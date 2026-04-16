Juan Pérez 16 ABR 2026 - 16:57h.

La reacción a la posible cancelación del combate

Los precios de La Velada del año 6 se disparan en la reventa

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El panorama de La Velada del año 6 desde el anuncio de los 20 boxeadores mantiene de momento a todos sus integrantes a pesar de las lesiones iniciales y un intento de retirada. Las declaraciones de La Parce sobre su negociación con la organización del espectáculo para dejar el combate tienen una respuesta automática en su rival, Fabiana Sevillano, que muestra interés, comprensión y una negativa extrema a dejar su pelea de lado.

La espiral de dramas alrededor de La Velada del año 6 todavía no llevan la sangre al río a pesar de alguna lesión puntual como la de Kidd Keo o Edu Aguirre, pero sin duda el caso de La Parce ha sido más dramático. Su situación personal, supuestamente el final de su relación sentimental con Juan Guarnizo, le llevaron a hablar con los organizadores para dejar definitivamente el combate contra Fabiana Sevillano. Y por ahora todo ha quedado en un intento vacuo, pero las alarmas se han encendido.

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La reacción de Fabiana Sevillano a las declaraciones de su rival son cuanto menos simpáticas, porque entra al trapo sin dejar de lado las condolencias de pasar por una situación así. "He visto el vídeo, entiendo su punto porque supongo que se ha confirmado lo suyo y desde aquí todo mi apoyo para ella. Es una situación jodida, pero ella misma ha dicho que va a continuar así que no es ningún problema", aclara la andaluza.

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Aún así la reacción radical para defender lo suyo es instantánea, porque tras ver el vídeo en su momento pensó: "No mamita, no mamita (...) yo me peleo". Y de esa necesidad de salvar su trabajo, analiza la situación de la colombiana: "Me compadezco de la chavala, a mí no me haría ninguna gracia. Entiendo que cuando estás en una situación tan personal y tan íntima, no te apetece hacer nada. Igual que la gente va a las 8 de la mañana a trabajar, la vida continúa y ella tiene un compromiso. Ella lo sabe y es consciente", confirma.

Fabiana defiende que lleva "dos meses como si fuese boxeadora, he sacrificado muchas cosas, no estoy pa esto. Pero obviamente todo mi cariño y todo mi apoyo para la chavala". Esa carga es diferente para todos por los límites individuales que cada cual cruza para afrontar un viaje como el de La Velada del año 6 entre entrenamientos, esfuerzos y rituales hasta llegar en la mejor forma física.

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La realidad es que Fabiana Sevillano no tiene nada que hacer si La Parce decide dejar La Velada, pero por ahora no parece que lo vaya a hacer. El contrato firmado es un muro difícil de levantar si no hay una lesión de por medio, porque como Ibai ha comentado en el pasado, hay suficientes cláusulas para no tener otro caso Amouranth. Y de ser el caso, seguro hay un reemplazo en la creación de contenido capaz de cumplir los requisitos para levantar el vuelo en La Cartuja el 25 de julio con una alternativa interesante.