El miedo de Alana ante Flor Vigna, un doble rechazo a arriesgar

Juan Pérez 18 MAR 2026 - 08:57h.

La nueva rival de la mexicana le saca una cabeza

Compartir







La tensión es la nueva invitada de lujo para Supernova Génesis tras la confirmación de Flor Vigna como la nueva contrincante de Alana para el evento de boxeo de Juan Guarnizo con un aumento de las expectativas gigantesco. Lo que iba a ser una lucha a priori más sencilla para la mexicana en el combate frustrado con Samadhi Zendejas, se convierte ahora en un reto contra la cantante y bailarina argentina que además de sacarle una cabeza, le mete miedo desde el primer segundo.

Flor Vigna presenta sus credenciales para ser el enfrentamiento más duro hasta la fecha para Alana con lo que ello conlleva, porque la diferencia de altura ha cambiado la percepción de la mexicana. Antes de La Velada del año 6 hay fuego más allá del Atlántico, sobre todo por cómo se ha calentado la cosa con el último de los combates de Supernova. En varias ocasiones la creadora de contenido invicta en sus peleas ha rechazado no sólo competir con casco, sino también jugarse su cinturón de campeona lo que supone un paso atrás en la demostración pública...aunque ha contraatacado ante una rival que va con todo.

PUEDE INTERESARTE Los precios de La Velada del año 6 se disparan en la reventa

La argentina pone encima de la mesa algo con lo que jugar, porque quiere los 4 cinturones de Alana, pero la mexicana los quita de la ecuación porque Flor no tiene con qué contestar. Por eso la apuesta es la de colocar dinero encima de la mesa para ampliar la emoción del combate, lo que quedó en un ángulo muerto en la charla de la presentación donde ambas estuvieron muy agresivas tanto en el content como en el lenguaje no verbal.

PUEDE INTERESARTE Quién es quién en La Velada del año 6 de Ibai Llanos, de Illojuan a RoRo

Alana tiene por delante su combate más difícil desde que tomó un rumbo diferente a la hora de elegir el boxeo como alternativa a su día a día, porque ya ha combatido en La Velada del año, en Supernova Strikers, ha rechazado King Royale y ahora está en el renombrado Genesis. Y nunca ha tenido delante un físico tan marcado, con una altura tan destacada que le va a hacer cambiar toda su estrategia, su manera de entrenar y por supuesto las tendencias del gimnasio.

PUEDE INTERESARTE Aitana y Lola Índigo, las invitadas de lujo de La Velada del año 6

Tanta es la presión que ha recibido Alana, que después de rechazar en directo el combate sin casco, ha tenido que levantar la voz con un mensaje claro en redes sociales para repetir lo mismo. Antes quería quitarse la careta, ahora no. Y la explicación es una demostración de la última pelea de Vigna donde se aprovecha de hacer

Con casco y sin cinturones en juego, la pausa dramática hasta el 26 de abril pasa por entender cuál es el peso de cada una en el combate porque el físico de Alana está muy marcado para subir, mientras que Flor Vigna debe bajar. La superación física le da una ventaja clara a la nueva competidora de Supernova Génesis pero tiene por delante a una cuatro veces campeona, lo que deja la percepción de un combate muy igualado.

De hecho en más de una ocasión Alana ha aclarado que la argentina ha querido cambiar una y otra vez las condiciones ya pactadas para el combate, lo que supone un empujón claro a la mexicana para echarla a los leones. Esa exposición pública es parte del caldo de debate de eventos como La Velada del año o Supernova Génesis, un fuego que ahora tiene más de un mes por delante hasta el choque final.