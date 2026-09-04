Until Dawn 2 ya tiene fecha en PS5: el terror regresará el 28 de enero de 2027

Gustavo Maeso Madrid, 04 SEP 2026 - 14:02h.

La nueva entrega desarrollada por Firesprite Games apostará de nuevo por las decisiones, las múltiples muertes y una historia de terror con ocho protagonistas

Until Dawn: el slasher interactivo regresa con gráficos más aterradores

Compartir







Sony Interactive Entertainment (SIE) y Firesprite Games anunciaron ayer durante el State of Play de septiembre que Until Dawn 2 se lanzará el 28 de enero de 2027 en exclusiva para PS5, recuperando una de las fórmulas de terror interactivo más reconocibles del catálogo de PlayStation. Además, no tendremos que esperar demasiado para asegurar nuestra copia: las reservas se abrirán el próximo 10 de septiembre, acompañadas de varios incentivos.

Esta secuela quiere conservar uno de los pilares fundamentales de Until Dawn: nuestras decisiones importan y pueden convertirse, literalmente, en una cuestión de vida o muerte. Cada elección tendrá repercusiones sobre las relaciones entre los personajes y el desarrollo de la trama, abriendo el camino hacia diferentes desenlaces y múltiples muertes. Esta vez seguiremos a un peculiar equipo de creadores de contenido especializados en fenómenos paranormales que terminará investigando los secretos de una remota isla del Pacífico Sur.

PUEDE INTERESARTE Directive 8020: los creadores de Until Dawn llevan el terror al espacio

Firesprite Games toma las riendas de Until Dawn 2

Until Dawn 2 se encuentra bajo la dirección creativa de Stu Tilley, de Firesprite Games, mientras que AdHoc Studio se responsabiliza del desarrollo narrativo. Se trata del estudio responsable de Dispatch, por lo que esta colaboración resulta especialmente interesante teniendo en cuenta el peso que tendrán los personajes, los diálogos y las decisiones dentro de la aventura.

PUEDE INTERESARTE La película de Until Dawn prepara la cuenta atrás de su primer tráiler

La intención es mantener la esencia del terror narrativo interactivo. Nosotros tendremos capacidad para alterar las relaciones entre los protagonistas y, sobre todo, determinar quién consigue llegar vivo al final. Una mala decisión, una respuesta poco afortunada o una acción aparentemente insignificante pueden desencadenar consecuencias dramáticas.

Esta filosofía vuelve a colocar la rejugabilidad en una posición importante. Con múltiples desenlaces mortales y ocho personajes principales cuyo destino depende de las elecciones realizadas, descubrir qué habría ocurrido tomando otra decisión promete convertirse nuevamente en uno de los grandes atractivos de la experiencia.

Unos youtubers paranormales y un manicomio con un oscuro pasado

La historia de Until Dawn 2 gira alrededor de "Dead True", un equipo de creadores de contenido de YouTube dedicado a investigar fenómenos paranormales. Y sí, el grupo tiene un integrante bastante inesperado: viajan acompañados por su mascota, un gallo.

Todo comienza cuando el equipo acude al manicomio de Blackwood para grabar un episodio relacionado con los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar allí doce años antes. Durante la investigación, Izzy, la nueva becaria de la producción interpretada por Sarah Catherine Hook, realiza un descubrimiento inesperado que pondrá en marcha los acontecimientos de la nueva historia.

La investigación no terminará allí. Posteriormente, durante la convención Sydney Horror-Con, el grupo entra en contacto con Yoona, personaje interpretado por Gia Kim. Ella es la única superviviente de un ataque sobrenatural y presenta una inquietante cicatriz necrótica en el cuello.

La isla de Akishima será uno de los grandes escenarios

El siguiente destino será Akishima, una remota isla situada en el Pacífico Sur que lleva décadas abandonada. En este lugar funcionó un complejo turístico de lujo hasta que cerró misteriosamente durante la década de 1970. Como podemos imaginar tratándose de Until Dawn, detrás de ese abandono se esconden antiguos secretos que los protagonistas tendrán que descubrir mientras intentan mantenerse con vida.

Serán ocho los integrantes principales de Dead True que quedarán a merced de nuestras decisiones: Owen, Mina, Nate, Reagan, Izzy, Luke, Josie y Cameron. La supervivencia de cada uno dependerá de las elecciones realizadas durante la partida, recuperando así esa tensión constante entre avanzar en la investigación y tratar de evitar una nueva víctima.

El doctor Hill regresa con Peter Stormare

Until Dawn 2 también recuperará una cara especialmente conocida por los seguidores del original. Peter Stormare volverá a interpretar al doctor Hill, personaje que tendrá además protagonismo entre los incentivos preparados para quienes reserven el videojuego.

Las reservas de Until Dawn 2 estarán disponibles a partir del 10 de septiembre de 2026. Tanto quienes opten por la Edición Estándar como los compradores de la Edición Digital Deluxe recibirán contenido exclusivo relacionado con el doctor Hill.

El paquete incluirá el vestuario clásico de Until Dawn, un nuevo vestuario veraniego de Akishima y unos muñecos cabezones coleccionables del doctor Hill.

¿Qué incluye la Edición Digital Deluxe de Until Dawn 2?

Quienes quieran ampliar la experiencia podrán optar por la Edición Digital Deluxe de Until Dawn 2, que incorporará contenidos adicionales centrados principalmente en la personalización y en la posibilidad de contemplar con más detalle algunas de las escenas más macabras de la aventura.

Uno de sus extras será el denominado Paquete de estética dosmilera, compuesto por conjuntos de neón para los ocho integrantes de Dead True. La estética de comienzos de los años 2000 servirá así para cambiar el aspecto de Owen, Mina, Nate, Reagan, Izzy, Luke, Josie y Cameron durante la aventura.

Más llamativo resulta Diorama mortal, una galería interactiva formada por escenas tridimensionales. Desde ella podremos examinar detalladamente cada una de las muertes que hayamos desbloqueado durante nuestra partida.

Ocho personajes entrarán en esta pesadilla y nuestras elecciones decidirán cuántos consiguen salir de ella. Until Dawn 2 llegará exclusivamente a PS5 el 28 de enero de 2027 y abrirá sus reservas el 10 de septiembre de 2026.