Nacon RIG R5 PRO HS: unos sorprendentes auriculares con cable para tu PlayStation

Drivers de grafeno, audio 3D, un diseño modular para personalizarlos y con licencia oficial PlayStation

Razer BlackShark V3 Pro, un salto hacia el sonido del futuro

Llevaba un tiempo sin probar unos auriculares gaming con cable (si exceptuamos los Turtle Beach Airlite Fit para Switch 2 de precio reducido), ya que últimamente el mercado ha tendido a inundar con modelos inalámbricos, eso sí aumentando el precio de venta de los mismos. Pero volver a enchufar un cable a los DualSense de mi PS5 me ha llevado a experimentar con uno de los mejores auriculares de gaming que he probado en los últimos tiempos.

Los Nacon RIG R5 PRO HS son un producto que parece destinado a esa ‘game media’ de auriculares cableados, pero nuestra experiencia con ellos dista mucho de quedarse ahí: unos auriculares tienen que ofrecer una buena calidad de audio, ser cómodos y duraderos para largas sesiones de juego, tener cancelación de ruido y contar con un micrófono decente. Y estos auriculares cumplen con creces todos estos elementos, y lo hacen con un precio recomendado que ronda los 80 euros.

Estos auriculares, con licencia oficial para PlayStation 5 y PlayStation 4, llegan con un planteamiento directo: ofrecer precisión sonora, baja distorsión y una experiencia optimizada para FPS, sin artificios innecesarios. Y lo hacen apoyándose en una de sus grandes bazas: unos drivers de grafeno de 40 mm y compatibilidad con Tempest 3D AudioTech.

Diseño y construcción

Si algo llama la atención al sacar los R5 PRO HS de la caja es su cambio estético respecto a generaciones anteriores de RIG. La marca abandona parte de ese aire industrial tan marcado y apuesta por líneas más sobrias y modernas. El resultado es un headset más limpio, menos agresivo visualmente y, en nuestra opinión, más versátil incluso fuera del entorno doméstico.

La estructura es ligera pero resistente. La diadema cuenta con un acolchado generoso recubierto de espuma viscoelástica, y los deslizadores de ajuste permiten adaptar el tamaño con precisión. Tras varias sesiones largas la comodidad se mantiene constante. No detectamos puntos de presión molestos ni fatiga prematura.

Un elemento diferencial es el sistema de placas magnéticas SNAP+LOCK. De serie incluye una elegantes placas con los logos de PlayStation, pero pueden retirarse fácilmente con sus tres puntos de anclaje magnéticos para montar otras. RIG, además, ha liberado archivos STL para impresión 3D, abriendo la puerta a una personalización casi ilimitada. Este enfoque es muy interesante.

Las almohadillas también son magnéticas e intercambiables. Son gruesas, suaves y ofrecen un buen sellado, algo crucial para mantener la respuesta de graves y el aislamiento pasivo. La facilidad para retirarlas y limpiarlas es un detalle práctico que alarga la vida útil del producto.

Conectividad: la apuesta por el cable

Los R5 PRO HS son unos auriculares con conexión jack 3.5 mm TRRS. Esto significa compatibilidad inmediata con cualquier dispositivo que disponga de entrada analógica: los mandos de consola, PC, portátiles o incluso dispositivos móviles.

En un momento en el que el mercado parece obsesionado con lo inalámbrico, optar por el cable tiene algunas ventajas claras. No hay latencia añadida por transmisión, no dependemos de batería ni de tiempos de carga, y la conexión es inmediata. En entornos competitivos, puede ser la característica clave.

El control de volumen en línea se sitúa en el propio cable. Es un deslizador sencillo, con tope físico al máximo volumen, fácil de localizar sin apartar la vista de la pantalla. Es una solución clásica, pero eficaz. Eso sí, tiene muy poco recorrido, lo que hace que la precisión no sea su fuerte.

Otro aspecto discutible es la longitud del cable, pensada principalmente para su uso conectado al mando de consola. En configuraciones de escritorio puede resultar algo justa.

Sonido: grafeno y precisión 3D como bandera

El corazón de estos auriculares son sus drivers de grafeno de 40 mm. Este recubrimiento permite reducir la distorsión armónica a menos del 0,5 %, según sus especificaciones técnicas, y ampliar la respuesta de frecuencia hasta un rango que va de 20 Hz a 40 kHz . La experiencia confirma que estamos ante un conjunto muy bien afinado.

En PlayStation 5, con Tempest 3D Audio activado, el salto cualitativo es evidente. La direccionalidad mejora, la localización de sonidos es más precisa y la sensación de espacialidad resulta envolvente. En shooters competitivos, donde identificar pasos, recargas o disparos lejanos puede marcar la diferencia, esta firma sonora potenciada en el rango medio-alto se traduce en ventaja táctica.

Probando títulos exigentes en diseño sonoro, apreciamos un escenario amplio, con buena separación de canales y una escena sonora que no se colapsa en momentos de alta carga de efectos. Los graves tienen presencia, pero no invaden el resto del espectro.

En PC, sin el soporte específico de Tempest 3D AudioTech, el rendimiento sigue siendo notable. Comparados con auriculares de estudio de gama superior, los R5 PRO HS sorprenden por su nivel de definición. No sustituyen a unos cascos profesionales para mezcla o producción, pero para jugar cumplen con creces.

Para música, ofrecen una experiencia satisfactoria. Se percibe una ligera tendencia hacia el rango medio, lo que favorece voces y guitarras.

Optimización para FPS: enfoque competitivo real

RIG ha diseñado estos auriculares pensando en jugadores competitivos de consola, especialmente en entornos FPS. La ecualización refuerza el rango medio-alto, facilitando la detección de señales críticas como pasos o recargas.

En sesiones prolongadas en shooters multijugador, notamos cómo la claridad en efectos direccionales ayuda a anticipar movimientos enemigos. La combinación entre buena escena sonora y baja distorsión genera una percepción más limpia del entorno acústico. Este enfoque no sacrifica la inmersión en títulos narrativos o de mundo abierto, pero sí deja claro que el ADN del producto es competitivo.

Micrófono: claridad y simplicidad

El micrófono de 6 mm incorpora sistema flip-to-mute y un rango de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz. En uso real, la captación es nítida y suficiente para chat de voz en partidas online.

El brazo flexible permite ajustar la posición con precisión y se mantiene firme donde lo colocamos. La función de silenciamiento al levantarlo es intuitiva y rápida, ideal para momentos en los que necesitamos cortar comunicación sin navegar por menús.

No incluye cancelación activa avanzada ni procesamiento digital sofisticado, pero la calidad base es muy sólida. Para streaming profesional probablemente optaríamos por un micrófono dedicado, pero para gaming y comunicación habitual cumple perfectamente.

Ergonomía y uso prolongado

Uno de los puntos donde más brillan los R5 PRO HS es en la comodidad. La espuma viscoelástica tanto en diadema como en almohadillas distribuye bien el peso, y la estructura ligera evita sensación de carga excesiva tras horas de uso.

La transpirabilidad es adecuada, aunque como ocurre con la mayoría de auriculares circumaurales cerrados, en sesiones extremadamente largas puede acumular algo de calor. No obstante, dentro de su categoría, el confort está entre los mejores que hemos probado en su rango de precio.

Valoración: un referente con cable en 2026

Los Nacon RIG R5 PRO HS demuestran que el cable sigue teniendo mucho sentido en el gaming competitivo. Su combinación de drivers de grafeno, baja distorsión, compatibilidad con Tempest 3D Audio y diseño modular los posiciona como una de las propuestas más completas en su segmento de precio.

Nos gusta su nueva identidad estética, su enfoque práctico y la apuesta por la personalización física mediante las carcasas SNAP+LOCK. Nos convence su rendimiento en shooters y su claridad en comunicación. Y valoramos especialmente que, sin artificios ni sobrecostes en accesorios innecesarios, concentren la inversión en lo que realmente importa: calidad de audio y construcción.