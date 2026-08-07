Gustavo Maeso Madrid, 07 AGO 2026 - 07:34h.

Razer lleva su gama Viper a un nuevo nivel con un periférico más ligero, preciso y rápido que nunca

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El Viper Pro es uno de lso ratones más populares entre los jugadores profesionales y Razer lo tiene muy en cuanta cada vez que lo renueva. Hace un año ya analizamos el Viper V3 Pro y ahora le toca el turno a una nueva versión de este ratón tan popular, preciso y ultraligero.

El Razer Viper V4 Pro no ha necesitado reinventarse completamente, porque partía ya de una base excelente, pero consigue mejorar prácticamente todos los aspectos importantes para el jugador competitivo. Razer vuelve a apostar por una evolución que pone el foco donde realmente importa: reducir la latencia, mejorar la precisión del sensor, rebajar todavía más el peso y ofrecer una experiencia inalámbrica capaz de competir de tú a tú con cualquier conexión por cable.

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Un diseño que apenas cambia porque ya rozaba la perfección

Cuando una forma funciona entre los jugadores profesionales, tocarla demasiado suele ser un error. Razer lo sabe y por eso ha mantenido prácticamente intacta la silueta simétrica que convirtió al Viper en uno de los modelos favoritos para títulos como Counter-Strike 2, VALORANT o Apex Legends.

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Nos encontramos con un diseño ambidiestro muy contenido, limpio y completamente orientado al rendimiento. No hay iluminación RGB, tampoco elementos decorativos innecesarios ni superficies excesivamente llamativas. Todo responde a un único objetivo: eliminar cualquier distracción y reducir el peso al máximo.

Precisamente esa reducción de peso es una de las grandes novedades. El modelo negro se queda en apenas 49 gramos, mientras que la versión blanca alcanza los 50 gramos, situándose entre los ratones inalámbricos más ligeros del mercado sin transmitir en ningún momento sensación de fragilidad. Razer asegura haber reforzado la estructura interna mientras reducía el grosor de la carcasa y optimizaba el diseño de la placa electrónica, consiguiendo un equilibrio difícil de encontrar entre ligereza y robustez.

A pesar de tratarse de un ratón ultraligero, la sensación de construcción es sobresaliente. No aparecen crujidos al presionar la carcasa, el ensamblado transmite una calidad excepcional y la percepción general es la de estar utilizando un periférico premium desde el primer momento.

Todo gira alrededor de la velocidad

Pero donde realmente pretende marcar diferencias el Viper V4 Pro es en el rendimiento puro. La marca de las serpientes introduce la nueva plataforma Razer HyperSpeed Wireless Gen-2, capaz de trabajar con una tasa de sondeo real de 8.000 Hz tanto de forma inalámbrica como mediante cable. Según los datos facilitados por la compañía, la latencia de clic se reduce hasta los 0,204 milisegundos, mientras que la latencia de movimiento baja hasta los 0,36 milisegundos, unas cifras que sitúan al Viper V4 Pro entre los periféricos más rápidos de su categoría.

La respuesta del ratón transmite una sensación de inmediatez constante y el seguimiento del cursor resulta extremadamente estable incluso realizando movimientos muy rápidos o cambios bruscos de dirección.

Obviamente, pocos jugadores serán capaces de percibir por sí solos diferencias tan pequeñas frente a otros modelos de gama alta, pero el objetivo aquí no es revolucionar la experiencia de cualquier usuario. Está pensado para quienes buscan exprimir hasta el último detalle durante cientos de horas de entrenamiento y competición.

El sensor más avanzado de Razer

Gran parte de esa precisión recae sobre el nuevo Focus Pro 50K Gen-3, un sensor óptico que eleva sus prestaciones hasta los 50.000 DPI, 930 IPS y una aceleración máxima de 90 G.

La principal novedad es la incorporación de Frame Sync, una tecnología que sincroniza las capturas del sensor con el ciclo de sondeo del propio ratón. El resultado es un envío de información mucho más eficiente, reduciendo capturas innecesarias, disminuyendo la latencia y, además, mejorando el consumo energético.

A esto se suman funciones avanzadas que los jugadores competitivos agradecerán especialmente: sensibilidad dinámica, ajuste del LOD, rotación del sensor, regulación del DPI en pasos individuales, seguimiento inteligente o un completo sistema de personalización pensado para trasladar nuestra configuración de un equipo a otro sin modificar la memoria muscular.

Scroll óptico y switches: pequeños cambios que importan

Razer también ha aprovechado esta nueva generación para actualizar dos elementos que muchas veces pasan desapercibidos.

El primero es la rueda de desplazamiento óptica, diseñada para ofrecer un accionamiento más preciso y consistente que los mecanismos tradicionales. En títulos donde cambiar de arma o alternar habilidades rápidamente puede marcar la diferencia, disponer de un scroll firme y perfectamente definido siempre es una buena noticia. Consigue una excelente sensación del scroll, con pasos muy marcados pero suaves al mismo tiempo.

Los nuevos switches ópticos también reciben mejoras importantes en cuanto a velocidad de respuesta y durabilidad, alcanzando una vida útil de hasta 100 millones de pulsaciones según Razer. Hay que destacar la limpieza y consistencia del clic, sin apenas recorrido previo y con una respuesta muy definida. El sonido es un poco escandaloso comparado con otros ratones. Esto no afecta al rendimiento, pero sí puede hacerse más evidente durante sesiones largas o en entornos silenciosos.

Autonomía para olvidarse del cargador

Una de las grandes sorpresas del Viper V4 Pro es que todas estas mejoras no llegan a costa de la batería. Razer promete hasta 180 horas de autonomía trabajando a 1.000 Hz, una cifra interesante que nosotros hemos podido comprobar (no llegó a la semana de uso continuado en este modo de trabajo, pero se le acercó). Evidentemente, quienes quieran aprovechar el modo de 8.000 Hz tendrán que pasar por el cargador con mayor frecuencia.

A esta experiencia también contribuye el nuevo receptor hemisférico estrenado por Razer, un accesorio que parece mejorar la estabilidad de la conexión inalámbrica y que incorpora unos indicadores LED para consultar de un vistazo el estado de la batería, la intensidad de la señal o la configuración activa.

El salto a Synapse Web

Otro de los aspectos más interesantes del Razer Viper V4 Pro no tiene que ver con el hardware, sino con la forma en la que se configura. Tradicionalmente, el ecosistema Synapse ha sido una de las herramientas más completas del mercado, aunque también una de las más criticadas por quienes preferían evitar instalar software adicional para modificar los ajustes de sus periféricos.

Con esta generación, Razer da un paso en otra dirección gracias a Synapse Web, una versión basada en navegador que permite acceder a las funciones principales del ratón desde cualquier ordenador compatible sin necesidad de realizar instalaciones. La configuración de DPI, la frecuencia de sondeo, la distancia de despegue del sensor o la rotación pueden modificarse de forma rápida, algo especialmente útil para jugadores que compiten en diferentes equipos o acuden con frecuencia a torneos y eventos LAN.

La nueva aplicación web tiene buena pinta. La interfaz resulta sencilla, intuitiva y mantiene prácticamente todas las funciones que un jugador competitivo necesita para adaptar el periférico a sus preferencias. Además, quien prefiera seguir utilizando la versión tradicional de Synapse podrá hacerlo.

Gigantus V2 Pro: un menú completo de alfombrillas

Durante años hemos tendido a considerar la alfombrilla como un complemento secundario. Elegíamos un tamaño determinado, un diseño que nos gustase y poco más. Sin embargo, el auge de los esports y el creciente nivel de exigencia del juego competitivo han cambiado esa percepción. Hoy en día, la superficie sobre la que se desliza el ratón puede modificar sensiblemente la sensación de control, la velocidad de los movimientos e incluso la consistencia de nuestra puntería.

Con esa idea nace la nueva familia Razer Gigantus V2 Pro, una evolución de la conocida línea Gigantus que abandona el concepto de "una alfombrilla para todos" para ofrecer cinco variantes diferentes, cada una diseñada para responder a un estilo de juego concreto.

La propuesta resulta especialmente interesante porque no obliga al jugador a adaptarse a la superficie, sino que ocurre justo lo contrario. Dependiendo de cómo juguemos y del tipo de títulos que frecuentemos podremos escoger entre una mayor capacidad de frenado o un deslizamiento prácticamente libre. La gama queda dividida en cinco perfiles muy diferenciados:

Max Control , con la mayor fricción posible para quienes buscan la máxima precisión en cada microajuste.

, con la mayor fricción posible para quienes buscan la máxima precisión en cada microajuste. Control , pensado para mantener un equilibrio entre precisión y consistencia durante largas sesiones competitivas.

, pensado para mantener un equilibrio entre precisión y consistencia durante largas sesiones competitivas. Balance , una superficie híbrida que combina velocidad y control sin priorizar ninguno de los dos extremos.

, una superficie híbrida que combina velocidad y control sin priorizar ninguno de los dos extremos. Speed , enfocada en desplazamientos rápidos y movimientos amplios.

, enfocada en desplazamientos rápidos y movimientos amplios. Max Speed, desarrollada para quienes quieren la menor resistencia posible al mover el ratón.

Pero la personalización no termina en el tejido. Cada versión utiliza una espuma GlideCore con una firmeza distinta, adaptando la sensación bajo el ratón a la velocidad elegida. El resultado es una experiencia mucho más coherente que simplemente modificar la textura de la superficie, ya que la capacidad de frenado también cambia dependiendo del modelo seleccionado.

Razer asegura que todas las variantes han sido desarrolladas junto a jugadores profesionales como Faker, NiKo o Zellsis y optimizadas específicamente para sensores ópticos de última generación, garantizando un seguimiento uniforme en cualquier punto de la alfombrilla. Además, incorporan bordes cosidos de perfil bajo, una base antideslizante y un diseño enrollable pensado para facilitar su transporte a competiciones.

Un pack para competir al máximo nivel

Precisamente aquí es donde cobra sentido el lanzamiento conjunto del Viper V4 Pro y la Gigantus V2 Pro. Más que vender un ratón y una alfombrilla por separado, Razer plantea un ecosistema en el que ambos elementos trabajan de forma complementaria. Nosotros hemos tenido ocasión de probar la gama completa junto al nuevo ratón, en un pack que hemos recibido de Razer y que podéis ver en las fotografáis que acompañan a esta reseña.

El completo menú de alfombrillas que presenta la marca deja que el sensor Focus Pro 50K Gen-3 encuentra una superficie optimizada para mantener un seguimiento constante, y el jugador puede escoger el nivel de resistencia que mejor se adapte a su memoria muscular y a las exigencias de cada disciplina. Un jugador de Counter-Strike 2 probablemente priorizará un mayor control para afinar los microajustes con el rifle, mientras que un especialista en títulos con movimientos más explosivos puede sentirse más cómodo sobre una variante Speed o Max Speed.

Conclusiones

El Razer Viper V4 Pro demuestra que todavía hay margen para seguir evolucionando una fórmula que ya parecía cercana a la perfección. Su apuesta pasa por perfeccionar cada uno de los elementos que realmente importan al jugador competitivo: menos peso, menor latencia, un sensor todavía más preciso, una autonomía sobresaliente y una calidad de construcción que las primeras valoraciones sitúan entre las mejores del mercado.

La llegada de la familia de alfombrillas Gigantus V2 Pro refuerza todavía más esa propuesta. La posibilidad de elegir entre cinco superficies distintas según el estilo de juego convierte la alfombrilla en una herramienta de personalización real y no en un simple complemento estético. Juntas, ambas novedades forman un ecosistema pensado para quienes buscan exprimir hasta el último milisegundo de ventaja competitiva.