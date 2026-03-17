Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAR 2026 - 11:56h.

David Silva y el día que pudo jugar en el Real Madrid: "A Julián Álvarez le pasó algo parecido"

David Silva confía en el Betis ante el Panathinaikos

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Pocos son los que, después de haber trabajado con Manuel Pellegrini, tienen espacio para las críticas. El entrenador chileno continúa en el punto de mira tras los irregulares resultados del Betis en las últimas semanas y cada vez son más voces las que le defienden. El último en hacerlo, David Silva, jugador que compartió vestuario algunos años con él... y que ni duda ante su rendimiento.

En una entrevista concedida al diario AS, David Silva reconoce que, tras tanto éxito, es normal la exigencia, pero cree que Manuel Pellegrini es el entrenador idóneo para el Betis. "Bueno, cuando te acostumbras a hacerlo bien, a ganar y a estar en finales, no es tan fácil mantener ese nivel y seguir luchando por títulos. Pero creo que Manuel lo está haciendo bien y que tiene crédito al haber llevado al Betis a ganar y estar en finales importantes. Eso no es fácil. Manuel es un entrenador ideal".

"El resultado del Betis no fue bueno, pero juega la vuelta en casa, donde siempre se hace fuerte con la afición que tiene. Conozco a Manuel perfectamente, sé que lo darán todo y que también tendrán sus posibilidades", añade respecto a la situación actual verdiblanca en la Europa League.

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Convencido de que tanto el Celta como el Betis pasarán de ronda, cree que ambos equipos tienen serias opciones de llegar a la final de la Europa League porque en estas eliminatorias "puede pasar cualquier cosa".

Cabe recordar que David Silva disputó 117 encuentros bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, todos ellos en el Manchester City, anotando 24 goles y repartiendo 39 asistencias. Casi 10.000 minutos con las órdenes de un técnico que ahora, en el Betis, intenta seguir firmando historia.