Xbox publicará PHYSINT: Kojima Productions amplía su alianza con Microsoft más allá de OD

Gustavo Maeso Madrid, 10 SEP 2026 - 11:25h.

Kojima Productions confirma que su nuevo proyecto de acción y espionaje se desarrollará junto a Xbox, reforzando una colaboración que comenzó con OD

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Xbox y Kojima Productions dan un nuevo y significativo paso en su relación. La compañía ha anunciado que Xbox publicará PHYSINT, el proyecto con el que Hideo Kojima pretende volver a explorar y redefinir el género de acción y espionaje. Vamos, su 'nuevo Metal Gear'. De esta manera, la colaboración entre ambas partes deja de estar circunscrita a OD y se convierte en una alianza mucho más amplia.

La noticia resulta especialmente interesante por el alcance que las dos compañías quieren dar al acuerdo. No hablamos únicamente de desarrollar y publicar videojuegos. Xbox y Kojima Productions también han confirmado su intención de colaborar en cine y televisión, una extensión que encaja con la creciente apuesta de Kojima por crear experiencias que difuminen las fronteras entre diferentes formas de entretenimiento. PHYSINT se convierte así en otra pieza de una relación estratégica que apunta a largo plazo.

PHYSINT será publicado por Xbox

La principal novedad del anuncio de hoy es la incorporación de PHYSINT a la colaboración entre Xbox y Kojima Productions. Hasta ahora, uno de los principales nexos entre las dos compañías era OD, pero el acuerdo se amplía con uno de los proyectos que más expectación ha despertado alrededor del creador japonés.

PHYSINT está planteado como una nueva propuesta de acción y espionaje, un terreno especialmente ligado a la trayectoria profesional de Hideo Kojima. El creativo y su equipo tienen la intención de volver a desafiar las convenciones del género, aunque por el momento no se han ofrecido nuevos detalles sobre mecánicas, plataformas, ventana de lanzamiento o estado concreto de producción.

Desde Xbox destacan precisamente esa capacidad de Kojima para experimentar con los límites tradicionales del videojuego. Asha Sharma, CEO de Xbox, explica que los creadores disponen actualmente de numerosas posibilidades para decidir dónde y de qué manera materializar sus ideas, y considera un privilegio que Kojima haya escogido Xbox para trabajar junto a Kojima Productions en PHYSINT.

Para Xbox, la ambición del creativo japonés por cuestionar las convenciones representa el tipo de creatividad que la compañía quiere respaldar.

De OD a PHYSINT, una alianza cada vez mayor

Hideo Kojima también ha confirmado que el acuerdo supone una ampliación directa de la relación que Kojima Productions ya mantiene con Xbox a través de OD. Con PHYSINT, las dos partes añaden un segundo gran proyecto a su hoja de ruta conjunta.

El fundador de Kojima Productions señala que, conforme avance el desarrollo, el estudio mantendrá su compromiso de redefinir el género de acción y espionaje para jugadores de todo el mundo. Esa referencia al género no es menor. Estamos ante uno de los ámbitos creativos con los que el nombre de Kojima ha mantenido una asociación más estrecha durante buena parte de su carrera.

PHYSINT, por tanto, supone un regreso a un territorio reconocible para quienes hemos seguido durante años la obra del desarrollador, aunque Kojima Productions quiere hacerlo desde una perspectiva nueva.

Xbox y Kojima Productions también miran al cine y la televisión

La parte más inesperada del anuncio puede encontrarse fuera del videojuego. Xbox y Kojima Productions han revelado que su relación se extenderá al cine y la televisión, donde ambas compañías colaborarán para llevar nuevas historias a públicos más amplios.

Estamos, por tanto, ante un acuerdo con vocación multimedia. OD y PHYSINT representan actualmente los pilares relacionados directamente con los videojuegos, mientras que el cine y la televisión abren un terreno adicional para la colaboración, probablemente con alguna o ambas licencias.

La decisión resulta coherente con la filosofía creativa que Kojima Productions ha mostrado en sus proyectos: combinar disciplinas, incorporar talento procedente de diferentes industrias y explorar los puntos de encuentro entre videojuegos y lenguaje cinematográfico. Ahora esa aproximación contará también con una colaboración formal con Xbox fuera del ámbito estrictamente interactivo.

Por ahora, las compañías no han detallado qué producciones concretas preparan para cine o televisión ni si estas estarán relacionadas directamente con PHYSINT, OD o con propiedades completamente diferentes. El anuncio habla de nuevas historias destinadas a audiencias más amplias, por lo que tendremos que esperar antes de establecer conexiones entre esos futuros contenidos y los videojuegos ya anunciados.