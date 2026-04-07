El nuevo Peugeot es el coche más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 07 ABR 2026 - 22:02h.

Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

El 408 es una apuesta arriesgada pero muy interesante de la marca francesa

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El Peugeot 408 marca un punto de inflexión dentro de la gama de la marca francesa, apostando por un diseño que rompe con todo lo visto anteriormente. Bajo el titular de ser el coche más bonito en la historia de Peugeot, este modelo justifica esa afirmación desde el primer vistazo, gracias a una silueta que mezcla conceptos de berlina, SUV y coupé en una propuesta difícil de encasillar.

Desde su concepción, el 408 destaca por una carrocería elevada, líneas muy marcadas y una caída del techo que refuerza su carácter dinámico. La firma lumínica delantera, con los característicos colmillos LED, y una parrilla integrada en el color de la carrocería aportan una imagen moderna y sofisticada. No es ningún secreto que Peugeot ha dado un paso adelante en diseño en los últimos años, pero en este caso el salto es especialmente evidente.

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El perfil es, probablemente, el ángulo más representativo del modelo. La longitud del capó, las proporciones estilizadas y la zaga afilada generan una presencia visual muy diferenciada dentro del segmento. Este enfoque no solo busca destacar, sino también posicionar al 408 como una alternativa emocional frente a opciones más convencionales.

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Un interior tecnológico con enfoque diferencial

El habitáculo mantiene la línea innovadora del exterior, incorporando la evolución del conocido i-Cockpit. La disposición del puesto de conducción, con un volante compacto y una instrumentación digital elevada, crea una experiencia distinta a la de sus competidores. Cabe destacar que la calidad percibida también da un paso adelante, con materiales y ajustes que refuerzan la sensación de producto cuidado.

En términos de equipamiento, el Peugeot 408 ofrece una dotación tecnológica amplia desde los niveles iniciales, incluyendo sistemas avanzados de asistencia a la conducción, conectividad completa y soluciones orientadas al confort. Este enfoque contribuye a consolidar su posicionamiento como un modelo moderno y bien equipado dentro de su categoría.

Por otro lado, su gama mecánica incluye opciones eficientes que se adaptan a un uso variado, desde motores térmicos hasta versiones electrificadas. Esta diversidad permite cubrir diferentes necesidades sin perder coherencia en la propuesta global.

Por todo ello, el Peugeot 408, una de las apuestas más importantes de la marca francesa, no solo destaca por su diseño, sino también por ofrecer un conjunto equilibrado en tecnología, confort y eficiencia. Una propuesta que refuerza la nueva estética de la marca y que lo sitúa como uno de los modelos más llamativos de su historia reciente.