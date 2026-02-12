Peugeot convierte el 408 en el coche más atractivo de la marca

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 15:47h.

Peugeot renueva la gama 2026 del 408

Peugeot tiene una nueva maravilla

El Peugeot 408 juega en otra liga. Mezcla rasgos de berlina, coupé y SUV. Tiene presencia. Mucha. Es bajo. Es ancho. Y transmite carácter desde cualquier ángulo. Para muchos, ya es el Peugeot más atractivo jamás fabricado. Y no es exageración.

Por si fuera poco, ahora la marca francesa ha reestructurado la gama para 2026, mejorando el modelo en algunos detalles y construyendo una propuesta más lógica. Una nueva gama que ya tiene precios en España.

Tres versiones mecánicas para la gama 2026 del Peugeot 408

La gama mecánica arranca con el 1.2 Hybrid 145. Un motor gasolina turbo con hibridación ligera de 48 voltios. Entrega 145 CV. Usa un cambio automático de doble embrague de seis marchas. Cuenta con etiqueta ECO. Es la versión de acceso. Pero está lejos de ser básica.

Por encima se sitúa el híbrido enchufable. El 1.6 Plug-in Hybrid de 240 CV. Monta una batería de 14,6 kWh. Permite recorrer hasta 80 kilómetros en modo eléctrico según WLTP. Combina prestaciones y eficiencia. Es la opción más completa para muchos perfiles.

La tercera alternativa es el Peugeot E-408. Totalmente eléctrico. Desarrolla 157 kW, equivalentes a 213 CV. Utiliza una batería de 58,2 kWh. Ofrece más de 450 kilómetros de autonomía. Además, incorpora tecnología V2L, capaz de alimentar dispositivos externos. Es la versión más avanzada.

Tres acabados a elegir

El acabado Allure ya incluye faros Full LED, cuadro digital, pantalla táctil, Apple CarPlay, Android Auto, climatizador bizona, control de crucero adaptativo, cámara trasera y un completo paquete de seguridad. Sus precios son: 1.2 Hybrid 145 desde 31.720 €, Plug-in Hybrid 240 desde 41.450 € y el eléctrico desde 41.160 €.

El nivel GT añade llantas de 19 pulgadas, paquete exterior GT, portón trasero eléctrico y más ayudas a la conducción. Aquí los precios suben a 35.520 € para el Hybrid 145, 44.750 € para el PHEV 240 y 44.520 € para el eléctrico.

Coronando la gama está el GT Exclusive, con asientos eléctricos con masaje, Alcántara, volante calefactable y asistentes avanzados. Cuesta 38.020 €, 47.600 € y 47.420 € respectivamente. Un escaparate tecnológico con precio acorde a su ambición.