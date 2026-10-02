Gustavo Maeso Madrid, 02 OCT 2026 - 11:05h.

Echoes of Sekigahara amplía el pasado de Atsu con una nueva región, enemigos y desafíos y Most Wanted convierte las cacerías en partidas de supervivencia con cuatro personajes jugables

El cambio más radical de Tsushima a Ghost of Yotei es el mundo abierto

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Volver a Ezo tiene tine ahora muchos más alicientes. Ghost of Yōtei Complete Edition ya está aquí y mejora una experiencia que ya era sobresaliente. Esta edición completa incorpora una expansión de su campaña, Echoes of Sekigahara, y un nuevo modo de supervivencia, Most Wanted, que aprovecha el combate para ofrecernos otra manera de repartir acero. Dos generosas propuestas que nos vuelven a dar motivos para recuperar la aventura de Sucker Punch.

Echoes of Sekigahara: el pasado también deja cicatrices

La nueva expansión nos lleva a Ashoro Foothills, una región nueva y más compacta, donde la aparición de Nagato, alguien del pasado de Atsu, conecta el presente con recuerdos de la batalla de Sekigahara. Esa doble línea temporal permite conocer mejor a la protagonista antes de su cruzada de venganza y aporta matices a su relación con este personaje.

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La banda de la Serpiente ocupa el centro del conflicto: el vacío de poder ha abierto una disputa por el liderazgo. Una premisa que amplía las consecuencias de la historia principal y combina enfrentamientos, desarrollo de personajes y momentos de humor. La expansión encuentra su personalidad en esa mirada más íntima a Atsu, aunque mantiene la estructura de exploración conocida.

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Ashoro reúne campamentos, santuarios, misiones secundarias, secretos y nuevas armas, armaduras y tintes. Su densidad facilita encadenar actividades, aunque algunos puntos pueden sentirse demasiado próximos. El detalle más interesante está en Ashoro Springs: los personajes que conocemos y las tareas que completamos producen cambios visibles en el pueblo. Regresar para comprobar cómo evoluciona añade un incentivo que va más allá de limpiar iconos del mapa.

También hay novedades que obligan a ajustar nuestra manera de combatir. Los enemigos acorazados exigen utilizar armas pesadas encontradas en el entorno, mientras que nuevas combinaciones de rivales, peligros ambientales y duelos elevan el desafío. Hay continuidad, pero suficientes variaciones para poner a trabajar los reflejos de los veteranos.

Completar el contenido puede llevar aproximadamente entre ocho y doce horas. Eso sí, el acceso depende de avanzar en determinadas misiones de la campaña principal y hablar con Kojiro; no está disponible nada más comenzar una partida nueva.

Most Wanted: una recompensa y otra partida

La segunda gran incorporación es Most Wanted, un modo individual con estructura roguelike. Elegimos un contrato, superamos oleadas y duelos, y seleccionamos ventajas aleatorias entre rondas hasta alcanzar al objetivo final. Las partidas duran alrededor de veinte minutos y culminan en enfrentamientos que incorporan refuerzos respecto a sus versiones de la campaña.

Podemos desbloquear a Atsu, Oyuki, Nagato y Jin Sakai, con distintos equipos iniciales y habilidades definitivas. El regreso del protagonista de Ghost of Tsushima destaca especialmente por recuperar su combate basado en posturas. Oyuki y Nagato se diferencian más por sus armas y habilidades que por sus animaciones o movimientos.

La moneda obtenida, incluso al morir, permite adquirir mejoras generales, habilidades específicas y mejoras de armas y equipo. Además, determinadas recompensas sirven para conseguir contenido que Atsu puede utilizar en la campaña. Las opciones de dificultad y el desafío opcional amplían el recorrido del modo.

Su arranque puede resultar repetitivo, y la variedad de duelos y su orden deja margen de mejora. El atractivo crece al desbloquear ventajas que permiten combinar efectos y construir configuraciones mucho más potentes. Ahí aparece ese delicioso peligro de pensar: "Una cacería más y lo dejo".

El conjunto añade cosméticos, trofeos y contenido para el modo foto. Paralelamente, la actualización gratuita incorpora Beauty of Yōtei, para disfrutar del paisaje como salvapantallas, nuevas canciones para el modo Watanabe, transfiguración de armaduras, mejoras de comodidad y una opción de accesibilidad de alto contraste. Son añadidos disponibles también para quienes conservan el juego original.

Ghost of Yōtei Complete Edition ofrece una ampliación con dos atractivos claros: más profundidad para Atsu y más posibilidades para su combate. Echoes of Sekigahara mantiene una fórmula familiar, pero la concentra en una región con personalidad y consecuencias visibles. Most Wanted necesita algo de recorrido para desplegar sus mejores combinaciones, aunque ofrece una buena excusa para seguir desenvainando. Para quienes querían regresar a Ezo, hay motivos de sobra para ensillar de nuevo.