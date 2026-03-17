Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAR 2026 - 13:31h.

David Silva defiende a Manuel Pellegrini ante las críticas: "Yo le conozco"

Catalán muestra su confianza en Manuel Pellegrini antes del cierre de temporada

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Manuel Pellegrini será el entrenador del Betis la próxima temporada. Al menos así lo cree José Miguel López Catalán, vicepresidente del conjunto bético, que este martes en COPE Sevilla ha dejado claro que está "convencido" de que el chileno seguirá en el Benito Villamarín.

Negando que Pellegrini pueda salir del Betis si no consigue acceder a la Champions League, Catalán recordaba que aunque "todos estamos en la misma línea", ellos nunca marcaron la máxima competición europea como objetivo.

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"Llevamos muchos años en Europa, nosotros nunca hemos querido poner el objetivo en la Champions League y ahora que tenemos importantes posibilidades, claro que tenemos exigencia. Todos estamos unidos en este objetivo", comentaba.

Con esta declaración, apuntaba posteriormente que Pellegrini "se ha ganado la confianza" para seguir porque "estamos convencidos de que hará un gran final de año". "Le vemos con ilusión, otra cosa es que no lo viésemos así. Creemos que tendremos un final de temporada muy bueno, estamos convencidos de que el año que viene estará con nosotros, con el objetivo de mejorar y llegar a más. Sería absurdo inventar historias", sumaba.

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Respecto al chileno, Catalán también quería defenderle ante la polémica por su respuesta tras el empate ante el Celta y el comportamiento de la afición y dijo que "todos conocemos a Manuel, no puede decirme nadie una persona más correcta que él. Fue una respuesta en la que él quiso poner en valor todo lo conseguido. Estamos con él al 200% y tiene una ambición como si tuviese 40 años menos".

"Ha sido clave su determinación y su experiencia para nosotros en los últimos años", sumaba poco después insistiendo en la figura de Manuel Pellegrini.