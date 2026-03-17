Basilio García Sevilla, 17 MAR 2026 - 20:20h.

El vicepresidente López Catalán ha actualizado el estado de las obras del Benito Villamarín

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Aunque el Real Betis Balompié y sus aficionados se van adaptando a jugar en el Estadio de La Cartuja, y no tiene más remedio porque le quedan varios años, en el imaginario colectivo del beticismo no se olvida el Benito Villamarín. Las obras llevan un tiempo paradas, pero todo hace indicar que debe reanudarse esta semana con el inicio de la segunda fase de las mismas.

De hecho, este mismo martes se ha conocido que se han reconfigurado las obras para que el coste se asemeje al presupuestado en un primer momento, a pesar de tener que renunciar a algunas mejoras. También, el vicepresidente José Miguel López Catalán ha pasado por los micrófonos de Cope Sevilla, y entre los temas a tratar ha estado el futuro de la que es la casa de todos los béticos y que, en estos momentos, muestra su estado más desangelado.

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“Es un proyecto complejo, por mucho que quieras correr, no puedes. Nos encontramos en el primer concurso con una solución que no nos satisfacía. Hemos querido volver atrás, con tres importantes empresas, un proceso de revisión, para llegar a lo que queríamos”, exponía una de las cabezas visibles del consejo de administración verdiblanco.

Una vez que se decidió la constructora que seguiría con la obra, el club ha conseguido reducir costes. “Hemos optimizado la obra completa con Acciona, permitiendo que se pueda construir a un precio de 170 millones de euros”, completaba el vicepresidente.

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El exilio en La Cartuja

Con todo, en el club mantienen que el equipo volverá a su estadio para la temporada 2028/29, el plazo más cauto en las estimaciones al principio del proceso. “Hay que hacerlo bien, seguimos manteniendo que serán esta temporada y dos más”, explicaba Catalán.

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Eso sí, para el Betis ha sido La Cartuja un escenario esporádico excelente, ya que en pocas ciudades como en Sevilla existe un estadio así sin uso. “No nos podemos quejar. Si tienes el problema de una gran obra y tienes un estadio como La Cartuja es una suerte”.

“El nuevo estadio va a ser un espectáculo, con efecto bombonera, museos, restaurantes… merecerá la pena. Va a ser la bomba. De aquí a dos semanas empezará todo”, concretaba López Catalán sobre el futuro más próximo de las obras del estadio verdiblanco.