Gustavo Maeso Madrid, 13 JUL 2026 - 11:22h.

Hasta 35 horas de autonomía, audio espacial y resistencia al agua convierten a estos earbuds en una opción versátil para el juego y el uso diario

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Razer amplía su catálogo de periféricos para consola con el lanzamiento de los nuevos Hammerhead V3 X HyperSpeed para Xbox y PlayStation, unos auriculares inalámbricos diseñados para responder tanto a las exigencias del juego competitivo como al uso cotidiano. La compañía apuesta en esta ocasión por un formato completamente inalámbrico que combina baja latencia, conectividad multidispositivo y una amplia autonomía para adaptarse a cualquier escenario.

Estos nuevos earbuds llegan en versiones específicas para Xbox y PlayStation, aunque su compatibilidad va mucho más allá de las consolas de Microsoft y Sony. Gracias a la integración de la tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed de 2,4 GHz y Bluetooth 5.3, los Hammerhead V3 X HyperSpeed pueden utilizarse también con PC, dispositivos móviles y consolas portátiles, convirtiéndose en una solución de audio todo en uno para los jugadores que alternan entre diferentes plataformas.

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Audio de baja latencia para el juego competitivo

Uno de los principales argumentos de la nueva gama es la incorporación de la tecnología Razer HyperSpeed Wireless, desarrollada por la compañía para minimizar la latencia en la transmisión de audio. En los videojuegos competitivos, donde una fracción de segundo puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, disponer de una sincronización inmediata entre la acción en pantalla y el sonido resulta fundamental.

La conexión inalámbrica de 2,4 GHz proporciona una respuesta prácticamente instantánea, permitiendo que efectos sonoros, pasos o disparos lleguen al jugador sin retrasos perceptibles. Esta característica busca ofrecer una experiencia más inmersiva y precisa, especialmente en títulos multijugador donde el sonido juega un papel estratégico.

Junto a esta tecnología, Razer incorpora Bluetooth 5.3, que mejora la estabilidad de la conexión, reduce el consumo energético y disminuye la latencia respecto a generaciones anteriores. De este modo, los auriculares mantienen un rendimiento óptimo tanto durante una sesión de juego como al reproducir música, ver contenidos multimedia o realizar llamadas desde un smartphone.

Un estuche que también actúa como receptor inalámbrico

Una de las novedades más llamativas de los Hammerhead V3 X HyperSpeed es su estuche HyperSpeed, que va más allá de la función tradicional de carga.

Este accesorio también actúa como receptor inalámbrico de 2,4 GHz, permitiendo conectar los auriculares directamente a la consola o a un dispositivo compatible mientras, al mismo tiempo, sirve para recargar la batería cuando no están en uso. Con esta propuesta, Razer simplifica la experiencia de conexión y evita depender exclusivamente del Bluetooth en plataformas donde la conexión inalámbrica dedicada ofrece mejores prestaciones.

El sistema se complementa con la tecnología Razer SmartSwitch Dual Wireless, que permite alternar automáticamente entre la conexión HyperSpeed y Bluetooth sin necesidad de volver a emparejar los dispositivos. Así, un usuario puede pasar de jugar en su consola a responder una llamada en el móvil de forma prácticamente inmediata.

Compatibilidad con Xbox, PlayStation, PC y dispositivos móviles

Aunque existen versiones específicas para Xbox y PlayStation, Razer ha diseñado estos auriculares pensando en un ecosistema multiplataforma.

Además de las consolas de sobremesa, los Hammerhead V3 X HyperSpeed son compatibles con ordenadores, smartphones y consolas portátiles, una tendencia cada vez más habitual en un mercado donde los jugadores combinan diferentes dispositivos a lo largo del día.

Su diseño compacto facilita el transporte y los convierte en una alternativa tanto para largas sesiones de juego como para desplazamientos diarios.

Audio espacial para una experiencia más inmersiva

Otro de los aspectos destacados de la nueva gama es su compatibilidad con diferentes tecnologías de audio espacial, adaptándose a cada plataforma.

En Xbox, los auriculares aprovechan Windows Sonic, mientras que en PlayStation son compatibles con el sistema de audio 3D de la consola. En PC, los usuarios pueden beneficiarse de THX Spatial Audio, la tecnología desarrollada por Razer para crear un entorno sonoro más envolvente.

Este tipo de procesamiento permite percibir con mayor precisión la dirección de los sonidos, una ventaja especialmente útil en juegos de acción, shooters o títulos competitivos donde localizar a un enemigo mediante el audio puede resultar decisivo.

Hasta 35 horas de autonomía

La autonomía también ocupa un lugar protagonista en esta nueva familia de auriculares.

Los Hammerhead V3 X HyperSpeed ofrecen hasta 10 horas de uso continuo con una sola carga, a las que se suman 25 horas adicionales gracias al estuche de carga, alcanzando un total de 35 horas de funcionamiento.

A ello se suman unos controles táctiles intuitivos, que permiten gestionar la reproducción multimedia, responder llamadas o controlar distintas funciones sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

El precio recomendado de ambos modelos es de 109,99 euros.

Características principales

Entre las especificaciones más destacadas de los nuevos Hammerhead V3 X HyperSpeed se encuentran: