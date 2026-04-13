Las dos caras de La Velada del año 6, entrenamiento o Coachella

Juan Pérez 13 ABR 2026 - 09:33h.

Fabiana Sevillano demuestra una preparación opuesta a la de Marta Díaz

Los precios de La Velada del año 6 se disparan en la reventa

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La preparación para La Velada del año 6 es tan diferente como la mentalidad de cada uno de los 20 boxeadores, y el mayor ejemplo de todos es el entorno del Coachella 2026. El festival de música es uno de los mayores atractivo para muchos creadores de contenido y a pesar de estar en combates muy diferentes, hay dos nombres que han planteado estrategias diferentes con la polvareda consiguiente en redes sociales: Fabiana Sevillano y Marta Díaz.

El próximo 25 de julio en Sevilla hablará por sí mismo, pero hasta entonces cualquier decisión de los boxeadores elegidos por Ibai Llanos se mira con lupa por lo que significa el escaparate de La Velada del año 6. Por eso el entorno del Coachella 2026 despeja una incógnita para saber quién se permite ciertas libertades y quién abraza el gimnasio diariamente, un reto autoimpuesto que Fabiana Sevillano lleva al límite en su última publicación.

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Las palabras de la creadora de contenido andaluza explican por qué no ha viajado a California para el primer fin de semana de conciertos, y lo hace con un mensaje mientras saca músculos. "Creo que jamás he experimentado tanto el sentimiento de fomo en mi vida, o gano La Velada del año 6 o me pego un tiro", afirma en redes sociales mientras baila una canción de Justin Bieber (cantante que ha actuado en el festival).

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Su reacción natural es un caso único que corresponde además a una forma de entender el entrenamiento, y es que Marta Díaz está en las antípodas de esa afirmación. La creadora de contenido madrileña lleva varios días envuelta en virales para definir cuál será su look para el Coachella además de dejar varias imágenes de cómo ha disfrutado los conciertos y el entorno, lo que ha generado una reflexión global.

Marta es precisamente una de las influencers que más reflejó la ambición por ganar La Velada del año 6 en la presentación de boxeadores, todo por esa deuda que tenía pendiente con los guantes tras su lesión. Aunque son sólo unos días es un simple reflejo de dos opiniones enfrentadas por lo que significa tomar una decisión tan radical como cambiar de hábitos durante casi una semana entre vuelos, estancia y festivales.

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Es cierto que Marta Díaz vive preparada para La Velada del año 6 porque son dos años mentalizada para volver a estar, mientras que su rival, Tatiana Kaer, se enteró de que iba a pelear apenas unos días antes de la presentación. Si la hermana de Alpha Sniper se ha preparado mínimamente en todo este tiempo, su estado actual debe ser infinitamente superior a la de su rival, de hecho es la clara favorita de su combate.

Aún así son varios los boxeadores con planes muy diferentes al afrontar la preparación, sin ir más lejos Gastón Edul va a cubrir el Mundial 2026 de Argentina como periodista, por lo que no va a tener un entrenamiento ideal. En más de una ocasión ha afirmado que va a llevar como pueda sus entrenamientos a Estados Unidos durante el verano, lo que va a lastrar su situación en comparación a Edu Aguirre a expensas de saber si este seguirá a España también en la cita. Varias perspectivas de lo que significa estar y entrenar para preparar el choque con los diez combates para La Velada del año 6.