La razón de la baja de Ari Geli en el combate de Supernova Genesis

Juan Pérez 27 ABR 2026 - 19:04h.

Un vuelco de última hora con opción a volver en el futuro

El miedo de Alana ante Flor Vigna, un doble rechazo a arriesgar

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La trama de Supernova Genesis guarda muchas similitudes con La Velada del año en cuanto a la narrativa de construir un combate que cambia a muy pocas horas del directo como sucedió en su momento con Amouranth y ahora con Ari Geli. La española era una de las boxeadoras señaladas para el espectáculo en uno de los combates iniciales, pero sólo unas horas antes del show una nota de prensa de la organización confirmaba su ausencia sin una explicación exacta.

Aunque el brillo de la noche pasó por la victoria de Flor Vigna ante Alana con la retirada del boxeo de la mexicana, el drama más sonado en las horas previas del evento tiene apellido español. Ari Geli anunció en redes sociales que no estaba en disponibilidad de luchar contra Milica con una explicación más personal que técnica, mientras que el evento puntualizó que la deportista sufrió "complicaciones de salud que le impiden competir en condiciones óptimas".

Hasta la fecha muy pocos medios con información desde México han puntualizado qué le ha sucedido porque ni la organización durante el directo ni la propia influencer le han puesto nombre y apellidos a su situación. Mientras ella explica que ha sido algo repentino que no se esperaba sin aclarar nada, los compañeros de Expreso Press son los únicos que le han puesto nombre y apellidos a la situación de Ari Geli aclarando que "fue hospitalizada de emergencia la mañana del domingo tras pasar la noche con vómito y mareos".

De ser así el cuadro ha debido ser lo suficientemente grave para tumbar por completo a Ari Geli ante un reto tan sonado como este con meses de preparación, pero realmente se le veía tocada en el directo. Lo dio todo para recrear su entrada en el estadio antes de subir al ring, y entre el cariño de la grada y su situación personal, todo empujaba a imaginar que tendrá una segunda oportunidad en el futuro. Su versión es mucho más light y sin detalles de lo sucedido, este es el comunicado completo.

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'Hace unas horas me lo han confirmado, no estoy para pelear. Lo he intentado hasta el final pero no estoy bien. Es muy duro porque son muchos meses preparándose para este día, pero que pase algo que no puedo controlar es algo que no te esperas. He entrenado muchísimo, ha sido una preparación muy dura porque me pilló en uno de mis peores momentos, me ha ayudado mucho a seguir para adelante y estar motivada con un objetivo tan bonito como es pelear en un evento tan grande. Es algo que no puedo controlar. Estoy destrozada, tenía muchas ganas de subirme ahí y demostrar todo lo que había entrenado. Sabía que iba a ganar, pero supongo que todo pasa por algo, sé que voy a tener otras oportunidades y que voy a poder sentir lo que es ganar un cinturón y lo que es recoger el premio de todo el trabajo, pero ahora mismo estoy destrozada".

Lo más extraño del viaje hasta Supernova Genesis es que tanto ella como Samadhi y Lupita se han caído en el proceso convirtiendo los combates de las chicas en una utopía imposible de predecir. De hecho la participación de Kim Shantal como sustituta replicando lo que hizo Rivers en España con dos Veladas no sirvió del todo como sorpresa, porque en el chat de Youtube se adelantó su nombre antes de tiempo con una encuesta.

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En el terreno de la rumorología aparece en el horizonte Nissaxter con una teoría un tanto extraña que deja en el aire sin tener más idea que la propia elucubración. Deja entrever que su pareja cree que puede estar relacionado con la menstruación o con la ausencia de esta con lo que significa para el proceso, aunque la creadora de contenido enlaza más con una idea más lógica, la de una enfermedad o alguna bacteria que la haya puesto mala.

Lo que está claro es que el impacto de Ari Geli iba a ser total en España a pesar de no tener el seguimiento masivo de gran parte del evento con las peleas de Netflix, las más sonadas. Ahora sólo falta ver si tiene una oportunidad en los eventos de boxeo de medio planeta de cara a los próximos meses tras una buena recuperación.