Peugeot tiene el coche que no gasta gasolina sin ser eléctrico

Coches y Motos 18 MAR 2026 - 00:43h.

225 CV de potencia y un consumo ridículo de 1,4 litros cada 100 km

Peugeot 5008 con 7 plazas al precio de un Peugeot 3008: equipamiento de gama alta sin pagar de más

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El mercado del automóvil vive una transición hacia la electrificación, pero no todos los conductores quieren dar el salto a un coche totalmente eléctrico. Para ellos existen soluciones intermedias muy interesantes. Una de las más destacadas es el Peugeot 408 híbrido enchufable, un modelo capaz de circular muchos kilómetros sin gastar gasolina.

Este coche destaca además por su diseño. El Peugeot 408 combina rasgos de berlina, SUV y fastback, creando una silueta muy original. Sus líneas afiladas, la parrilla frontal y la firma luminosa LED le dan una presencia moderna y muy llamativa dentro del mercado.

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También ofrece unas dimensiones generosas. El modelo mide 4.687 mm de largo, 1.848 mm de ancho y 1.478 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.787 mm. Estas proporciones permiten disfrutar de un habitáculo amplio y cómodo tanto para el conductor como para los pasajeros.

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El espacio de carga también es uno de sus puntos fuertes. El maletero ofrece 536 litros, una cifra muy competitiva dentro del segmento. Si se abaten los asientos traseros, el volumen puede alcanzar 1.611 litros, lo que facilita transportar equipaje o material voluminoso.

El Peugeot 408 para quienes quieren pasarse a lo eléctrico, pero no del todo

La versión protagonista de este modelo es la híbrida enchufable. Este sistema combina un motor de gasolina 1.6 turbo de 180 CV con un motor eléctrico de 125 CV. En conjunto desarrollan 225 CV de potencia y 360 Nm de par máximo, ofreciendo un rendimiento muy equilibrado.

Gracias a esta tecnología, el coche puede circular en modo 100 % eléctrico durante muchos trayectos diarios. La autonomía eléctrica alcanza los 63 kilómetros según el ciclo WLTP, suficiente para desplazamientos urbanos sin consumir gasolina.

Consumo de risa y más de 60 km en modo 100 eléctrico

En prestaciones también destaca. El Peugeot 408 PHEV acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y puede alcanzar una velocidad máxima de 233 km/h. A pesar de estas cifras, el consumo combinado homologado es de apenas 1,4 litros cada 100 kilómetros.

El equipamiento también está bien resuelto desde el acabado inicial Allure. Incluye el conocido Peugeot i-Cockpit, sistema multimedia Peugeot Connect Radio, acceso y arranque manos libres y cámara de visión trasera para facilitar las maniobras.

Además, incorpora faros Full LED, llantas de aleación de 17 pulgadas, parabrisas acústico y cristales traseros sobretintados. Todo ello mejora la sensación de confort y calidad en el interior.

El Peugeot 408 híbrido enchufable está disponible desde 41.450 euros, posicionándose como una alternativa muy interesante frente a modelos como el BMW X2, el Toyota RAV4 o el Cupra Tavascan. Un coche pensado para quienes quieren conducir casi sin gastar gasolina, pero sin renunciar a la flexibilidad de un motor térmico.