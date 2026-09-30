Gustavo Maeso Madrid, 30 SEP 2026 - 16:25h.

Low y Alone regresan a la Espiral para buscar un faro entre calles inundadas, alcantarillas y nuevas amenazas.

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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado el lanzamiento de Little Nightmares III – La Costa, un contenido adicional que amplía el juego principal con otro rincón de la Espiral, nuevos rompecabezas y una buena colección de motivos para mirar con recelo cualquier lugar por el que tengamos que pasar. Porque aquí acercarse al agua viene acompañado de unas cuantas malas noticias.

La expansión está disponible desde este 30 de septiembre de 2026 y vuelve a reunir a Low y Alone, que atraviesan el espejo para adentrarse en este nuevo escenario. Su objetivo es encontrar el camino hasta un faro, aunque entre ellos y su destino se interponen calles inundadas, pasos sumergidos y criaturas que convierten el recorrido en una aventura bastante menos apacible de lo que sugiere la palabra «costa». Nos toca volver a enfrentarnos a esos miedos de la infancia que el anuncio del contenido sitúa en el centro de la propuesta.

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Un faro al que llegar y demasiados peligros por el camino

El faro marca el destino de esta nueva aventura. Llegar hasta él obliga a los protagonistas a abrirse paso por un entorno en el que el agua tiene una presencia constante: hay calles anegadas, cursos de agua traicioneros y pasadizos sumergidos repletos de peligros. El trayecto promete tener poco de tranquilo paseo junto al mar.

La Costa introduce nuevos acertijos y retos dentro de ese recorrido. La nota de lanzamiento también menciona alcantarillas inmundas, que suman otro espacio a una expansión cuyo escenario combina zonas inundadas y pasos bajo el agua. El objetivo está claro desde el principio; las dificultades aparecen en todo lo que separa a Low y Alone de ese faro. Para quienes quieran hacerse una idea del lugar antes de entrar, Bandai Namco ha acompañado el estreno con un tráiler:

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El anuncio deja, además, un nombre que invita a desconfiar de cada rincón húmedo: el Monstruo de las Sanguijuelas. Las sanguijuelas que encontraremos en La Costa están a sus órdenes, de modo que esta amenaza forma parte de los peligros que acechan a los dos protagonistas en su nueva incursión por la Espiral.

Low y Alone vuelven a atravesar el espejo

El punto de partida reúne otra vez a Low y Alone y los lleva al otro lado del espejo. Ambos comparten el objetivo de alcanzar el faro en un lugar que incorpora nuevos obstáculos al juego principal. La expansión prolonga así su viaje por la Espiral con un escenario propio y con amenazas vinculadas a ese entorno costero.

El agua atraviesa buena parte de la descripción de La Costa. Está en las calles, en los cursos que dificultan el avance y en los pasadizos sumergidos que habrá que recorrer. Esa insistencia dibuja una presentación en la que el propio lugar ya resulta inquietante, incluso antes de añadir las sanguijuelas y el monstruo al que obedecen. Desde luego, la escapada de Low y Alone llega con un itinerario poco tranquilizador.

Cómo acceder a Little Nightmares III – La Costa

La Costa puede comprarse por separado, pero también está incluida en la Edición Deluxe de Little Nightmares III y en el pase de expansión Los Secretos de la Espiral. Si ya tenemos alguna de esas dos opciones, este contenido forma parte de lo que incluyen. Para el resto, existe la posibilidad de adquirirlo de manera individual.

El lanzamiento abarca PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.