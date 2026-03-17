Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAR 2026 - 13:40h.

Ángel Haro y López Catalán, y el ‘bendito marrón’ de la renovación de Pellegrini

Catalán, vicepresidente del Betis, repasó la actualidad del conjunto verdiblanco

Compartir







José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, atendió a los micrófonos de COPE Sevilla este martes, en la previa del encuentro ante el Panathinaikos y, como no podía ser de otra manera, repasó toda la actualidad verdiblanca.

"Uno de los momentos más importantes de la historia del Betis, con tantos proyectos... por eso hablamos del barrio de la alegría. Entiendo que nos frustramos, porque vivimos esto con mucha intensidad, pero creo que tenemos que ser justos y creo que debemos estar alegres ahora mismo", comenzaba contando el vicepresidente bético en su intervención.

Poco después, recordaba que "hace diez años, compré las acciones a Rufino González, era un 3%, estábamos en Segunda División... pero con el corazón, muchos béticos, queríamos transformar el club. Eso ha preescrito ya, ha pasado mucho tiempo". "El fútbol está así montado, son sociedades anónimas y los accionistas tienen que responder. Hemos estado siempre muy ambiciosos, siendo responsables, pero llegando siempre al límite", añadía antes de indicar que "todos estamos trabajando, sin cobrar ni un duro, percibimos cero del Betis, como el resto de consejeros".

PUEDE INTERESARTE Orejas tiesas en el Athletic que aspira a tener más retornos que el de Unai Gómez ante el Betis en San Mamés

El resto de palabras de Catalán:

La Cartuja, clave para remontar en Europa League: "Estos partidos son especiales, los tenemos muy analizados, hay niños que no vienen, gente de fuera de Sevilla... nosotros queremos llegar a la mayor entrada posible. Necesitamos el máximo apoyo posible. Hemos puesto precios populares, los socios han podido activar su carné, pero también hemos permitido activar a socios que ha pasado el tiempo. Si ha plazado el plazo, podéis entrar en la web del Betis, al mismo precio, simplemente tu sitio te lo han quitado, pero aún hay sitios libres. Los que no hayan activado el carné, les pido que vengan, que saquen su entrada a precio abonado y pueden traer hasta cuatro acompañantes a precios populares".

"En la grada de animación siempre hay cosas especiales. No es un partido que nos permita la UEFA hacer muchas cosas en la previa, pero el campo va a estar animadísimo. No podemos pedirle más al aficionado, pero por favor, que nos apoyen".

La situación y el momento de Antony: "Él quiere, tiene mucha ambición. Sí nos está dando cosas, ha sido determinante en muchos partidos. A nivel físico, tiene ciertas molestias que no se van a ir de un día a otro. Tenemos a Antony, Cucho, Abde, Fornals... un día es uno y otro día es otro. Tenemos un gran equipo. Tienen una ilusión brutal con ganar la UEFA y clasificarnos para Champions League".

Actualización de los lesionados: "Amrabat está ya, está entrenando como uno más; Isco está entrenando poco a poco, hoy ha pisado el césped; Lo Celso va más lento".

¿Fracaso por eliminar ante el Panathinaikos?: "La ilusión es grandísima, el sorteo fue amable y el camino, si ganamos, nos llevaría a poder alcanzar al menos una final, complicada, pero no es un club como el Chelsea. No quiero valorar las cosas como fracaso hasta que ocurran, también por las formas. Las valoraciones, al final".

La nota a la planificación deportiva: "Las notas se dan al final. Cada cosa puntual, Riquelme, por ejemplo, recordemos que Abde estaba detrás de Ayoze, que no salía... y ahora es crucial. Tenemos un gran entrenador, una gran plantilla e intentaremos llegar al máximo".