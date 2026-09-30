Football Manager 2027 desvela su fecha: plataformas, mejoras y cómo jugar 'gratis'

Juan Pérez 30 SEP 2026 - 18:34h.

El repaso al lanzamiento con los detalles más sonados

The Grounds, una nueva razón de ser para FC 27

Compartir







La odisea de Football Manager 27 vuelve a casa tras un año repleto de dudas con la convicción de tener finalmente la fecha de lanzamiento para todas las plataformas en el próximo 10 de noviembre. Con el calendario en la mano y la petición para tener el día libre, nos adentramos en todas las modificaciones importantes para el juego: una renovación visual para el día de partido, una potenciación en los modelos de públicos, jugadores y managers y un acondicionamiento global en lo jugable.

FM27 llega para quedarse un año más con la seguridad de haber sostenido la evolución del año pasado sostenido en Unity sobre el que tanto se ha trabajado, y ahora llega la expansión. Con menús rediseñados para facilitar la exploración desde la pantalla de club a las de torneo, la sensación es la de entrar en el mismo mundo pero desde otra ventana interdimensional. Con casi todas las plataformas activadas para el lanzamiento (XBOX, PS5, móvil, Steam y Epic Games), el impulso pasa por la inmersión.

Cómo jugar 'gratis' a Football Manager 27

Las dos variantes para aprovechar los pases y obtener un ahorro significativo en el juego es pasar por alguno de los pases en los que el juego está incluido, aunque con el asterisco habitual de cada uno. FM 27 estará disponible en XBOX Game Pass Ultimate y Game Pass para PC, por lo que ofrece una ventana de oportunidad indiscutible como ha sucedido en años anteriores para remarcar una partida a largo plazo si estás ligado a la suscripción.

En el caso de los jugadores más casuales, Netflix también ofrece su propia vertiente uno más para incluir en su suscripción el FM27 Mobile, una versión algo más reducida que mantiene la esencia del juego para jugar en móviles.

Las mejoras: estadios, aficionados y jugadores

Uno de los enlaces con la realidad de Football Manager 27 es el gancho con la vivencia de cada jornada, por eso se han enfocado en mostrar el ambiente del día de partido como algo único. El momento de la temporada, la estación, la revolución del público, el estadio...todo tiene una visión mucho más profunda que hasta la fecha. Se han renovado los modelos del público por separado, tanto en las actitudes como en las vestimentas. La profundidad en las gradas, la energía, el bando de sonidos, todo recreará mucho mejor la adrenalina de estar en un estadio.

Otro de los cambios pasa por los modelos de jugadores y entrenadores. Ahora todos tienen una musculatura más destacada en gemelos y antebrazos, lo que se destacará en las cinemáticas de los partidos. Además de las físicas en el pelo para mejorar el nivel de detalle, realismo y dinamismo.