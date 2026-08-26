Razer celebra los 25 años de Xbox con una colección limitada de periféricos gaming

Gustavo Maeso Madrid, 26 AGO 2026 - 13:50h.

La colección Razer | Xbox 25.º Aniversario recupera el característico verde de Xbox en tres de los periféricos más reconocibles de la marca gaming

Razer presenta los auriculares Hammerhead V3 X HyperSpeed para Xbox y PlayStation

Compartir







Razer se suma a las celebraciones por los 25 años de Xbox con una colección que combina nostalgia, diseño y prestaciones. La compañía ha presentado la Colección Razer | Xbox 25.º Aniversario, una edición limitada desarrollada junto a Xbox que transforma tres de sus periféricos más conocidos con una estética inspirada directamente en la identidad de la plataforma de Microsoft.

El resultado es una familia de dispositivos que mira hacia los orígenes de Xbox sin renunciar a las tecnologías actuales de Razer. Encontramos un ratón inalámbrico de altas prestaciones, un teclado mecánico compacto y unos auriculares multiplataforma, todos ellos vestidos para la ocasión con un llamativo acabado verde translúcido y detalles conmemorativos del 25.º aniversario. La colección se ha presentado en gamescom 2026, donde los asistentes podrán conocer de cerca esta particular unión entre dos marcas que llevan más de una década colaborando en el mercado del videojuego.

PUEDE INTERESARTE Razer Viper V4 Pro: el ratón gaming ultra ligero en la cima de la pirámide competitiva

Una colección que celebra 25 años de Xbox

Xbox cumple un cuarto de siglo y Razer ha querido aprovechar una fecha tan señalada para revisar algunos de sus productos estrella. La Razer | Xbox 25th Anniversary Collection busca precisamente trasladar la identidad de Xbox desde la consola al resto del escritorio o espacio de juego.

La colaboración no se limita a colocar un logotipo conmemorativo sobre productos ya conocidos. Razer ha apostado por una identidad visual común, protagonizada por el verde translúcido asociado a Xbox y acompañada por diferentes elementos relacionados con el aniversario.

PUEDE INTERESARTE Teclado Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz: precisión y control absoluto para la competición

De esta forma, la colección quiere funcionar tanto como hardware para el día a día como objeto de colección para quienes llevan años vinculados al ecosistema Xbox.

“Durante 25 años, Xbox ha marcado la forma en que millones de jugadores se conectan, compiten y juegan, y Razer ha forjado su reputación gracias al hardware de alto rendimiento que estos jugadores exigen”, explica Travis Furst, director de la división de hardware de IA y consolas de Razer.

Según el directivo, el objetivo de esta colaboración es reunir ambos legados en productos que los aficionados puedan utilizar realmente para jugar, combinando la tradición de Xbox con las prestaciones características del catálogo de Razer.

Razer Basilisk V3 Pro 35K: precisión con estética Xbox

Uno de los grandes protagonistas de la colección es el Razer Basilisk V3 Pro 35K – Edición 25.º Aniversario de Xbox. Estamos ante la reinterpretación de uno de los ratones gaming inalámbricos más completos de la compañía.

Su principal argumento técnico es el sensor óptico Razer Focus Pro 35K de segunda generación, acompañado de la tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed. El dispositivo incorpora además la rueda inclinable configurable Razer HyperScroll, pensada para alternar entre distintos comportamientos de desplazamiento según las preferencias del jugador.

El Basilisk ofrece 13 controles personalizables, una cifra que permite adaptar el periférico a distintos géneros y configuraciones. A ello se suma Razer Chroma RGB, el sistema de iluminación de la marca, que en esta edición convive con el diseño conmemorativo inspirado en Xbox.

Razer mantiene así el enfoque ergonómico y las amplias posibilidades de personalización del modelo, pero le proporciona una apariencia específica para este 25.º aniversario.

BlackWidow V4 75% incorpora una tecla dedicada a Xbox

El segundo componente es el Razer BlackWidow V4 75% – Edición 25.º Aniversario de Xbox, un teclado mecánico compacto que destaca especialmente por sus posibilidades de personalización.

El modelo utiliza un formato 75% y llega equipado de fábrica con interruptores táctiles Razer Orange de tercera generación. Al ser hot-swappable, permite sustituir los switches sin necesidad de realizar soldaduras, una característica cada vez más apreciada entre los usuarios que quieren modificar la respuesta o sensaciones de su teclado.

Aquí encontramos, además, uno de los detalles funcionales más vinculados con la colaboración: una tecla dedicada de Xbox que permite abrir directamente la Xbox Game Bar. El conjunto se completa con iluminación inferior lateral doble y Razer Chroma RGB individual por tecla, además de un reposamuñecas magnético acolchado y revestido en piel sintética.

Razer también pone el foco en la acústica de escritura, un apartado que ha ganado bastante importancia dentro de los teclados mecánicos gaming. No se trata únicamente de conseguir una respuesta rápida: el tacto, el sonido de cada pulsación y las posibilidades de modificación forman parte de la experiencia que propone este BlackWidow.

Hammerhead V3 X HyperSpeed: hasta 35 horas de autonomía

La colección abandona el escritorio con los Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed para Xbox – Edición 25.º Aniversario, unos auriculares inalámbricos diseñados pensando tanto en la baja latencia como en el uso con diferentes plataformas.

Para la conexión gaming, Razer recurre a su tecnología inalámbrica HyperSpeed de 2,4 GHz, mientras que Bluetooth 5.3 amplía las posibilidades de conexión con otros dispositivos.

Los auriculares incluyen asimismo Razer SmartSwitch, tecnología concebida para facilitar el cambio entre diferentes fuentes de audio, y ofrecen hasta 35 horas de autonomía. También disponen de certificación IPX4 de resistencia al agua, un añadido interesante para un periférico destinado a acompañarnos durante sesiones prolongadas y diferentes escenarios de uso.

Otro de sus puntos importantes es la compatibilidad con sonido envolvente tanto en Xbox como en PC. Razer quiere que este modelo funcione, por tanto, como una solución que pueda moverse entre diferentes dispositivos sin abandonar el enfoque gaming.

Los jugadores tendrán una oportunidad de ver los nuevos periféricos durante gamescom 2026. Razer ha confirmado que la colección del 25.º aniversario de Xbox se exhibirá durante el evento mediante experiencias relacionadas con Xbox y diferentes actividades dirigidas a la comunidad.