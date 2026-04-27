La nueva Yamaha es la naked más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 27 ABR 2026 - 21:37h.

Tiene un descuento de 300 euros que se le ha aplicado al precio original

La alternativa, para muchos mejor, a la Yamaha Ténéré

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En Yamaha tienen una naked que es para mucha gente, la más bonita de la historia de la marca. Lo cierto es que es una moto impresionante en todos los aspectos, que la hace ser increíblemente llamativa a nivel visual, y no se queda atrás en cuanto a prestaciones y a equipamiento. Además, su precio la hace ser muy accesible, lo que sin duda alguna es otro punto más a favor de esta MT 07, una de las naked de media cilindrada más exitosas del mercado.

Tras las últimas actualizaciones que ha recibido, en especial en el apartado tecnológico, se posiciona como una de las mejores compras que se pueden hacer ahora mismo. Y existe la posibilidad de limitarla para los usuarios que únicamente dispongan del carné A2, lo que siempre es de agradecer. Entre sus principales características, hay que resaltar el novedoso sistema de transmisión automático, o el estatus deportivo gracias a la parte ciclo muy mejorada.

Tampoco queremos olvidarnos de que dispone de la homologación Euro 5+, así como acelerador electrónico, tres modos de conducción, embrague asistido y anti-rebote, un chasis más rígido, un sonido de motor diferente, una ergonomía revisada, control de tracción o una nueva instrumentación TFT con conectividad de 5”. En cuanto al motor que equipa, es un bicilíndrico de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, de 73,4 CV de potencia a 8.750 revoluciones por minuto, y un par motor de 67 Nm a 6.500 rpm.

El precio de la Yamaha MT 07 es su punto fuerte

Pero, tras todo lo que hemos mencionado previamente, si hay algo con lo que queremos quedarnos en especial es con el precio de la Yamaha MT 07. Porque puede ser tuya a cambio de 7.499 euros, tras un descuento de 300 euros que se le ha aplicado al precio original.