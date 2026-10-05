The Sinking City 2 emula la fórmula moderna de Resident Evil con una capa de ocultismo lovecraftiano

Un survival horror muy digno pero que bebe demasiado de sus referentes

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Si hablamos de survival horror, a todos se nos vienen a la mente títulos como los Resident Evil o Silent Hill, con Townfall, el último lanzamiento de Konami, como su iteración más reciente. Sin embargo, la esfera independiente también aporta proyectos que tienen algo que decir entre los grandes exponentes del género. Uno de ellos es The Sinking City 2, obra de Frogwares y secuela de The Sinking City. Este título capta por completo la esencia moderna del género e intenta darle un giro lovecraftiano para diferenciarse del resto. Vamos con su análisis.

Una historia de misterio intrigante que invita a seguir adelante

The Sinking City 2 es la secuela del juego de Frogwares que mezclaba investigación detectivesca, mundo abierto y terror lovecraftiano en Oakmont. Esta segunda entrega cambia bastante el planteamiento y apuesta mucho más por el survival horror, aunque mantiene el universo y ese interés por el ocultismo y lo sobrenatural.

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La historia nos lleva a Arkham, ciudad ficticia de Estados Unidos, durante los Felices Años Veinte. Allí, nuestro protagonista, Calvin, se ve envuelto en una investigación relacionada con diferentes fenómenos y criaturas de inspiración lovecraftiana. Sin entrar en detalles, me ha gustado el tono narrativo y especialmente todo lo relacionado con el ocultismo y el misterio. Es uno de los elementos que consigue darle algo de personalidad al conjunto.

Lo que no termino de entender es el sistema de investigación. Podemos encontrar pistas y relacionarlas entre sí, pero no he sentido que aporte demasiado a la aventura y, teniendo en cuenta la duración de la campaña principal, tampoco me parece que fuese especialmente necesario. También hay pequeños elementos que amplían el universo, como las emisoras de radio que encontramos durante la exploración y que cuentan diferentes relatos. Son el principal coleccionable del juego y funcionan bien como complemento a la ambientación.

Además, el videojuego incluye un DLC de historia paralelo llamado La Mansión Holloway, una misión más enfocada a la investigación y el misterio en una casa encantada en los acantilados de Arkham. Este capítulo extra añade un puntito más de duración al videojuego.

A nivel jugable tiene unos referentes muy claros, quizá excesivamente evidentes

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The Sinking City 2 es, sobre todo, un survival horror muy inspirado en Resident Evil, especialmente en sus remakes. Hay inventario limitado, crafteo de munición y medicinas, mejoras para ampliar el espacio, backtracking, llaves y buena parte de las estructuras que ya conocemos de los juegos de Capcom. Además, en cuanto al mapa, hace esto tan agradable de ponerte en rojo las salas que has visitado pero en las que aún te quedan elementos por explorar, mientras que te colorea en azul las que ya has explorado por completo.

Lo cierto es que todo está bastante bien ejecutado. Los puzzles me han parecido dignos y podemos elegir por separado su dificultad y la del combate. También tenemos puntos de habilidad que podemos gastar en mejoras en las salas seguras, añadiendo una pequeña capa de progresión.

El diseño de niveles cumple bastante bien. Al principio, la propia ciudad de Arkham funciona como un gran escenario del que parten diferentes mini-niveles o puntos calientes, cada uno con su propio diseño. Es una estructura que me ha gustado porque combina cierta sensación de libertad con zonas más cerradas. Después aparecen otros espacios independientes que no alcanzan el nivel del principio, pero siguen estando bien planteados y cumplen su función.

El gunplay es correcto y hay algunos elementos interesantes en los enemigos. Los humanos transformados tienen protuberancias que podemos destruir disparándoles, algo que aporta un poco de variedad frente al habitual disparo a la cabeza. Donde sí destaca el juego es en el diseño de criaturas, bastante original y con personalidad propia pese a su evidente inspiración lovecraftiana.

El principal problema es que hay demasiado combate. Los enfrentamientos aparecen constantemente y terminan dejando menos espacio para el misterio y la exploración. Además, algunos enemigos no mueren y otros vuelven a aparecer cuando hacemos backtracking, incluso después de haberlos eliminado. El combate funciona, pero no creo que tenga suficiente profundidad como para justificar una presencia tan preponderante en la mezcla.

En general, la sensación es la de un juego cumplidor. Casi todo lo que hace está bien ejecutado, pero hay poca originalidad. Muchas de sus mecánicas, su estructura e incluso algunas localizaciones recuerdan demasiado a Resident Evil como para que The Sinking City 2 termine desarrollando una identidad jugable realmente propia.

La paleta de colores desaturada ayuda a crear una atmósfera decadente

Técnicamente es un juego correcto. No he encontrado bugs importantes durante la partida aunque visualmente se nota que no estamos ante una producción con los recursos de otras compañías. Sin embargo, tampoco creo que sea algo que le perjudique demasiado. El título disimula esa falta de recursos con un marcado diseño artístico, que es bastante homogéneo, con una paleta apagada que encaja bien con el tono del juego. La atmósfera pesada y opresiva funciona muy bien y consigue lo que se propone. El diseño de criaturas vuelve a ser uno de los puntos más destacables y ayuda a darle personalidad a una producción que, en otros aspectos, resulta bastante convencional.

Mencionaremos aquí que este estudio, con sede en Kiev, Ucrania, ha tenido problemas durante el desarrollo del videojuego debido a la invasión rusa. El juego te deja claro que este problema ha sido una constante mientras trabajaban en el título y, aunque es muy difícil dejar a un lado las circunstancias de su elaboración, nosotros hemos intentado juzgar el producto final por lo que es. Y es un producto bastante bueno. No redondo, pero sí muy positivo y entretenido.

Conclusiones de The Sinking City 2

The Sinking City 2 es un survival horror digno y agradable de jugar que hace prácticamente todo bien, aunque bebe, quizás demasiado, de sus referentes. La ambientación, el ocultismo, el diseño de criaturas, los puzzles y el diseño de niveles funcionan, mientras que el gunplay cumple y el apartado técnico es correcto. El problema está en una excesiva inspiración en Resident Evil, tanto en las mecánicas como en la estructura, y en una cantidad de combate que acaba dejando demasiado poco espacio para el misterio. Sea como fuere, en cuanto a survival horror, The Sinking City 2 es una opción digna con un ligero aroma lovecraftiano que le permite diferenciarse un poquito de sus referentes.

Plataforma del análisis: PS5 Pro.

Lo mejor:

Diseño de criaturas original y con personalidad.

Buena ambientación lovecraftiana y componente de ocultismo.

Diseño de niveles cumplidor, especialmente la estructura de Arkham y sus mini-niveles.

Puzles dignos y con dificultad independiente del combate.

Gunplay correcto y algunos enemigos con mecánicas propias.

Sistema de progresión mediante puntos de habilidad.

Apartado artístico homogéneo y una paleta visual acertada.

Una alternativa digna si ya has agotado los grandes referentes del género.

Lo peor:

Demasiado inspirado en Resident Evil, especialmente en sus remakes.

Exceso de combates que resta protagonismo al misterio y la exploración.

Enemigos que reaparecen durante el backtracking.

El sistema de investigación y conexión de pistas aporta poco.

Poca originalidad en buena parte de sus mecánicas y estructura.

Algunos escenarios posteriores no están al nivel de Arkham.

El combate cumple, pero no tiene suficiente profundidad para justificar su presencia constante.