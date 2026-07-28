Gustavo Maeso Madrid, 28 JUL 2026 - 11:45h.

El productor Masachika Kawata explica que las nuevas versiones de los clásicos permiten mantener activa la saga y financiar proyectos más arriesgados como Pragmata

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Parece que la saga Resident Evil está viviendo una nueva juventud y sus entregas y remakes encadenan éxito tras éxito. Capcom ha encontrado una fórmula que funciona y su intención es utilizarla para publicar un Resident Evil prácticamente cada año.

El plan consiste en alternar nuevas entregas con remakes de los capítulos clásicos. No se trata únicamente de exprimir la nostalgia o de volver a vendernos las mismas historias con unos zombis más detallados. Para Capcom, estas nuevas versiones son una pieza fundamental dentro de un ciclo que mantiene activa la franquicia, permite a sus equipos perfeccionar su tecnología y genera recursos para financiar proyectos completamente nuevos.

Masachika Kawata, productor veterano de Resident Evil, ha explicado esta estrategia en una entrevista concedida a Game Informer. Crear una entrega completamente nueva cada año sería una tarea difícil de sostener, pero recuperar títulos anteriores permite a Capcom acercarse a ese objetivo sin depender exclusivamente de los capítulos numerados.

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“Poder volver a juegos anteriores y rehacerlos ayuda a Capcom a cumplir el objetivo de lanzar un Resident Evil cada año”, señaló Kawata. El productor añade que este proceso también sirve para que el equipo afronte nuevos desafíos y perfeccione su trabajo.

Conviene introducir un matiz: Capcom no ha prometido oficialmente que vaya a publicar una entrega todos los años sin excepción. Kawata habla de un objetivo y de un modelo de producción, no de un calendario inamovible. Aun así, deja bastante clara la dirección que la compañía quiere seguir durante los próximos años.

Los remakes también pagan las ideas más arriesgadas

El éxito de este modelo se entiende al repasar la última década. Desde Resident Evil 7, Capcom ha alternado nuevas entregas con las reconstrucciones de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4. Algunas han sido mejores que otras, pero todas han mantenido a la saga presente mientras los equipos principales preparaban sus siguientes pasos.

Kawata considera que los remakes son tan importantes como los capítulos principales. Además de ofrecer una nueva interpretación de cada clásico, proporcionan una base económica estable con la que Capcom puede asumir riesgos fuera de sus franquicias más seguras. El productor pone como ejemplo Pragmata, una propiedad intelectual completamente nueva que se ha beneficiado de los recursos generados por este ciclo.

La pregunta es cuánto puede durar. Después de recuperar algunos de los episodios más queridos, el catálogo empieza a reducirse. Resident Evil 0, Resident Evil 5 y Resident Evil 6 serían candidatos evidentes, aunque quizá también los más complicados por sus particulares decisiones jugables. Precisamente ahí podría estar el interés: un remake no tiene por qué limitarse a embellecer un clásico; también puede rescatar un juego fallido y arreglar aquello que no funcionaba.

Capcom parece haber convertido Resident Evil en una maquinaria bien engrasada. La clave estará en mantener el nivel de calidad y evitar que la frecuencia termine provocando agotamiento. Tener un Resident Evil cada año suena estupendamente, siempre que la saga no vuelva a perderse por el camino.