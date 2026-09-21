Gustavo Maeso Madrid, 21 SEP 2026 - 16:46h.

El nuevo juego del universo Poppy Playtime se estrenará el 21 de octubre de 2026 en Steam Early Access

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El universo de Poppy Playtime se amplía con un spin-off cooperativo. Mob Entertainment ha confirmado que Escape From Playtime se lanzará el próximo 21 de octubre de 2026 a través de Steam Early Access, abriendo una nueva vía para la franquicia con una propuesta centrada en el terror, la supervivencia y la cooperación entre jugadores.

La fecha se ha anunciado durante el PC Gaming Show Tokyo Direct, donde hemos podido conocer nuevos detalles de un título que nos hará regresar a la inquietante fábrica de Playtime Co. Hay, eso sí, un cambio importante: esta vez estaremos al otro lado de la historia. Los protagonistas serán los Smiling Critters, los perturbadores juguetes que conocimos en Poppy Playtime: Chapter 3, y tendremos que colaborar para salir con vida de una fábrica que no parece tener intención de ponernos las cosas fáciles.

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Poppy Playtime se pasa al terror cooperativo

Escape From Playtime es un juego de terror y supervivencia cooperativo con mecánicas de extracción que podrá disfrutarse tanto en solitario como formando un equipo de hasta cuatro jugadores.

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La premisa nos llevará de nuevo al interior de las instalaciones abandonadas de Playtime Co., aunque cada incursión planteará una situación diferente. Nuestro grupo deberá explorar distintas partes de la fábrica para localizar materiales, recoger recursos y transportarlos hasta un lugar seguro. ¿Para quién trabajamos? Aquí empieza uno de los grandes misterios del juego.

Una entidad conocida como la Voz será la encargada de enviarnos a las profundidades de las instalaciones. Según sus instrucciones, los materiales recuperados servirán para construir un nuevo hogar para aquellos juguetes capaces de demostrar su lealtad y utilidad.

Sobre el papel suena bien. El problema es que desconocemos las verdaderas intenciones de quien está al otro lado.

Cada recurso que recuperemos ayudará a levantar algo cada vez mayor, mientras Escape From Playtime irá revelando nuevas conexiones con la historia general de Poppy Playtime. La pregunta parece inevitable: ¿qué estamos construyendo realmente?

La fábrica no estará precisamente vacía

Conseguir los materiales será solo una parte del trabajo. Playtime Co. continúa infestada de creaciones rechazadas que recorren sus pasillos, y tendremos que evitar convertirnos en su próxima víctima mientras registramos aulas, almacenes, laboratorios de pruebas y corredores. Esto obligará al grupo a tomar decisiones constantemente.

Separarnos permitirá cubrir más terreno y conseguir recursos con mayor rapidez, pero también nos dejará mucho más expuestos. Permanecer juntos ofrecerá cierta seguridad, aunque puede hacer que completar los objetivos requiera más tiempo. Y ya sabemos que permanecer demasiado tiempo dentro de Playtime Co. nunca suele ser una idea especialmente recomendable.

Para sobrevivir podremos utilizar todo lo que encontremos. Habrá herramientas, escondites, pistas, puzles, distracciones y caminos alternativos, por lo que conocer el escenario y saber reaccionar ante una amenaza será tan importante como recoger los objetos que necesitamos.

Cuidado con lo que dices: el chat de proximidad también puede meterte en problemas

Uno de los elementos más interesantes de Escape From Playtime estará en la comunicación entre jugadores. El título contará con chat de voz por proximidad, una herramienta fundamental para organizar las expediciones, pero que también añadirá una nueva capa de tensión a las partidas. Hablar con nuestros compañeros puede ayudarnos a avisar de un peligro o coordinar una ruta de escape, pero hacer ruido cuando no debemos puede acabar teniendo consecuencias.

Una conversación aparentemente inocente podría delatar nuestra posición y atraer a alguna de las criaturas que recorren la fábrica. De este modo, Mob Entertainment pretende que la propia comunicación forme parte de la experiencia de terror. Habrá momentos para hablar y organizarse, pero también situaciones en las que guardar silencio puede ser nuestra mejor opción.

Ser un Smiling Critter tiene sus ventajas

Los protagonistas tampoco han sido elegidos únicamente por su popularidad dentro de la franquicia. Jugar como un Smiling Critter cambiará la manera de recorrer Playtime Co. Escape From Playtime incluirá una característica denominada Mini Mode, que aprovechará el reducido tamaño de estos juguetes para permitirnos gatear, saltar y trepar por diferentes rincones de los escenarios.

Esto ofrecerá una perspectiva muy diferente de algunos lugares reconocibles para los seguidores de Poppy Playtime. Zonas que ya conocemos podrán esconder nuevos accesos, escondites y rutas gracias a las dimensiones de nuestros protagonistas.

Una Playtime Co. diferente en cada partida

Memorizar el camino tampoco será suficiente. Mob Entertainment quiere que cada incursión conserve cierta dosis de incertidumbre, por lo que Escape From Playtime utilizará escenarios generados proceduralmente que modificarán la distribución de la fábrica entre partidas. Curiosamente, esta característica también tendrá una explicación dentro de la historia.

Todo apunta a que la misteriosa Voz está alterando de algún modo la propia estructura de Playtime Co., provocando que las instalaciones cambien. De esta manera, la generación procedural no será únicamente una mecánica destinada a aportar rejugabilidad, sino que estará integrada en el misterio que rodea al juego.

Tendremos que aprender a orientarnos una y otra vez, identificar rápidamente posibles rutas de escape y decidir cuándo merece la pena seguir buscando recursos y cuándo lo más inteligente será regresar.

Hasta cuatro jugadores y ocho Smiling Critters

En el apartado cooperativo podremos jugar solos o junto a otros tres jugadores, formando equipos de hasta cuatro integrantes. Contar con más Smiling Critters permitirá repartir tareas y registrar distintas zonas simultáneamente, aunque también puede generar situaciones bastante caóticas cuando el grupo tenga que reaccionar ante una amenaza inesperada.

Para su estreno en Early Access, Mob Entertainment planea incluir cuatro Smiling Critters inicialmente disponibles y otros cuatro personajes que podremos desbloquear, elevando a ocho el número previsto de Critters durante esta primera versión. El contenido inicial también contará con una zona de inicio y un grupo básico de enemigos, sobre el que se irá construyendo el resto de la experiencia.

Escape From Playtime crecerá después de su lanzamiento

El estreno del 21 de octubre será únicamente el comienzo. Escape From Playtime ha sido diseñado desde el principio pensando en Steam Early Access, por lo que Mob Entertainment espera utilizar las opiniones de los jugadores para seguir desarrollando y ajustando el proyecto.

La versión inicial ofrecerá el núcleo de la experiencia cooperativa, pero los planes pasan por incorporar progresivamente nuevas zonas, más Smiling Critters, características adicionales y diferentes mejoras.

El feedback de la comunidad tendrá un papel importante en esa evolución, especialmente a la hora de pulir las mecánicas y ampliar una fórmula que se distancia de los capítulos tradicionales de Poppy Playtime.

Escape From Playtime llegará el 21 de octubre de 2026 a Steam en formato Early Access.