Gustavo Maeso 23 ABR 2026 - 12:09h.

Una webcam 4K que apuesta por la versatilidad real con IA, un potente sensor y diseño que se combinan para una experiencia completa

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Razer regresa al mercado de las webcams para streamers con su Kiyo V2, una cámara 4K a 30 FPS que integra inteligencia artificial para el encuadre automático, mejora de imagen con un solo clic y compatibilidad con el software Camo Studio. Con un sensor Sony STARVIS de 8,3 MP, lente gran angular de 93° y HDR a 30 FPS, la Kiyo V2 se posiciona como una opción premium para creadores de contenido que buscan calidad profesional sin complicarse demasiado la vida. Disponible desde 169,99 euros, llega con un arsenal de funciones inteligentes que analizamos en detalle.

La Razer Kiyo V2 no es la webcam más llamativa del mundo (aquí no encontrarás RGB por ningún lado ni el característico anillo de luz de la versión anterior) pero eso habla bien de su filosofía de diseño. Su acabado negro mate y su silueta compacta encajan perfectamente encima de cualquier monitor sin robar protagonismo a tu setup (aunque también la tienes en blanco y en un bonito rosa Quartz). Mide 74 x 65,3 x 116 mm y pesa apenas 255 gramos, lo que la hace fácil de manejar y de colocar sobre un monitor de escritorio gracias a su montura pivotante universal (en un portátil ya es otro cantar). Además cuenta con rosca de ¼ de pulgada universal, compatible tanto con cualquier trípode.

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Uno de los detalles que más agradecemos es el obturador de privacidad integrado: un giro y la lente queda cubierta por completo. Simple, efectivo, sin necesidad de pegar una cinta de carrocero como hacía tu cuñado en 2018. La conexión se realiza mediante USB-C a USB-C con soporte para USB 3.0, lo que garantiza una transferencia de datos más estable y rápida que los conectores USB-A de generaciones anteriores.

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Imagen 4K: la herencia de la Kiyo Pro al siguiente nivel

El corazón de la Kiyo V2 es un sensor Sony STARVIS de 8,3 megapíxeles que captura vídeo en 4K a 30 FPS. Heredera directa de la tecnología de sensor de luz adaptativa que ya vimos en la Kiyo Pro, esta nueva versión da un salto cuantitativo en resolución y calidad de imagen. El resultado son imágenes nítidas, con colores precisos y tonos de piel naturales incluso en condiciones de iluminación complicadas.

Para los puristas de la edición, la cámara ofrece múltiples opciones de codificación: MJPEG hasta 4K a 30 FPS o 1080p a 60 FPS, YUY2 hasta 4K a 15 FPS o 1080p a 60 FPS, y NV12 hasta 4K a 20 FPS o 1080p a 60 FPS. Tanta flexibilidad garantiza que puedas capturar en crudo con la máxima calidad posible y editar a posteriori sin pérdidas visibles. Si tu workflow pasa por OBS o cualquier suite de edición profesional, la Kiyo V2 te dará el material que necesitas.

IA y auto-encuadre: que la cámara haga el trabajo por ti

Aquí es donde la Kiyo V2 se aleja de la competencia. Gracias al auto-encuadre con IA integrado en Camo Studio, la cámara detecta tu cara y te sigue en tiempo real mediante un motor de física de seguimiento facial. Si te mueves hacia los lados, la imagen panea. Si te acercas o alejas del objetivo, el zoom se ajusta automáticamente para que tu cara ocupe siempre el mismo espacio en el encuadre. El efecto es sorprendentemente fluido y elimina esos momentos incómodos en los que sales a medias del plano porque te has emocionado gesticulando.

Para los streamers que hacen directos de larga duración o que graban mientras cocinan, pintan o montan maquetas, esta función es un auténtico lujo. La IA se ocupa del encuadre y tú puedes moverte con libertad.

One-Click Image Enhancement y HDR

Razer sabe que no todos los streamers tienen tiempo ni ganas de calibrar la exposición, el balance de blancos y la reducción de ruido manualmente. Por eso ha incorporado la función One-Click Image Enhancement en Razer Synapse: con un simple toque, la cámara analiza el entorno y optimiza automáticamente los tres parámetros clave. El resultado es una imagen limpia, bien expuesta y con colores naturales independientemente de si estás iluminado por una ventana al mediodía o por la luz de neón de tu habitación a las dos de la madrugada.

El soporte HDR, disponible a 30 FPS, es otro punto diferenciador. Activarlo con un solo clic potencia los colores, profundiza los contrastes y aporta una dimensión visual que en una webcam convencional simplemente no existe. El sensor Sony STARVIS equilibra las altas luces y las sombras con una eficacia notable, evitando que tu cara quede sobreexpuesta si tienes una ventana detrás.

Camo Studio: potencia para todos los niveles

Además de Synapse, la Kiyo V2 viene acompañada de Camo Studio, que actúa como cerebro central de toda la experiencia. Para los usuarios noveles, la interfaz ofrece accesos directos a las funciones más usadas sin abrumar con opciones. Para los más avanzados, es posible ajustar manualmente la ISO, la velocidad de obturación y el balance de blancos con precisión quirúrgica.

Las funciones de personalización van más allá del ajuste de imagen. Puedes añadir marcas de agua, superposiciones y plantillas directamente desde el software, aplicar efectos como el desenfoque de fondo cinematográfico o reemplazar el fondo dinámicamente sin necesidad de chroma físico. También es posible configurar atajos de teclado para cambiar entre presets de pan y tilt al vuelo, sin interrumpir el directo. Una solución integral que evita tener que malabarear entre varias aplicaciones durante una transmisión.

Lente gran angular de 93°

El campo de visión de 93° de la Kiyo V2 es uno de los más amplios disponibles en una webcam de este rango de precio. Esto te permite mostrar tu setup completo en un plano general o hacer un primer plano ajustado sin cambiar físicamente la posición de la cámara. Lo mejor es que la lente gran angular no introduce distorsión apreciable en los bordes, un problema habitual en ópticas de este tipo y que aquí Razer ha sabido gestionar correctamente.

Los controles de pan y tilt personalizables de Razer Synapse permiten definir presets de ángulo y asignarles atajos de teclado. ¿Quieres pasar de un plano general de tu habitación a un primer plano de tu teclado en un segundo? Con la Kiyo V2, eso es posible sin interrumpir la transmisión ni perder calidad de imagen.

La cámara incorpora un micrófono doble estéreo que es muy normalito pero, en serio, ¿quién quiere utilizar el micro de la cámara?. Aún así, cumplirá con su función si lo necesitas por una emergencia.

Especificaciones técnicas

Resolución máxima: 4K 30 FPS / 1080p 60 FPS

Sensor: 8,3 MP Sony STARVIS

Campo de visión (FOV): 93°

Enfoque: Auto / Manual

HDR: Sí (a 30 FPS)

Micrófono: Estéreo omnidireccional, 16 bit / 48 kHz

Conexión: USB-C a USB-C (USB 3.0)

Obturador de privacidad: Sí

Montura: Universal con rosca de ¼"

Dimensiones :74 x 65,3 x 116 mm / 255 g

Precio: 169,99 euros

Conclusiones: ¿vale la pena la Razer Kiyo V2?

La Razer Kiyo V2 es una webcam que hace bien casi todo lo que promete. Su sensor Sony STARVIS entrega imágenes nítidas y bien equilibradas incluso en condiciones de luz difíciles, el auto-encuadre con IA funciona con una fluidez sorprendente para el precio al que se vende, y el ecosistema de software Camo Studio ofrece la profundidad necesaria tanto para usuarios ocasionales como para creadores más exigentes.

¿El mayor punto débil? El 4K está limitado a 30 FPS, algo que no será un problema para la mayoría de streamers, pero que puede echar atrás a quienes buscan máxima fluidez en altísima resolución. Además, depender de Camo Studio y Razer Synapse para desbloquear todas las funciones puede resultar algo pesado si solo quieres enchufar y transmitir.

En definitiva, si buscas una webcam 4K con IA, HDR, gran angular y un software potente a un precio ajustado para lo que ofrece, la Razer Kiyo V2 es una de las mejores opciones del mercado. No es perfecta, pero está muy cerca de serlo para el perfil de streamer o creador de contenido que busca un salto de calidad real sin necesitar un estudio de televisión.