trasero EASY-PACK. Además de faros LED High Performance y múltiples asistentes de conducción. En seguridad, está muy bien cubierto. Incorpora frenada automática, mantenimiento de carril, cámara trasera y numerosos sistemas de ayuda. Todo pensado para facilitar la conducción.