Juan Pérez 14 ABR 2026 - 16:41h.

Ha perdido la motivación, pero se ve resignada a continuar con los entrenamientos

Los dos combates frustrados de La Velada del año 6: de Juan Guarnizo a Carolina Monclús

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La transparencia de La Parce en su recorrido hacia el combate contra Fabiana Sevillano en La Velada del año 6 desvela una situación personal compleja y una profesional difícil de asimilar. La colombiana ya no quiere subir al ring para pelear después de romper su relación con Juan Guarnizo, y su primera reacción es dejar de lado los guantes para olvidar el combate, pero su contrato con el equipo de trabajo de Ibai Llanos la obliga a seguir.

La Velada del año 6 tiene un historial peligroso con las lesiones o las huidas imprevistas, y por eso con el paso de los años la exigencia de los contratos es cada vez mayor para asegurar un evento único. La Parce, una de las 20 elegidas para pelear el 25 de julio en Sevilla, ahora no quiere formar parte del espectáculo pero no se ve capaz de tirar de la cuerda por las condiciones firmadas en su momento.

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En su último directo la creadora de contenido, con un claro desgaste por sus problemas actuales, admite que no quiere pelear en La Velada del año 6: "Hace una semana me iba a bajar de La Velada, no puedo porque tengo un contrato firmado. Dije que me quería ir, me quería salir...pero no puedo. ¿Qué me queda? Entrenar y entrenar", dice entre risas por no saber qué le depara el futuro a largo plazo ante una situación tan delicada.

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No deja de ser una elucubración pero lo más lógico es que Juan Guarnizo haya sido el conector de todo porque su relación con Ibai ha sido bastante buena en el pasado, y de ese vínculo quizás han llegado a La Parce. De hecho hay varias bromas enlazadas a la presentación de los boxeadores porque curiosamente varias de las chicas han estado en una relación con el colombiano en el pasado, una broma repetida que en este caso ha llegado a su límite durante el proceso.

Los términos del contrato para estar en La Velada del año 6 son cada vez más duros con supuestas compensaciones económicas elevadas si alguien quiere dejar el evento sin lesión alguna. Es algo de lo que se ha preocupado la organización después del sonado caso de Amouranth, que sólo unos días antes avisó que no podría estar en la tercera edición con el consiguiente giro radical de los acontecimientos para un evento que mueve tantos millones como este. Rivers salvó la ocasión en ese mítico combate contra Mayichi donde la mexicana subió por segunda vez al ring esa noche, pero no siempre aparece 'La Elegida' para salvar los muebles.

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Por eso la confrontación con La Velada del año 6 debería tener como respuesta una cláusula que, no es que no le permita eliminar su vínculo, sino que le llevaría a hacer frente a ciertos requisitos que en este caso suelen ser económicos. La Parce no llega a especificar si llegó a una confrontación para deshacer el vínculo de forma amistosa, pero sin duda es un punto de apoyo para imaginar que actualmente no tiene ganas de enfrentarse a nadie, se llame Fabiana Sevillano o Marta Díaz.

De hecho tantos problemas de este estilo ha tenido Ibai Llanos en las primeras Veladas que anteriormente los creadores de contenido tenían que buscarse su propio patrocinio, lo que generó un sonado conflicto hace años con Lolito FDEZ. Esa etapa pasó hacia una profesionalización que se ha externalizado no sólo con los contratos, sino con el show en general hasta construir el mayor récord de visualizaciones de Twitch.

La ruptura con Juan Guarnizo y el documental fallido

En el caso concreto de La Parce, la ruptura parece ser el origen de todo, también de dar un paso atrás en la creación de contenido relacionado con La Velada del año 6. Ella misma confesó hace semanas que estaba editando un documental sobre el evento que ahora se ha terminado de preparar, pero por razones obvias (la presencia de Juan Guarnizo), no quiere publicarlo. Esto significa que no va a ver la luz, una de tantas razones para entender su postura también con respecto a la pelea.

De momento no hay más razones para entender que hay cambios, pero sin duda la etapa actual de La Velada del año 6 con varios meses por delante todavía puede tener varios encontronazos. Lesiones, alguna marcha atrás o las dudas son sólo parte del proceso hasta llegar al 25 de julio con ganas de salir triunfante en La Cartuja.