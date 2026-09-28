The Grounds, una nueva razón de ser para FC 27

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El legado de una saga icónica que lleva años reimprimiendo un modelo exitoso da un salto gigantesco por primera vez para generar una necesidad e impulsar las horas frente al juego. A la tónica continuista en la que el meta terminaba reduciéndose a la explotación de inercias físicas y automatismos defensivos, EA Sports FC 27 promete mucho más que algo de gameplay mejorado: la versatilidad de The Grounds.

Es imposible enfocar una review de una manera diferente cuando el repetido Mundo Abierto, que no es tal, llega finalmente después de tanto bombo y platillo. El fan de 2K entenderá por qué este modelo es tan prometedor como reducido en comparación a lo que puede llegar a ser, pero es lógico teniendo en cuenta el estreno, el peso del mismo y las opciones a futuro después de delimitar las capas de tener a Kylian Mbappé en la portada.

El descubrimiento de The Grounds

La pizca de narrativa ligada a The Grounds deja entrever en poco tiempo ese espacio social interconectado que reinterpreta hub para darle espacio al paseo en el barrio hasta vincularse a la competición. Y entre tanto, el progreso y la variedad se hacen espacio tanto en el modelo del desarrollo urbano como en las skins o en el propio jugador.

Hablando en plata, FC 27 ha dado un salto gigantesco para lo que puede construir en el futuro, y The Grounds funciona a la perfección con colegas, pero se nota que acaba de nacer. El entorno urbano es muy de 2K aunque la movilidad en este caso está mucho más conseguida, y a partir de ahí todo son minijuegos, tiendas y puntos de encuentro donde socializar más allá de competir.

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El dilema es que el mapa es bastante corto así como las propuestas evolucionan, sobre todo en el enfoque grupal, por eso el peso pasa por soñar que esta es la primera piedra de algo mucho más grande a futuro. Porque el resto de los condicionantes que establecen el pacto con FC 27 se mantienen: esto es un plus más allá de FUT, de los desafíos, del modo carrera o de las alternativas para conectar con el jugador a pesar de repetir el modelo.

Un gameplay más directo

La primera sensación con FC 27 es que es mucho más divertido atacar y satisfactorio al defender y que es más fácil hacer goles. Entre betas, pruebas y el lanzamiento, el comportamiento del balón en los golpeos así como las mejoras en las físicas en regates y posicionamiento es clave.

Esto último es el eje que vertebra el gameplay desde la defensa, donde la CPU da un paso a un lado en las coberturas automáticas por lo que el bloque bajo es mucho más gratificante. De ahí que cualquier lucha física sea mucho más interesante, tanto en los duelos aéreos como en la nueva perspectiva de los córners.

La sensación es el todo genera un ritmo pausado donde la circulación, y el tiki taka brilla mucho más que el descaro de un extremo que encara uno contra uno para ganar un duelo y finiquitar el partido con una jugada rota. Las transiciones funcionan mejor, y todo me hace querer volver siempre a empezar ese modo Carrera que tanto me vincula a la franquicia desde que saben quitarle capas a Football Manager para crear su propia aventura.

Ahí es donde entro un año más y me siguen pesando las mismas cosas. Es cierto que el avance se nota en The Grounds, pero el peso en ciertos aspectos es el mismo. Hay mejoras por ejemplo en la táctica interactiva de los partidos sin necesidad de tomar el control en el césped, pero me sigue pareciendo poco para lo que podría dar el juego. Pero claro, se abren tantos caminos que es un debe más personal que otra cosa. FC 27 empieza a ser cada vez algo diferente para cada uno por todas las ramificaciones que encuentra en el jugador: Clubs, FUT, desafíos, Rivals, The Grounds, Modo Carrera…y la adaptación singular de cada uno. Porque crear una historia pasa por saber jugar a cada manera, y ahí FC 27 siempre triunfará si sabe colocar el foco en la dirección del jugador.

Lo mejor

Una nueva puerta para vivir FC 27 de una forma diferente

Un gameplay más satisfactorio en circulación de balón, defensa y disparos

Lo peor

Microtransacciones. Si se elevan las buenas noticias, también hay que recalcar las que se repiten año tras año

El reciclaje de múltiples menús que siguen estancados a años anteriores, como sucede en la gran mayoría de simuladores deportivos

Nota: 80/100