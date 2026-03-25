Peugeot tiene el coche que, sin ser eléctrico, no gasta gasolina

Coches y Motos 25 MAR 2026 - 05:04h.

145 CV de potencia y un consumo de poco más de 5 litros a los 100 km

Peugeot tiene uno de los mejores utilitarios del momento

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No es eléctrico, pero casi lo parece. El Peugeot 408 llega con una propuesta diferente. Diseño rompedor. Tecnología híbrida. Y un consumo muy bajo. Una alternativa muy interesante. Desde el primer vistazo, sorprende. No es un SUV al uso. Tampoco un compacto clásico. Mezcla ambos mundos. Y lo hace con una silueta muy dinámica. Para muchos, uno de los modelos más atractivos de Peugeot.

En tamaño, juega en otra liga. Mide 4.687 mm de largo y tiene una batalla de 2.787 mm. El interior es amplio. Cómodo. Pensado para viajar. El maletero ofrece 536 litros, ampliables hasta 1.611 litros. Se posiciona frente a rivales como BMW X2, Toyota RAV4 o incluso propuestas eléctricas como el Cupra Tavascan. Y lo hace con una relación calidad-precio muy competitiva.

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Así es la versión de acceso a la gama del Peugeot 408

En lo mecánico, hay varias opciones. Pero en esta ocasión nos centramos en la de acceso, la híbrida ligera (MHEV), que registra un consumo difícil de creer. Combina un motor gasolina 1.2 turbo con sistema eléctrico. En total entrega 145 CV y 230 Nm. Con este bloque, hace el 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Y alcanza 205 km/h. Todo con cambio automático y tracción delantera. Un conjunto equilibrado. Mientras que en consumo, homologa solo 5,1 l/100 km. Una cifra muy interesante en los tiempos que corren. Y que lo acerca mucho a un híbrido completo. De ahí su gran atractivo.

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El precio parte de 31.719 euros al contado. Y financiado baja hasta 30.519 euros. Muy por debajo de los 36.920 euros de catálogo.

En equipamiento, cumple con nota. Incluye faros FULL LED, cámara trasera y acceso sin llave. Todo de serie desde el acabado Allure. El interior es otro punto fuerte. Destaca el Peugeot i-Cockpit. Con una posición de conducción diferente. Y un enfoque muy tecnológico.

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También suma sistema multimedia con conectividad. Y un habitáculo bien rematado. Con buena calidad de materiales. Y detalles cuidados. Mientras que en confort, ofrece climatización eficiente, cristales sobretintados y parabrisas acústico. Todo pensado para viajar con comodidad.