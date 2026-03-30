Mejor, más atractivo y, muy importante, más barato que el Peugeot 2008, pero igual de bueno

Coches y Motos 30 MAR 2026 - 12:32h.

El Peugeot 2008 es muy bueno, pero debes tener en cuenta esta alternativa

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El Peugeot 2008 es uno de los referentes del segmento. Tiene diseño, tecnología y una imagen muy cuidada. Es atractivo. Moderno. Y con un interior muy llamativo. Durante años ha sido una de las opciones más deseadas.

Además, ofrece un buen equilibrio general. Es cómodo. Tiene buen comportamiento. Y un nivel de equipamiento elevado. No es casualidad que sea uno de los SUV más vendidos. Peugeot ha sabido hacer un producto muy completo.

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Pero no todo es perfecto. A algunos les parece demasiado grande (4.300 mm de largo) para su sector. Para otros, el problema es el precio. Y también que esté entre los más vendidos, pues no apetece tener un coche que tiene todo el mundo. Y eso hace que muchos empiecen a mirar alternativas. Porque en este segmento, cada euro cuenta. Y ahí es donde aparece el Opel Mokka.

El Opel Mokka pone en jaque al Peugeot 2008

El Mokka juega otra partida. No intenta superar al 2008 en todo. Pero sí ofrecer lo mismo en lo esencial. Y hacerlo por menos dinero. Su propuesta es clara. Equilibrio, diseño y precio contenido.

El diseño Vizor le da personalidad propia. Es más compacto. Más directo. Y con una imagen muy moderna. No es tan sofisticado como el Peugeot. Pero sí más sencillo. Y para muchos, más atractivo.

También es más fácil de usar. Con 4.150 mm de largo y una batalla de 2.557 mm, se mueve mejor en ciudad. Es ágil. Y práctico. Un SUV pensado para el día a día. El maletero, con 350 litros, cumple sin destacar. Pero es funcional. Está bien resuelto. Y suficiente para un uso habitual. Aquí el Mokka sigue su lógica. Nada sobra. Nada falta. Y rivaliza con modelos como el Renault Captur o el SEAT Arona.

Así es el Opel Mokka más barato

La gama del Mokka arranca en 20.900 euros al contado o 18.900 euros financiando. Muy por debajo del 2008. Y con un equipamiento suficiente. Pantalla, conectividad, cámara trasera y asistentes básicos.

En marcha, el motor de 136 CV responde bien. Con 230 Nm de par, ofrece agilidad. Acelera en 8,9 segundos. Y mantiene un consumo de 5,5 l/100 km. No busca impresionar. Pero sí convencer.