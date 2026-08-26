Gustavo Maeso Madrid, 26 AGO 2026 - 10:53h.

La gala inaugural presentada por Geoff Keighley dejó nuevos juegos de Rainbow Six, LEGO y Dungeons & Dragons y novedades de Gears of War: E-Day, Metro 2039 o Silent Hill: Townfall

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Gamescom 2026 ya está oficialmente en marcha. La feria europea abrió sus puertas en Colonia con una nueva edición de la Opening Night Live, la tradicional gala conducida por Geoff Keighley que, durante aproximadamente dos horas, volvió a disparar anuncios, fechas y estrenos mundiales.

No hubo una revelación capaz de hacer temblar por sí sola los cimientos de la industria, pero sí una colección especialmente sólida de nombres importantes. CD Projekt RED se guardó para el final The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, Square Enix mostró un nuevo avance de Final Fantasy VII Revelation y Microsoft recuperó la brutalidad de Gears of War: E-Day. A su alrededor aparecieron sorpresas como Rainbow Six Tactics, LEGO Skylines, el remake de Heroes of Might and Magic III o un nuevo videojuego oficial de Dungeons & Dragons.

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The Witcher 3 se resiste a jubilarse

Cuando parecía que la gala estaba a punto de apagarse, CD Projekt RED volvió a colocar a Geralt de Rivia en el centro del escenario. El estudio anunció The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, una nueva versión de su celebrado RPG que introducirá mejoras visuales, cambios de rendimiento y ajustes en distintos sistemas jugables.

La actualización estará disponible gratuitamente para quienes ya posean el juego en las plataformas compatibles. Además, los propietarios del título base recibirán sin coste adicional las expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine. Su lanzamiento está previsto para el 29 de septiembre de 2026, según la web oficial de The Witcher.

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La compañía también presentó nuevas imágenes de Songs of the Past, la próxima gran expansión de The Witcher 3. Esta aventura llevará a Geralt a Letten, una región completamente inédita con personajes, misiones, monstruos y decisiones propias. Más de once años después de su estreno original, parece que el brujo todavía no está preparado para colgar las espadas.

Final Fantasy VII Revelation enseña su mundo

Otro de los grandes nombres propios de la noche fue Final Fantasy VII Revelation, tercera y última entrega del ambicioso proyecto con el que Square Enix está reconstruyendo el clásico de 1997.

Naoki Hamaguchi, director de la serie, apareció en el escenario para presentar un nuevo tráiler cinematográfico. El vídeo volvió a mostrar a Cloud, Tifa, Barret y el resto del grupo en una historia que deberá resolver las enormes preguntas abiertas por el desenlace de Final Fantasy VII Rebirth.

Square Enix sigue sin revelar todos los detalles que esperan los aficionados, especialmente su fecha definitiva de lanzamiento, pero el nuevo avance confirmó que la conclusión irá todavía más lejos en su reinterpretación de los acontecimientos del juego original.

Gears of War: E-Day presenta a su gran amenaza

Microsoft y The Coalition aprovecharon la gala para ofrecer un nuevo vistazo a la campaña de Gears of War: E-Day, la precuela protagonizada por Marcus Fenix y Dominic Santiago durante las primeras horas de la invasión Locust.

El tráiler incidió en el tono más oscuro y terrorífico de la aventura, además de presentar con mayor claridad a uno de sus principales antagonistas. E-Day quiere recuperar la sensación de enfrentarse a criaturas realmente desconocidas y aterradoras, antes de que la humanidad aprendiera a combatirlas a base de motosierras incorporadas a los fusiles.

El lanzamiento está previsto para el 6 de octubre de 2026 en Xbox Series X|S y PC, con estreno desde el primer día en Game Pass.

Rainbow Six cambia los fusiles por los turnos

Ubisoft protagonizó una de las sorpresas más curiosas con Rainbow Six Tactics, un spin-off de estrategia táctica por turnos que trasladará los operadores, dispositivos y enfrentamientos de la franquicia a un formato muy diferente.

La idea parece aproximarse más a experiencias como XCOM que a las partidas competitivas de Rainbow Six Siege. Los jugadores tendrán que coordinar sus unidades, aprovechar el escenario y medir cada movimiento antes de apretar el gatillo. Su estreno está previsto para 2027.

La compañía francesa también recuperó uno de los grandes clásicos de la estrategia con Heroes of Might and Magic III Remake. El título de 1999 regresará reconstruido para una nueva generación, conservando sus combates por turnos, la exploración de mapas y esa peligrosa capacidad para convertir “un último turno” en tres horas delante de la pantalla.

LEGO Skylines quiere construir la ciudad bloque a bloque

Entre los estrenos mundiales destacó LEGO Skylines, un nuevo juego de construcción y gestión urbana desarrollado por los responsables de Cities: Skylines.

La colaboración resulta tan evidente que cuesta creer que no se hubiera producido antes. La propuesta permitirá levantar ciudades formadas por piezas de LEGO, diseñar sus barrios y atender las necesidades de sus diminutos habitantes. El anuncio no profundizó demasiado en sus sistemas, pero sí dejó clara su intención de ofrecer una versión más accesible, colorida y juguetona del simulador urbano.

También apareció Crazy Taxi: World Tour, que enseñó por primera vez su vertiente multijugador. El regreso de la alocada saga de SEGA permitirá competir y provocar el caos por las calles en compañía cuando llegue en 2027.

Dungeons & Dragons estrena Warlock

Wizards of the Coast presentó Warlock: Dungeons & Dragons, una nueva aventura ambientada en el universo del popular juego de rol.

El primer gameplay mostró combates cargados de magia, criaturas reconocibles y escenarios fantásticos. Aunque todavía quedan preguntas importantes sobre su estructura y su componente narrativo, el proyecto llegará a PC y consolas en 2027 y aspira a aprovechar el renovado interés por Dungeons & Dragons tras el fenómeno de Baldur’s Gate 3.

No fue el único RPG espacial o fantástico con novedades. Exodus, el ambicioso juego de ciencia ficción desarrollado por Archetype Entertainment, mostró más de su universo y confirmó su lanzamiento para el 7 de abril de 2027. Su nuevo tráiler presentó además a Salt, un sorprendente pulpo parlante que probablemente no figuraba en demasiadas quinielas.

Metro 2039 vuelve a salir de los túneles

4A Games llevó a la gala un nuevo tráiler de Metro 2039, con más detalles sobre su historia y su peligrosa Rusia posapocalíptica. El juego recuperará la mezcla de acción, supervivencia, exploración y terror que ha definido la serie, aunque esta vez parece dispuesto a ampliar sensiblemente sus escenarios.

Su lanzamiento está previsto para febrero de 2027. El avance fue uno de los más atmosféricos de la noche y recordó que, dentro de un programa empeñado en avanzar a toda velocidad, todavía hay juegos que saben tomarse unos segundos para apagar la luz y dejar que escuchemos algo moviéndose al otro lado del túnel.

Silent Hill, Mega Man y el regreso de Rayman

Konami mostró un nuevo avance de Silent Hill: Townfall, centrado en su reparto y en algunas de las perturbadoras criaturas que encontraremos durante la aventura. El proyecto mantiene buena parte de su misterio, pero encaja en la estrategia con la que la compañía está reconstruyendo poco a poco su histórica franquicia de terror.

Capcom, por su parte, enseñó gameplay de Mega Man: Dual Override, la nueva entrega de la saga de acción y plataformas prevista para 2027. La compañía también anunció contenido inspirado en Mega Man para Pragmata, estableciendo uno de esos cruces que nadie había pedido en voz alta, pero que resulta difícil rechazar una vez colocado delante.

Ubisoft completó su presencia con un nuevo tráiler de Rayman Legends Retold, que llegará el 1 de octubre. El vídeo enseñó un nivel musical construido alrededor de “Macarena”, porque aparentemente salvar el Claro de los Sueños al ritmo de Los del Río era el siguiente paso lógico en la evolución de la franquicia.

Nuevos juegos y alguna aparición inesperada

La Opening Night Live también sirvió para descubrir Nodus Fall, un juego cooperativo de acción de HoYoverse; Dust: Origins, una aventura de perspectiva isométrica desarrollada por Airship Syndicate; y Gravhounds, un shooter cooperativo creado por veteranos que han trabajado en sagas como Halo y Battlefield.

Entre el resto de anuncios aparecieron Turok: Origins, Tides of Annihilation, No Law, Game of Thrones: War for Westeros y el peculiar Lofsöng, una aventura europea de exploración y puzles que destacó por su dirección artística, sus paisajes brutalistas y su ausencia de diálogos y mapas.

Hasta el Agente 47 tuvo reservado su pequeño espacio. Hitman: World of Assassination recibirá el 27 de agosto una nueva misión gratuita protagonizada por Snoop Dogg.