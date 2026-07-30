Gustavo Maeso 30 JUL 2026 - 13:39h.

La nueva entrega apuesta por una IA ofensiva mucho más inteligente y una defensa donde el jugador vuelve a ser el gran protagonista.

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EA Sports FC 27 ya ha empezado a enseñar sus cartas. Después de conocer los primeros detalles del nuevo título, como la vuelta de Kylian Mbappé a la portada del juego, ayer tuvimos la oportunidad de asistir a una extensa presentación liderada por Sam Rivera, productor ejecutivo del gameplay de la franquicia, en la que Electronic Arts explicó con todo lujo de detalles hacia dónde quiere evolucionar la jugabilidad este año. Y, si hay una palabra que resume toda la exposición, esa es inteligencia.

Prácticamente todas las novedades mostradas persiguen el mismo objetivo: que las decisiones del jugador pesen más que las ayudas del sistema. "Queréis más formas de atacar y más maneras de crear ocasiones", resumía Rivera. Y toda la jugabilidad parece construida alrededor de esa idea.

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Una IA ofensiva que por fin entiende el espacio

La primera gran revolución llega con la inteligencia artificial ofensiva. Hasta ahora era habitual ver cómo nuestros compañeros dudaban antes de atacar un espacio o necesitábamos abusar constantemente del desmarque manual para generar peligro. FC 27 quiere cambiar por completo esa sensación.

Los delanteros realizarán carreras mucho más inteligentes, diagonales o curvas, atacando automáticamente los espacios libres cuando detecten una oportunidad. Rivera incluso recomendó durante la presentación confiar más en la nueva IA antes de recurrir al clásico desmarque manual, porque los futbolistas "serán mucho más decisivos" a la hora de ofrecer líneas de pase.

Durante los últimos años muchos jugadores habían convertido el clásico desmarque manual (L1/LB) prácticamente en una obligación para generar peligro. Sin embargo, en FC 27 cree que será mejor confiar mucho más en la nueva inteligencia artificial. Su consejo fue claro: darle una oportunidad a la IA ofensiva antes de abusar de las carreras manuales.

El nuevo "Pass & Follow" cambia la forma de combinar

Eso no significa que desaparezcan las carreras bajo demanda. De hecho, EA incorpora una nueva mecánica denominada Pass & Follow, que permite que el jugador que acaba de dar un pase inicie automáticamente un desmarque mucho más elaborado. Ahora, al realizar un pase mientras mantenemos pulsados ambos gatillos superiores (L1 y R1 en PlayStation o LB y RB en Xbox), el jugador que entrega el balón iniciará inmediatamente una carrera para buscar espacios.

Pero no se limita a correr hacia delante. Puede realizar un overlap por banda, un underlap hacia el carril interior o incluso modificar completamente su trayectoria para atacar el hueco que dejan los defensores.

También cambian los desmarques manuales tradicionales. En lugar de recorrer medio campo, tendrán una distancia limitada y habrá que volver a activarlos si queremos prolongarlos. Es un cambio aparentemente pequeño, pero que busca acabar con una de las herramientas más abusadas durante las últimas entregas.

Otro de los aspectos que más llamó la atención fue la revisión completa de la defensa. EA reconoce que la inteligencia artificial había ganado demasiado protagonismo y quiere devolver el control al jugador. Si hay un mensaje que Sam Rivera repitió una y otra vez durante la presentación fue que la defensa manual debe volver a ser la forma más efectiva de recuperar el balón.

Los conocidos auto tackles prácticamente desaparecen, las ayudas defensivas pierden agresividad y los defensores controlados por la IA dejarán de resolver tantas acciones por sí solos. A cambio, defender manualmente será mucho más eficaz gracias a un mayor alcance de las entradas y unas intercepciones mucho más consistentes. Quien domine los cambios de jugador y el posicionamiento debería sentirse claramente recompensado.

Adiós a los fueras de juego absurdos

Otro de los cambios más agradecidos afecta directamente a la inteligencia de los delanteros. ¿Cuántas veces hemos visto a un atacante quedarse innecesariamente en fuera de juego mientras nosotros preparábamos un pase? EA asegura haber trabajado específicamente en ese problema.

Los futbolistas ahora son capaces de ralentizar ligeramente su carrera, modificar su trayectoria o incluso curvar el desmarque para mantenerse en posición legal. Rivera reconoció que seguirán existiendo fueras de juego —"como ocurre en el fútbol real"—, pero los provocados por decisiones absurdas de la IA deberían reducirse de forma muy significativa.

La respuesta del control también recibe una buena dosis de mejoras. Tras un pase ya no existirá esa pequeña pausa antes de volver a correr, los cambios de dirección perderán buena parte de las ralentizaciones provocadas por las animaciones y el movimiento defensivo en jockey será bastante más ágil. Son cambios menos vistosos que una nueva filigrana, pero probablemente de los que más se noten después de varias horas jugando.

Centros y córners

EA también ha decidido rescatar dos acciones que habían perdido mucho protagonismo: los centros y los córners. Los saques de esquina estrenan un sistema completamente nuevo en el que, tras centrar el balón, pasaremos a controlar al rematador dentro del área para luchar por la posición antes del cabezazo. Ya no bastará con pulsar un botón y esperar. Habrá que anticipar la trayectoria, ganar el espacio al defensor y medir el momento exacto del remate.

Los centros, por su parte, serán bastante menos asistidos. El balón viajará realmente hacia el espacio que indiquemos con el stick y dependerá mucho más de nuestra precisión que de las ayudas del juego. La intención no es convertir estas acciones en la principal fuente de goles, sino ampliar el repertorio ofensivo y premiar la habilidad.

Rivera insistió en que el objetivo no pasa por convertir los centros en la forma dominante de marcar goles, sino por ofrecer una alternativa más dentro del repertorio ofensivo.

Un nuevo regate inspirado en Messi

Entre las novedades más llamativas aparece también un nuevo tipo de conducción inspirado directamente en Leo Messi. Bautizado como Off-Balance Dribbling, permitirá que determinados futbolistas con estadísticas muy altas de equilibrio, agilidad y regate sean capaces de mantener el control del balón incluso cuando reciben empujones o parecen perder el equilibrio, reproduciendo una de las imágenes más características del argentino durante toda su carrera.

Más allá de las grandes mecánicas, EA también ha tocado algunos de los aspectos que más críticas recibieron en FC 26. Los porteros deberían reaccionar de una forma más natural en los mano a mano, reduciendo esas paradas casi imposibles que tantas veces frustraban ocasiones clarísimas. Los pases al hueco exigirán una mejor dirección, dejando de corregir automáticamente errores de apuntado, y los PlayStyles perderán parte de su protagonismo para devolver importancia a los atributos generales de cada futbolista.

Todo ello se complementa con una experiencia de juego más configurable, especialmente para quienes disfrutan del gameplay auténtico en el Modo Carrera. Habrá más opciones para ajustar el comportamiento de la IA, rivales menos previsibles y un mayor impacto de factores como la lluvia o el estado del terreno de juego sobre el desarrollo de los partidos.

Lógicamente, todavía queda trabajo por delante. El propio Sam Rivera recordó que todas las imágenes mostradas pertenecen a una versión en desarrollo y que el equipo seguirá ajustando el equilibrio durante los próximos meses con ayuda de la comunidad. Pero después de asistir a esta primera presentación, la sensación es que EA Sports FC 27 no pretende reinventar la saga con una única gran novedad, sino corregir muchas de las pequeñas decisiones que habían terminado definiendo el meta durante los últimos años.

En los próximos días podremos contaros novedades sobre el modo The Grounds, el Modo Carrera y FUT Ultimate Team.