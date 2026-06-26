Gustavo Maeso Madrid, 26 JUN 2026 - 14:26h.

Será la tercera subida de precios en Xbox Series en poco más de un año y anuncia la eliminación del modelo de 2TB

Xbox recupera músculo exclusivo y celebra sus 25 años con un aluvión de anuncios

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Quienes estén pensando en comprar una consola Xbox quizá tengan un motivo para adelantar su decisión. Microsoft ha anunciado en un comunicado una nueva subida de precios en todo el mundo para los modelos de Xbox Series S y Xbox Series X que entrará en vigor el próximo 1 de agosto. Se trata del tercer incremento aplicado a sus consolas desde mayo de 2025, una estrategia que refleja las dificultades que atraviesa el mercado del hardware debido al aumento de los costes de fabricación.

La medida llega apenas dos meses después de que Microsoft redujera el precio de Xbox Game Pass con el objetivo de recuperar parte de los millones de suscriptores que, según la propia compañía, abandonaron el servicio tras anteriores aumentos. Mientras el acceso al ecosistema digital se abarata, el coste del hardware continúa escalando hasta niveles nunca vistos para la marca.

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Las nuevas Xbox serán hasta 150 dólares más caras

Los cambios afectarán prácticamente a toda la gama de consolas de Microsoft. Los modelos con 512 GB de almacenamiento aumentarán su precio en 100 dólares, mientras que las versiones con 1 TB subirán 150 dólares. Además, la compañía ha confirmado que dejará de comercializar el modelo Xbox Series X con 2 TB de almacenamiento a partir de agosto.

Con las nuevas tarifas, los precios oficiales quedarán de la siguiente manera:

Xbox Series S 512 GB: 499,99 dólares (antes 399,99 dólares).

Xbox Series S 1 TB: 599,99 dólares (antes 449,99 dólares).

Xbox Series X Digital: 749,99 dólares (antes 599,99 dólares).

Xbox Series X: 799,99 dólares (antes 649,99 dólares).

Estas cifras contrastan con los precios de lanzamiento de la generación actual. Cuando Xbox Series X llegó al mercado en 2020 tenía un precio de 499 dólares, mientras que Xbox Series S debutó como una alternativa más económica por 299 dólares.

El precio de la memoria dispara los costes de fabricación

Microsoft explica que la decisión responde al fuerte incremento del coste de componentes esenciales para la fabricación de consolas. En el comunicado publicado en Xbox Wire, la empresa señala que el precio de la memoria y el almacenamiento se ha multiplicado por más de 2,5 durante los últimos meses y prevé que vuelva a duplicarse antes de finales de 2027. La compañía asegura que durante meses ha trabajado con sus proveedores para intentar evitar una nueva subida, pero finalmente considera que el contexto del mercado hace inevitable trasladar parte de ese incremento al precio final del producto.

El problema no afecta únicamente a Xbox. La industria tecnológica lleva meses enfrentándose a una creciente presión sobre la cadena de suministro de memorias DRAM y NAND Flash, componentes indispensables tanto para consolas como para ordenadores, tarjetas gráficas y dispositivos móviles.

A pesar del aumento de precios, Microsoft mantiene sus planes de renovar parcialmente su catálogo de hardware. La empresa tiene previsto lanzar nuevas versiones de Xbox Series X durante el próximo mes de noviembre con motivo del 25.º aniversario de la marca Xbox, una celebración que servirá también para reforzar su presencia en un mercado cada vez más competitivo.