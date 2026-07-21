Xbox Game Pass crece en verano con Halo: Campaign Evolved o Beast of Reincarnation

Gustavo Maeso Madrid, 21 JUL 2026 - 16:42h.

La renovada campaña de Halo lidera una oleada de incorporaciones que también incluye estrenos Day One y propuestas para todos los géneros

Microsoft anuncia una nueva y brutal subida de precios de Xbox: hasta 800 dólares a partir de agosto

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Las malas noticias sobre los inminentes despidos masivos en los estudios de Xbox y la incertidumbre sobre el futuro de la marca no impide que Xbox Game Pass siga sumando novedades a la suscripción, ni siquiera en verano, La segunda mitad de julio y los primeros días de agosto estarán marcados por la llegada de una de las sagas más emblemáticas de la historia del videojuego, además de nuevas experiencias de acción, supervivencia, estrategia y terror cooperativo.

El gran protagonista de esta actualización es Halo: Campaign Evolved, una reinterpretación moderna de la campaña original de Halo: Combat Evolved que llegará directamente al servicio el próximo 28 de julio. Junto a este esperado lanzamiento, Microsoft también ha confirmado la incorporación de títulos como Hell is Us, Mistfall Hunter, Beast of Reincarnation y varios juegos independientes que seguirán reforzando una de las bibliotecas por suscripción más completas del mercado.

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Halo regresa con una campaña completamente renovada

Sin duda, la incorporación más destacada de este periodo es Halo: Campaign Evolved. El nuevo título reconstruye desde cero la campaña del clásico que marcó el debut del Jefe Maestro hace más de dos décadas, manteniendo intacta la esencia del original mientras actualiza prácticamente todos sus apartados técnicos y jugables.

La nueva versión ofrecerá gráficos en alta definición, controles revisados, cooperativo online para hasta cuatro jugadores, tres misiones completamente nuevas y un arsenal ampliado con nuevas armas, vehículos y enemigos. Todo ello estará disponible desde el mismo día de su lanzamiento para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

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La apuesta por revitalizar uno de los mayores iconos de Xbox demuestra el interés de Microsoft por combinar nostalgia con nuevas experiencias capaces de atraer tanto a los veteranos de la franquicia como a quienes nunca llegaron a jugar el título original.

Julio comienza con supervivencia y exploración espacial

La primera incorporación ya está disponible desde el 21 de julio con The Planet Crafter, un juego de supervivencia y construcción en el que los jugadores deberán terraformar un planeta hostil para convertirlo en un lugar habitable para la humanidad.

El título apuesta por una experiencia relajada que puede disfrutarse tanto en solitario como en modo cooperativo online. La gestión de recursos, la construcción de bases y la transformación progresiva del entorno serán las claves de una propuesta que mezcla exploración y simulación.

Terror cooperativo y acción para cerrar julio

Los siguientes días llegarán cargados de novedades.

El 22 de julio aterrizará Shift at Midnight, un juego de terror cooperativo para tres jugadores disponible desde su lanzamiento en Game Pass. La propuesta mezcla investigación detectivesca con supervivencia en escenarios generados aleatoriamente, donde cualquier error puede convertir una tranquila noche de trabajo en una auténtica pesadilla.

Un día después será el turno de Hell is Us, una aventura de acción que combina combates cuerpo a cuerpo con una narrativa marcada por el misterio. Ambientado en una nación devastada por la guerra civil y una catástrofe sobrenatural, el juego apuesta por la exploración libre, evitando los habituales marcadores y ayudas constantes que caracterizan a muchos títulos actuales.

El 30 de julio llegará Mistfall Hunter, un RPG de acción y extracción ambientado en un oscuro universo fantástico. Los jugadores podrán personalizar diferentes clases mediante habilidades, talentos y equipamiento mientras se enfrentan a desafiantes combates en busca de valioso botín.

Estrategia, piratas y fantasía oscura

El 31 de julio será el turno de Corsair Cove, un simulador de construcción de ciudades centrado en la gestión de un asentamiento pirata. Además de desarrollar cadenas de producción y administrar recursos, los jugadores deberán crear una poderosa flota capaz de dominar los mares y mantener viva la era de la piratería.

Ya en agosto llegarán dos incorporaciones muy diferentes.

Por un lado, Heretic + Hexen reunirá las versiones restauradas de dos de los shooters de fantasía más influyentes de los años noventa. Esta reedición mejora la accesibilidad, amplía el soporte para plataformas modernas e incorpora más idiomas, facilitando que una nueva generación descubra ambos clásicos.

Por otro, el 4 de agosto debutará Beast of Reincarnation, uno de los proyectos más llamativos del verano. Desarrollado por Game Freak, el estudio conocido mundialmente por la saga Pokémon, este nuevo RPG de acción propone una aventura ambientada en un Japón postapocalíptico donde la protagonista, Emma, y su inseparable perro Koo deberán enfrentarse a un mundo devastado utilizando un innovador sistema que mezcla combate en tiempo real con elementos tácticos.

Títulos recientes que quizá pasaron desapercibidos

Microsoft también ha recordado dos incorporaciones recientes que siguen disponibles para los suscriptores.

La primera es Buckshot Roulette, una inquietante reinterpretación del juego de la ruleta rusa que sustituye el revólver por una escopeta de calibre 12, generando una intensa experiencia de terror psicológico.

La segunda es Denshattack!, una propuesta arcade ambientada en una colorida distopía japonesa donde los jugadores utilizan trenes para realizar acrobacias, enfrentarse a bandas rivales y desafiar a una gran corporación.

Beneficios adicionales para los jugadores

Además de nuevos videojuegos, Xbox Game Pass seguirá ofreciendo ventajas exclusivas para determinados títulos.

A partir del 29 de julio, los jugadores de Zenless Zone Zero podrán acceder a nuevos contenidos relacionados con el segundo aniversario del juego, incluyendo la posibilidad de obtener un agente de rango S y descubrir a nuevos personajes como Remielle y Sigrid.

Juegos que abandonan Game Pass a finales de julio

Como es habitual, la llegada de nuevas incorporaciones también implica algunas despedidas. El próximo 31 de julio abandonarán el catálogo varios títulos destacados, entre ellos Celeste, Crusader Kings III, Mount & Blade II: Bannerlord, Rain World, Sniper Elite Resistance, Back to the Dawn, My Friendly Neighborhood y Whiskerwood.

Los usuarios que deseen seguir disfrutando de estos juegos podrán adquirirlos con descuento antes de que abandonen definitivamente la biblioteca de Game Pass.