Xbox acelera su reestructuración: 268 despidos, Activision al frente de Halo y posible cierre de Ninja Theory

Gustavo Maeso Madrid, 22 SEP 2026 - 17:35h.

Microsoft reorganiza Xbox Game Studios y elimina 268 puestos de trabajo en Halo Studios, otros equipos internos y áreas corporativas

Xbox publicará PHYSINT: Kojima Productions amplía su alianza con Microsoft más allá de OD

Compartir







Xbox ha dado un nuevo y contundente paso en el proceso de reestructuración de su negocio de videojuegos. Matt Booty, CCO de Xbox, ha comunicado mediante un mensaje a todos los empleados del grupo a nivel global este 22 de septiembre de 2026 una nueva batería de cambios que afecta tanto a la plantilla como a la organización de Xbox Game Studios. La compañía eliminará 268 puestos de trabajo y reducirá el número de unidades de negocio bajo las que operan sus estudios, mientras algunas de sus franquicias más importantes cambian de manos internamente.

Activision ampliará sus responsabilidades para hacerse cargo de World’s Edge y Rare y, todavía más significativo, desarrollará el próximo Halo mediante un nuevo equipo creado específicamente para el proyecto. Bethesda pasará a supervisar Obsidian Entertainment, King incorporará Microsoft Casual Games y Playground Games y Turn 10 se fusionarán en un único estudio centrado en Forza y Fable. Al mismo tiempo, Microsoft confirma que Ninja Theory se enfrenta a un posible cierre después de fracasar dos acuerdos para desprenderse del estudio.

PUEDE INTERESARTE Razer celebra los 25 años de Xbox con una colección limitada de periféricos gaming

Xbox elimina otros 268 puestos de trabajo

La primera gran medida anunciada por Booty afecta directamente a la plantilla. Xbox eliminará 268 puestos repartidos entre Halo Studios, otros estudios first-party y las estructuras centrales y de gestión de Xbox Game Studios.

El ejecutivo explica que los ajustes realizados desde julio, incluyendo las desinversiones de varios estudios, permiten a la compañía haber completado aproximadamente tres cuartas partes de la reestructuración anunciada previamente. Booty ha agradecido el trabajo realizado por los empleados afectados y ha reconocido la dificultad que supone la jornada tanto para quienes abandonan Xbox como para los equipos en los que trabajaban.

PUEDE INTERESARTE Xbox lleva la retrocompatibilidad a PC y abre una nueva etapa para preservar los clásicos de la consola

La reducción de plantilla, sin embargo, representa solamente una parte del denominado 'reset' de Xbox. El segundo componente es una reorganización profunda de la estructura interna con la que Microsoft gestiona sus estudios y propiedades intelectuales.

Activision se hace cargo de Halo y amplía su poder dentro de Xbox

Aquí encontramos probablemente la noticia de mayor impacto para los jugadores. Activision ampliará su ámbito de responsabilidad y pasará a incluir tanto World’s Edge como Rare.

World’s Edge está estrechamente ligado a la saga Age of Empires, mientras Rare es uno de los estudios históricos de Xbox y responsable de franquicias como Sea of Thieves. La decisión coloca así varias propiedades relevantes bajo la estructura de Activision.

Pero el movimiento más llamativo afecta a Halo. Xbox confirma que Activision desarrollará el próximo juego de Halo. No significa, según la información facilitada por Booty, que el próximo Halo vaya a integrarse en la estructura habitual responsable de Call of Duty. Microsoft creará un nuevo equipo específicamente diseñado para trabajar en el proyecto, separado del desarrollo y los planes actuales de Call of Duty.

Halo Studios, por su parte, reducirá considerablemente su papel. Un pequeño equipo permanecerá activo para prestar soporte a la comunidad de Halo y a los juegos actualmente disponibles.

El cambio supone una transformación importante en la gestión de una de las propiedades intelectuales que mejor representan la historia de Xbox. Halo nació como uno de los grandes pilares de la primera consola de Microsoft y durante décadas estuvo asociado primero a Bungie y posteriormente a 343 Industries, estudio que fue rebautizado como Halo Studios en 2024.

Bethesda incorpora Obsidian y refuerza Fallout

También hay cambios importantes alrededor de Bethesda. La compañía ampliará sus responsabilidades para incluir a Obsidian Entertainment, aunque Xbox asegura que el estudio continuará trabajando en sus proyectos actuales.

Entre ellos encontramos Grounded, pero la reorganización también deja una confirmación especialmente interesante: Obsidian está trabajando en un nuevo proyecto de Fallout en colaboración con Bethesda Game Studios.

La asociación tiene un componente histórico difícil de ignorar. Obsidian desarrolló Fallout: New Vegas, publicado en 2010 y convertido con el paso de los años en una de las entregas más reconocibles de la franquicia. Ahora, bajo una estructura en la que Bethesda tendrá una responsabilidad directa sobre Obsidian, ambos equipos volverán a colaborar dentro del universo Fallout.

King absorberá Microsoft Casual Games

La reorganización también llega al mercado de los juegos casuales. King ampliará su ámbito de actuación para incorporar Microsoft Casual Games. Xbox pretende unir de esta forma lo que Booty define como dos líderes globales en diseño de videojuegos casuales y operaciones de títulos como servicio. King aporta una enorme experiencia en el mercado móvil y en la gestión continuada de juegos, mientras Microsoft Casual Games engloba el área vinculada a algunas de las experiencias más veteranas y reconocibles del ecosistema de Microsoft.

La operación encaja con el objetivo general de Xbox: reducir el número de unidades independientes y agrupar equipos que puedan compartir tecnología, experiencia operativa y estructuras de publicación.

Playground Games y Turn 10 se fusionan

Forza también experimentará una transformación organizativa considerable. Playground Games y Turn 10 pasarán a funcionar formalmente como un único estudio centrado en las franquicias Forza y Fable.

La relación entre ambos equipos viene de lejos. Turn 10 ha sido tradicionalmente responsable de Forza Motorsport, mientras Playground construyó su reputación con Forza Horizon antes de asumir también el desarrollo de Fable.

Booty recuerda que ambos estudios llevan más de una década colaborando como socios creativos y responsables de franquicias compartidas. La diferencia es que, a partir de ahora, esa colaboración quedará formalizada dentro de una sola organización.

Compulsion, Double Fine y Undead Labs abandonan Microsoft

La tercera parte del comunicado ofrece novedades sobre la desinversión de estudios, y aquí encontramos situaciones muy diferentes.

Microsoft confirma que Compulsion Games y Double Fine regresaron a manos de sus respectivos equipos directivos en agosto. Las operaciones incluyen sus propiedades intelectuales, catálogos de juegos anteriores y financiación suficiente para disponer de margen operativo durante esta nueva etapa.

Undead Labs acaba de completar un proceso similar. El estudio deja la estructura de Xbox y continuará trabajando con un nuevo editor, pero existe un detalle importante para los usuarios del ecosistema Microsoft: State of Decay 3 llegará a Game Pass desde el primer día. Es decir, la salida del estudio no supondrá la desaparición del juego del servicio de suscripción de Microsoft en su lanzamiento.

Ninja Theory se enfrenta ahora al cierre

La situación más delicada del comunicado corresponde a Ninja Theory. Microsoft asegura que intentó alcanzar dos acuerdos diferentes relacionados con el estudio, pero ambos terminaron fracasando. Como consecuencia, Xbox comenzará ahora un proceso de consulta con los empleados sobre una propuesta para cerrar Ninja Theory, aunque Booty señala que paralelamente seguirán explorándose otras posibles alternativas.

Por tanto, el cierre todavía se plantea como una propuesta sometida al correspondiente proceso de consulta y no como una operación ya ejecutada. Ninja Theory es el estudio responsable de Hellblade y de su continuación, Senua’s Saga: Hellblade II. Su futuro llevaba ligado a Microsoft desde que la compañía anunció su adquisición en 2018.

Tampoco está resuelta la situación de Arkane. Booty confirma que las consultas relacionadas con el estudio continúan en marcha y que previsiblemente se prolongarán hasta finales de 2026.

Todos estos movimientos dibujan una Xbox bastante diferente a la que conocíamos hasta ahora. Microsoft busca trabajar con menos unidades de negocio, concentrar recursos alrededor de sus principales franquicias y aprovechar estructuras como Activision, Bethesda y King para supervisar una parte mayor de su producción interna.