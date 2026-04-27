Flor Vigna retira a Alana, que no volverá a boxear tras la derrota

Juan Pérez 27 ABR 2026 - 08:23h.

La victoria fue por decisión unánime de los jueces

El miedo de Alana ante Flor Vigna, un doble rechazo a arriesgar

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Ciudad de MéxicoEl protagonismo de Alana en Supernova Genesis ha cumplido todos los pronósticos para establecer por primera vez la caída de la mexicana en un ring después de cuatro victorias. Flor Vigna ha sido superior, ha conectado mejores golpes y ha demostrado que toda la palabrería de la previa tiene peso en el ring no sólo con la victoria, sino retirando definitivamente a su rival para los eventos de boxeo futuros.

Flor Vigna le quita el invicto a Alana en el enfrentamiento más esperado de Supernova Genesis en la tercera victoria consecutiva de la pelirroja con los guantes en mano. Con una demostración de superioridad en todos los rounds, demostró que estaba mucho mejor preparada que la presidenta de Ranizas pero ni así fue suficiente para tener un protagonismo mayor tras la batalla, porque el nombre de Alana siempre sobresale incluso en la derrota.

En el combate Flor fue mejor, tanto a ojos de los jueces expertos que le dieron la victoria de manera unánime como a la vista de cualquier espectador medio, tanto por sensaciones como golpes. La argentina manejó muy bien las distancias con Alana gracias a su ventaja física, tanto de alturas como de extensión de brazos, y conectó muy bien golpes a distancia. La mexicana no supo entrar en el espacio de su rival, dejó muchos golpes en el aire sin tomar bien la distancia, y se le notó más cansada que en cualquiera de sus otros combates pasados.

Además hubo varios momentos de golpes en la nuca que seguro tienen una conversación posterior, pero la movilidad de Alana forzó algunos de ellos en situaciones algo extrañas. Aún así Flor Vigna también sobrepasó los límites en alguna ocasión, como al final del combate. Un puñetazo a traición después de escuchar la campana del último round fue el último de los detalles que parecían adivinar el futuro de la pelea, por más feo que fue el golpe.

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Hace no mucho Alana le decía a Juan Guarnizo en el entorno del combate que si caía frente a Flor, su rival no ganaría, ella sería la que perdería la partida...y así ha sido. La creadora de contenido mexicana ha hecho todo lo necesario para ejecutar esa situación, no sólo porque era inferior en el ring, sino porque ha cubierto de protagonismo el combate incluso con la derrota. En el momento de celebración de su rival, cinturón en mano, ella ha recitado un poema de despedida.

Es extraño ver una situación así, en caliente, programada, cuando todavía el cinturón estaba recién puesto en la cintura de su rival, pero esa planificación es la que hace siempre a Alana relevante. Pierde el invicto, da un paso atrás frente a los ojos de todo el mundo con los millones de espectadores de Netflix enchufados, y deja definitivamente el boxeo después de arrancar en La Velada del año de Ibai Llanos y cerrar una etapa en Ciudad de México.

La carta de despedida de Alana

En el momento exacto de su derrota, Alana tomó el micrófono para refrendar lo que ella mismo afirmó, que sería más relevante que su rival incluso en la derrota. Y así lo quiso ella con una carta de amor que dejó para certificar su retirada del boxeo después de cinco combates: "Esta ha sido mi última pelea, me voy con el corazón lleno, porque logré demostrarme que soy capaz de no rendirme nunca. Si tienes una meta nunca te rindas, aún no tengo claro cuál es el propósito que Dios tiene para mí, pero tengo claro que tiene que ver con motivar a las personas", aclaró.

En esa lectura también afinó para hablar con su yo del futuro: "No pierdas tiempo discutiendo que eres una buena persona. Trabaja en silencio y deja que tus actos hablen. Gracias a las personas que nunca me dejaron sola, no sé qué es lo que me espera, pero muchas gracias a todos por su cariño, por su apoyo y por estar ahí para mí", dijo mientras Flor celebraba con los suyos.

Los memes del Alana vs Flor Vigna

El humor siempre es duro con la derrota, por eso la mayoría de los memes más virales pasan por la caída de Alana, su discurso y las estrategias en el combate.