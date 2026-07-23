Xbox lleva la retrocompatibilidad a PC y abre una nueva etapa para preservar los clásicos de la consola

Gustavo Maeso Madrid, 23 JUL 2026 - 14:04h.

Cuatro juegos originales de Xbox llegan por primera vez a ordenadores y dispositivos portátiles con Windows

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Microsoft ha dado un paso más en su estrategia de unificar el ecosistema Xbox al anunciar el lanzamiento de Xbox Backward Compatibility on PC, una nueva función que permitirá jugar a títulos clásicos de la Xbox original directamente en ordenadores con Windows y consolas ROG XBOX Ally. La iniciativa debuta en fase de acceso anticipado con cuatro juegos históricos y supone el inicio de un proyecto mucho más ambicioso: preservar el legado de Xbox y hacerlo accesible desde cualquier dispositivo.

La compañía refuerza así una de las características que mejor ha definido a la marca durante los últimos años: la retrocompatibilidad. Sin embargo, esta vez el objetivo va más allá de las consolas Xbox. Por primera vez, juegos lanzados para la Xbox original podrán ejecutarse de forma nativa en PC, con mejoras visuales y técnicas que respetan la experiencia original mientras aprovechan las capacidades del hardware actual. El anuncio llega coincidiendo con el impulso que Microsoft está dando a su ecosistema de juego unificado entre consola, PC, nube y dispositivos portátiles.

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Cuatro clásicos inauguran la nueva compatibilidad

El estreno de Xbox Backward Compatibility on PC llega con una primera selección de cuatro títulos que marcaron una época en la primera consola de Microsoft:

BLiNX: The Time Sweeper

Conker: Live and Reloaded

Crimson Skies: High Road to Revenge

Fuzion Frenzy

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Los cuatro juegos ya pueden adquirirse para PC en las regiones compatibles y, además, están incluidos en todos los planes de Xbox Game Pass. Uno de los aspectos más interesantes de esta iniciativa es que quienes ya dispongan de una licencia digital de estos títulos en consola podrán utilizarlos también en PC sin necesidad de volver a comprarlos.

Esta integración también se apoya en tecnologías ya conocidas dentro del ecosistema Xbox, como Xbox Play Anywhere y Xbox Cloud Gaming, permitiendo que una misma biblioteca pueda disfrutarse desde consola, ordenador, la nube o dispositivos portátiles compatibles.

Más que emulación: mejoras técnicas para los juegos clásicos

Cada uno de estos títulos incorpora una serie de mejoras pensadas para adaptarse al hardware moderno sin alterar su jugabilidad.

Entre las novedades destacan la posibilidad de aumentar la resolución hasta cuatro veces respecto al original, compatibilidad con sincronización vertical (VSync), filtros anisotrópicos, mejoras en el antialiasing, así como la posibilidad de jugar tanto en pantalla completa como en modo ventana. Los usuarios también podrán personalizar diversos parámetros gráficos, además de configurar idioma y opciones de audio.

La intención es ofrecer una experiencia visual más cuidada sin modificar la esencia que convirtió a estos juegos en referentes para toda una generación de jugadores.

Los logros llegarán próximamente

Otra de las novedades anunciadas por Microsoft es la incorporación de una de las funciones más solicitadas por la comunidad: los Achievements o logros.

La compañía ha confirmado que esta característica llegará durante los próximos meses a los cuatro primeros títulos y posteriormente se extenderá a otros juegos compatibles que se incorporen al programa. Se trata de un añadido especialmente relevante para quienes disfrutan completando al cien por cien sus juegos favoritos y para quienes buscan mantener un historial unificado de progresos entre consola y PC.

Un proyecto pensado para crecer

Desde Xbox aseguran que este lanzamiento representa únicamente el comienzo de una estrategia de largo recorrido. El objetivo es ampliar progresivamente el catálogo de juegos originales disponibles en PC y seguir incorporando nuevas funciones que mejoren la experiencia de usuario.

Jason Ronald, vicepresidente de Next Generation en Xbox, ha explicado que la biblioteca de videojuegos representa mucho más que una colección de títulos: constituye la historia personal de millones de jugadores. Bajo esa filosofía, Microsoft pretende que las compras realizadas durante años puedan seguir acompañando a los usuarios independientemente del dispositivo desde el que jueguen.

Requisitos para disfrutar de la retrocompatibilidad

Para acceder a esta nueva función será necesario utilizar la aplicación Xbox para PC y contar con Windows 11.

Los requisitos mínimos incluyen un procesador de cuatro núcleos, 8 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica equivalente a una Nvidia GTX 950, una AMD Radeon RX 550 o una Intel Arc A310. En cuanto a las especificaciones recomendadas, Microsoft apuesta por procesadores de seis núcleos, 16 GB de RAM y tarjetas como una Radeon RX 6800S, una GTX 1070 Ti o una Intel Arc A770. También será imprescindible disponer de los controladores gráficos más recientes.

El lanzamiento de Xbox Backward Compatibility on PC también pone el foco sobre un debate cada vez más relevante dentro de la industria: la preservación del videojuego. Durante los últimos años, la desaparición de tiendas digitales y el fin del soporte para determinadas plataformas ha dificultado el acceso a numerosos títulos clásicos. La estrategia de Microsoft busca precisamente evitar que parte de ese catálogo quede relegado al pasado, facilitando que juegos lanzados hace más de dos décadas continúen siendo accesibles en equipos modernos.