Little Nightmares III amplía su pesadilla con The Backstage, el primer DLC ya disponible

Gustavo Maeso 15 JUN 2026 - 12:10h.

Supermassive Games introduce nuevas amenazas, un personaje inédito y más secretos ocultos tras la Feria

Little Nightmares III anuncia su llegada el 10 de octubre con nuevos horrores

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Bandai Namco y Supermassive Games han lanzado oficialmente The Backstage, el primer contenido adicional de Little Nightmares III, una expansión que lleva a los jugadores a explorar los rincones más oscuros y perturbadores de la Feria, uno de los escenarios más inquietantes de esta entrega.

Disponible desde hoy para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, este DLC promete ampliar la experiencia narrativa y atmosférica que ha convertido a la saga Little Nightmares en una de las franquicias de terror y plataformas más reconocibles de los últimos años.

Un viaje tras el telón de la Feria

En The Backstage, nos adentramos literalmente entre bastidores. La expansión nos sitúa en una zona desconocida de la Feria, un espacio decadente y lleno de peligros donde las sombras esconden nuevas criaturas y amenazas inesperadas. Allí veremos cómo Low, uno de los protagonistas principales de Little Nightmares III, conoce a Dime, un nuevo niño que porta un sombrero equipado con una antorcha.

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Esta herramienta luminosa se convierte en una mecánica clave del DLC. La luz no solo sirve para orientarse entre pasillos y escenarios oscuros, sino también para descubrir caminos ocultos y enfrentarse a los peligros que acechan tras las cortinas de este retorcido espectáculo.

El planteamiento mantiene intacta la esencia de la franquicia: exploración, puzles ambientales y tensión constante. Sin embargo, Supermassive Games parece apostar aquí por una experiencia más opresiva y teatral, reforzando la sensación de vulnerabilidad que caracteriza a la saga desde sus inicios.

La Titiritera, una nueva figura para tus pesadillas

Uno de los grandes atractivos de esta expansión es la introducción de una nueva residente: La Titiritera. Este inquietante personaje será el principal antagonista del contenido adicional y tendrá retenida a Alone, la compañera habitual de Low.

La misión de los jugadores consistirá en abrirse paso por los entresijos de la Feria para rescatarla, mientras esquivan trampas, criaturas deformes y escenarios que parecen diseñados para alimentar la paranoia.

La figura de La Titiritera encaja perfectamente en el universo visual y narrativo de Little Nightmares, una franquicia que siempre ha destacado por construir enemigos grotescos inspirados en miedos infantiles y metáforas sobre el abuso de poder, la manipulación y la pérdida de inocencia.

Desde la presentación de Little Nightmares III, los seguidores de la saga esperaban conocer más detalles sobre los nuevos habitantes de la Espiral. Este DLC sirve precisamente para ampliar ese universo y profundizar en algunos de sus secretos.

Supermassive Games toma el relevo con personalidad propia

Aunque muchos jugadores siguen asociando la franquicia a Tarsier Studios, Little Nightmares III supone el gran salto de Supermassive Games al frente de la saga. El estudio británico, conocido por títulos como Until Dawn o The Quarry, está aportando una identidad más cinematográfica y una mayor carga narrativa.

Con The Backstage, el estudio demuestra que entiende perfectamente el ADN de la licencia. La ambientación enfermiza, los diseños grotescos y la sensación constante de peligro siguen presentes, pero ahora se refuerzan con una puesta en escena más elaborada y un mayor foco en la cooperación entre personajes.

Además, el uso de la iluminación como herramienta jugable recuerda a otros clásicos del survival horror, aunque reinterpretado bajo la estética surrealista de Little Nightmares.

Bandai Namco también ha confirmado que The Backstage es solo el comienzo. El contenido forma parte del pase de expansión Los Secretos de la Espiral, incluido dentro de la Edición Deluxe del juego, y la compañía ya ha adelantado que llegarán más DLC a lo largo de este año.

Desde el lanzamiento del primer Little Nightmares en 2017, la serie ha vendido millones de copias en todo el mundo y ha logrado consolidarse como una de las propuestas más originales dentro del terror contemporáneo.