Supernova Genesis 2026: el orden de los combates, horarios y dónde verlo

Juan Pérez 23 ABR 2026 - 11:56h.

La primera parte será en abierto, luego el show pasa a Netflix con exclusividad

Los 6 combates de Supernova Genesis, la Velada de Juan Guarnizo que repite con Alana y Ari Geli

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El fuego de Supernova Genesis llega el domingo 26 de abril con siete duelos y una característica muy peculiar para todos los aficionados, una doble versión con combates en abierto en todas las plataformas y otros exclusivos para Netflix. Con los horarios y la división de los enfrentamientos confirmados, el orden es fundamental para saber dónde ver a cada protagonista en la dinámica entre actuaciones musicales, lucha y análisis posterior.

El mayor evento creado alrededor de streamers en un ring, es el mayor reflejo de lo que significa La Velada del año pero con un presencial en Latinoamérica. En este caso no está al frente Ibai Llanos, es Juan Guarnizo el referente frente a la cámara de un Supernova Genesis donde Alana y Flor Vigna son las grandes protagonistas de un main event que da mucho que hablar tras la reactivación del desafío.

La última conferencia de prensa para alimentar el hype de cara al evento del domingo trae muchos ganchos verbales, disputas y la sensación de que Alana y Flor Vigna se han hecho con el show. Los momentazos de Karely Ruiz o Mario Bautista también forman parte del show, pero

La estructura del evento es sencilla, la rueda de prensa sólo es el punto de inflexión para todo el contenido pendiente de esta semana ante de subir al ring. El viernes es el último entrenamiento con emisión en directo mientras que el sábado es el momento del pesaje un día antes de la pelea, por lo que los boxeadores se van a volver a ver las caras.

La división de los combates, entre el abierto y Netflix

El formato en esta ocasión es muy diferente a lo habitual porque Supernova Genesis llegó a un acuerdo con Netflix para emitir el evento en más de 190 países, pero hay una letra pequeña. Cuatro de los seis combates van a ser oficiales dentro de la plataforma, por lo que hay otros dos gratuitos antes del gran show que se van a dar sólo en las cuatro casas de streaming: Twitch, Youtube, Facebook y Tik Tok.

En este caso la española Ari Geli, que deseaba estar en Netflix, es una de las que va a competir a ojos del mundo en las plataformas gratuitas en su combate frente a Milica. Por otra parte los grandes enfrentamientos donde destaca el Alana vs Flor Vigna pasan a formar parte del bloque exclusivo.

Los horarios de Supernova Genesis (en abierto)

Según los comentarios de Juan Guarnizo, en este bloque en abierto no hay actuaciones musicales por lo que todo queda para el show de Netflix. Hay dos combates, el enfrentamiento entre Argentina y España de Milica y Ari Geli frente a la competencia que cruza los puños de Nando y El Abraham. No hay horarios exactos para cada uno de estos combates, pero lo normal es que empiecen unos 30-45 minutos después del inicio de la transmisión.

Milica vs Ari Geli

Nando vs El Abraham

La apertura de puertas en el Arena Ciudad de México será a las 15.00h. (México), pero el directo empezará una hora más tarde en México. En España el show empieza a las 00.00h. de la noche. Estos son todos los horarios en los países hispanohablantes.

España: 00.00h. de la madrugada del domingo 26 al lunes 27 de abril.

México (CDMX) , Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: a las 16.00h.

, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: a las Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: a las 17.00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: a las 18.00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: a las 19.00h.

Los horarios de Supernova Genesis (bloque Netflix)

A las tres de la mañana (España) y las 19.00h. (CDMX) toca cambiar de Twitch/Youtube a Netflix para ver el resto del show en el que hay tres combates pendientes y actuaciones de Carín León y Ozuna. Entre las grandes sorpresas está la presencia de Karely Ruiz por la salida de Lupita Villalobos, el choque entre Mario y Aaron (el pack con más seguimiento) o sin duda el enfrentamiento más caliente de la noche por el cruce de declaraciones entre Alana y Flor Vigna.

Por cómo se han presentado en la conferencia de prensa, este debería ser el orden de los combates:

Lonche de Huevito - Willito

Alana Flores vs Florencia Vigna

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Kim Shantal vs Karely Ruiz

En cuanto a los horarios no hay nada oficial con el inicio de cada enfrentamiento, pero el primero de los combates debe pasar como poco a las 19.45h. entre la primera actuación musical y la presentación general. Aún así esta es la hora exacta en la que empieza el directo en Netflix en todos los países de habla hispana.