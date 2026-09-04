Gustavo Maeso Madrid, 04 SEP 2026 - 12:25h.

PS5 prepara un 2027 enorme con Final Fantasy VII Revelation, Metro 2039, Gundam Rogue Orbit, Monster Hunter Wilds: Ascendance y muchas más novedades

La defensa a ultranza del formato físico de editoras y fans en el caso PlayStation: "No podemos permitir esto"

Compartir







PlayStation tenía mucho que contar. Y lo ha contado prácticamente todo de golpe en este primer gran evento de septiembre. El doble evento formado por State of Play y State of Play Japan nos ha dejado más de 30 juegos, anuncios, fechas de lanzamiento, expansiones y actualizaciones para PS5, además de alguna que otra sorpresa relacionada con Grand Theft Auto VI, LEGO y PlayStation Plus.

Y si tenemos que quedarnos con una sensación después de semejante avalancha, es bastante sencilla: 2027 apunta a ser un año gigantesco para PS5. Final Fantasy VII Revelation, Dragon Ball Xenoverse 3, Until Dawn 2, Metro 2039, Monster Hunter Wilds: Ascendance o Gundam Rogue Orbit son solo algunos de los nombres que PlayStation ha colocado sobre la mesa.

PUEDE INTERESARTE Las 14 ofertas en la PlayStation Store, de Resident Evil a Persona a menos de 10 euros

Final Fantasy VII Revelation pone fecha al final de la trilogía

Probablemente sea uno de los anuncios que más miradas se ha llevado. Final Fantasy VII Revelation llegará a PS5 el 8 de abril de 2027 y será el encargado de cerrar la trilogía con la que Square Enix ha reinventado uno de los RPG más importantes de su historia.

PUEDE INTERESARTE PlayStation se encierra en la exclusividad antes del State of Play

El nuevo tráiler nos ha permitido comprobar la escala que pretende alcanzar esta tercera entrega. Tendremos la posibilidad de recorrer su mundo desde las alturas utilizando la Highwind, mientras que los chocobos y el gancho facilitarán los desplazamientos y la exploración por tierra.

También hemos podido conocer algo más del denominado sistema de combate FITS y de las poderosas sinergias que podremos utilizar durante los enfrentamientos. Y Square Enix no se ha conformado con eso.

Final Fantasy Resonance llegará el 22 de octubre con su particular apartado HD-2D. Sefirot será uno de los grandes protagonistas de la aventura, pues podremos encontrarlo, desafiarlo y obtener una recompensa especial si conseguimos derrotarlo.

Además, el primer capítulo ya está disponible mediante una demo y podremos trasladar posteriormente nuestra partida al juego completo.

Dragon Ball Xenoverse 3 es oficial y llegará en 2027

Otro anuncio destinado a levantar bastante ruido ha sido Dragon Ball Xenoverse 3. La nueva entrega llegará a PS5 en 2027 y recuperará una de las grandes señas de identidad de Xenoverse: podremos crear nuestro propio héroe y personalizar su estilo de combate antes de lanzarnos contra algunos de los rivales más poderosos de Dragon Ball.

No será la única franquicia japonesa importante que nos reclame el próximo año. Digimon Story Time Stranger: A Hero’s Eternal Legacy llegará también en 2027 como una expansión situada tres años después del juego principal. Tendremos un nuevo protagonista, un nuevo acompañante y nada menos que 50 Digimon adicionales.

Y Capcom prepara otra de las grandes expansiones del año.

Monster Hunter Wilds: Ascendance quiere volver a revolucionar las Tierras Prohibidas

Monster Hunter Wilds: Ascendance llegará a PS5 en 2027 y no parece una ampliación precisamente pequeña. El ataque de un enorme dragón cambiará tanto el terreno como el cielo de las Tierras Prohibidas. La expedición tendrá que adaptarse a una nueva situación en la que aparecerán dragones ancianos y otras amenazas.

Ascendance incorporará nuevos monstruos, desafíos, acciones y mecánicas evolucionadas. También conoceremos una nueva zona denominada Nido Celestial y tendremos que enfrentarnos, entre otras criaturas, al recién anunciado Gundoraja. Si Wilds ya era enorme, Capcom parece dispuesta a hacerlo todavía más grande.

Until Dawn 2 pone fecha al regreso del terror

También tenemos fecha para uno de los grandes nombres del terror en PS5. Until Dawn 2 se lanzará el 28 de febrero de 2027.

Firesprite recuperará una fórmula basada nuevamente en nuestras decisiones y sus consecuencias. Los Dead True seguirán investigando fenómenos sobrenaturales y su aventura comenzará revisitando el manicomio Blackwood antes de trasladarse hasta la isla Akishima.

Cada decisión podrá volver a convertirse en una cuestión de vida o muerte. Para esta nueva entrega, Firesprite trabaja junto a AdHoc Studio, responsables de Dispatch.

Metro 2039 llegará a PS5 el 4 de febrero de 2027. 4A Games ha mostrado nuevas imágenes ejecutándose en PS5 Pro de una aventura que volverá a combinar supervivencia, exploración, sigilo y combate.

Esta vez seguiremos al misterioso Forastero en un viaje hacia el corazón de una Moscú posapocalíptica inmersa en un conflicto por el propio futuro del metro.

Marvel: Lobezno está prácticamente aquí

Para este lanzamiento no tendremos que esperar hasta 2027. Marvel: Lobezno llegará a PS5 el 15 de septiembre de 2026, por lo que su aparición en State of Play ha servido para presentar su tráiler de lanzamiento y calentar motores de cara a su estreno. Las nuevas imágenes muestran más detalles de Logan, pero también de otros personajes con los que compartirá protagonismo.

Entre ellos está Jean Grey, con sus habilidades telequinéticas, además de diferentes integrantes del Equipo X. El tráiler también ha presentado nuevos personajes destinados a añadir más acción e intriga a la historia. La cuenta atrás ya está en marcha.

Ghost of Yōtei tiene nuevos contenidos para octubre

PlayStation tampoco se olvida de Ghost of Yōtei. El próximo 1 de octubre llegará Más buscado, un nuevo modo centrado en el combate y la supervivencia que formará parte de la edición completa. Tendremos que resistir oleadas de enemigos y enfrentarnos a nuevos jefes mientras conseguimos armas, cosméticos y personajes jugables como recompensa.

Pero la gran ampliación será Echoes of Sekigahara, que también llegará el 1 de octubre. La expansión profundizará en el pasado de Atsu y en sus experiencias durante la batalla de Sekigahara, ampliando así su historia con un nuevo capítulo.

Gran Turismo 7 pisa el acelerador antes de su 30 aniversario

Polyphony Digital también tiene novedades importantes para Gran Turismo 7. La franquicia se aproxima a su 30 aniversario y lo celebrará con Spec IV, una actualización dividida en dos partes que llegarán en octubre y diciembre. Entre ambas entregas tendremos 12 nuevos coches y dos circuitos, pero también habrá cambios importantes en los modos de juego.

Llegarán las Pruebas de derrape online, donde tendremos que demostrar nuestra precisión y estilo; las Carreras aleatorias, capaces de modificar las condiciones de las pruebas; y el modo Familiar, diseñado para abrir la experiencia a jugadores independientemente de su nivel de habilidad.

GTA VI tendrá dos mandos DualSense exclusivos

Y sí, Grand Theft Auto VI también ha tenido su pequeño momento durante el evento. PlayStation lanzará dos mandos DualSense de edición limitada inspirados en la estética y energía de Vice City.

Serán el DualSense Grand Theft Auto VI Black Limited Edition y el DualSense Grand Theft Auto VI White Limited Edition. Las reservas comenzarán el 10 de septiembre y ambos modelos se lanzarán el 19 de noviembre, coincidiendo con la fecha indicada para el estreno de Grand Theft Auto VI en PS5. Una pieza de coleccionista que seguramente más de uno querrá tener junto a la consola.

La PlayStation original vuelve convertida en LEGO

Una de las sorpresas más curiosas del evento no es un videojuego. PlayStation y LEGO lanzarán un set que nos permitirá reconstruir la PlayStation original y su mando utilizando 1.911 piezas.

La réplica tendrá una escala 1:1 y alcanzará los 26 centímetros de ancho una vez terminada. El set LEGO PlayStation llegará el 1 de octubre. Y sí, la nostalgia vuelve a atacar directamente a nuestra cartera.

Maneater 2, Daba, Gundam y una larga lista de juegos para 2027

El State of Play ha tenido anuncios para prácticamente todos los gustos.

Maneater 2 llegará el próximo año a PS5 y volverá a convertirnos en un tiburón toro. Esta vez terminaremos sueltos en un parque temático de una isla privada de lujo donde podremos comer, explorar y evolucionar mientras buscamos nuestra libertad.

También para 2027 tendremos Gundam Rogue Orbit, concretamente el 5 de marzo. La personalización será una de sus claves, permitiéndonos modificar colores, armas, habilidades tácticas y diferentes piezas de nuestro Gundam. Incluso podremos utilizar el mítico RX-78-2.

Daba: Land of Water Scar, desarrollado por Dark Star Games dentro del China Hero Project de PlayStation, llegará en primavera de 2027. Su peculiar protagonista será un hombre de arcilla que recorrerá una tierra fantástica en la que el agua se ha secado.

Fate/Extra Record llegará antes, el 28 de enero de 2027, tanto a PS5 como a PS4. El remake ampliará la Guerra del Santo Grial de la Luna e introducirá un sistema rediseñado de cartas y construcción de mazos.

World Phasebound Control Authority: WPCA llegará en 2028. Será un RPG de acción ambientado en Seúl en el que controlaremos a un agente de contención encargado de entrar en zonas de cuarentena plagadas de extraños fenómenos sobrenaturales.

Rhapsody in Scarlet mezcla jazz, magia y la Nueva York de los años 20

Entre las nuevas propiedades intelectuales hay algunas propuestas especialmente llamativas. Rhapsody in Scarlet, de Konami, mezclará la Nueva York de los años 20 con jazz, organizaciones mafiosas, magia y bestias.

Su protagonista, Ellie Myers, terminará atrapada en un misterio relacionado con una peligrosa organización criminal. El sistema de combate nos permitirá crear combos combinando poderes mágicos y habilidades procedentes de las criaturas. También regresó Rev. Noir, anunciado anteriormente y ahora confirmado para 2027. Asch y Finé tendrán que impedir una catástrofe conocida como la lluvia de luz.

Por su parte, CONQ: Crown of No Quarter apuesta por algo muy diferente: una experiencia bélica en un mundo abierto compartido donde podremos dirigir ejércitos por tierra y mar, asaltar fortalezas, construir armas de asedio y combatir en enormes batallas entre facciones.

Keeper ya está disponible y Uncanyon recoge el testigo de Maquette

Double Fine también se ha dejado ver con Keeper, una aventura surrealista de puzles en tercera persona que cuenta su historia sin utilizar palabras. El protagonista es nada menos que un faro olvidado que despierta y emprende un extraño viaje acompañado de un ave marina. Lo mejor para quienes se hayan quedado con ganas de probarlo es que Keeper ya está disponible en PS5.

Graceful Decay, responsables de Maquette, han presentado por su parte Uncanyon. El juego nos permitirá manipular convergencias entre universos no paralelos, combinar distintas realidades y posteriormente recorrer el mundo que nosotros mismos hemos creado. Llegará el próximo año.

PlayStation Plus también se lleva su ración de anuncios

El servicio de suscripción tampoco se ha marchado con las manos vacías. Mycopunk llegará al catálogo de PlayStation Plus este año. Se trata de un shooter cooperativo de saqueo para entre uno y cuatro jugadores en el que controlamos a un grupo de robots encargados de limpiar un planeta infectado por hongos.

PlayStation Plus Premium recibirá además varios clásicos: Mega Man X: Command Mission, que llegará en septiembre, junto a Dino Crisis 2 y el Ratchet & Clank original.

Por otra parte, Saros recibirá gratuitamente la actualización Zenith antes de terminar el año. Su gran novedad será Overlord Rush, donde encadenaremos enfrentamientos contra jefes mientras competimos con jugadores de todo el mundo. También incorporará Eclipse Layers, una especie de Nueva Partida + con nuevos modificadores y progresión, además de opciones adicionales de accesibilidad.

Demos para Slash Zero y Stupid Never Dies

Otra de las buenas noticias del State of Play es que algunos anuncios no obligan a esperar. Slash Zero ya cuenta con una demo temporal en PS5 que ofrece tres personajes jugables, enfrentamientos contra jefes y más de diez horas de contenido. El juego completo llegará en primavera de 2027.

También podemos probar Stupid Never Dies. Su demo permite disfrutar de las primeras horas de esta alocada aventura contra zombis y trasladar posteriormente la partida al título completo, que se estrenará el 21 de octubre. La mecánica más peculiar será la posibilidad de robar habilidades a los monstruos para aumentar nuestro poder.

Resident Evil también tuvo su sorpresa, pero no es un videojuego

El State of Play comenzó con una sorpresa diferente: nuevas imágenes de la próxima película de Resident Evil. La cinta está dirigida por Zach Cregger, responsable de Barbarian y Weapons, y se estrenará en cines el 18 de septiembre.

La historia seguirá a Bryan, un repartidor médico que tiene que entregar un paquete en el hospital Raccoon City General. Lo que parecía un trabajo rutinario terminará convirtiéndose en una pesadilla cuando se vea atrapado en un brote viral que está arrasando la ciudad.