Madden 27, la ventana de oportunidad para ligarse aún más a la NFL

Las horas al modo franquicia, mi nuevo despertar en la saga

Los Packers anotan el primer touchdown de la temporada NFL en Mediaset: 81 yardas asombrosas de Watson

Compartir







El escaparate de la NFL vuelve a colocar todas las luces más brillantes con el indicativo de la primera jornada tras siete meses de pausa desde el Super Bowl, y el medidor para alimentar esas ganas pasa por Madden 27. La alternativa a la realidad vuelve a ser la conexión entre el seguidor del fútbol americano y el apasionado que va a enfocar cada una de sus partidas en ejecutar el pase perfecto a la endzone hasta perfeccionar el acabado del juego de EA Sports.

La competitividad vivida en los dos partidos semanales en abierto de la NFL en el regreso a Mediaset España es el gancho sobre el que sostener el mando una vez más para entender todo lo que capitaliza la portada de Caleb Williams en Madden 27. El primer paso está en entrar en el deporte de la forma menos ruidosa posible hasta entender todos los quehaceres del mismo, y de ahí al fanatismo, el buen hacer de EA maneja las expectativas después de conceder múltiples deseos al jugador que lleva años repitiendo peticiones.

La forma de encarar la pasión en Madden 27 parte de la experiencia del jugador, y en este caso la puerta de entrada es algo más compleja que en otros juegos, de ahí la exigencia del que empieza a entender qué es un field goal, un fumble o un sack. Con el mando en la mano el aprendizaje va al ritmo del novato que quiere más que los 16 partidos semanales, y dentro del aperturismo de la Nation Football League en España, ese esfuerzo merece la pena.

La contundencia de Madden 27 está en el avance de la inteligencia jugable en todos los asteriscos jugables, tanto en defensa como en ataque. Y desde ahí la peculiaridad del Superstar Mode en solitario es sin duda el punto fuerte para trazar una trayectoria personal y crear una aventura alrededor de las 32 franquicias en diferentes modos de juego...y es apasionante. Es como perderse en un rincón del juego para explotar todos sus valores lejos del online y de la formalidad. Pero serás tú, quarterback, linebacker o receptor el que marque la historia.

PUEDE INTERESARTE Superman Jefferson corona una remontada épica para los Vikings en el inicio de la temporada NFL

Un avance significativo este año está en el modo Franquicia, mucho más estable, más mejorado y con más partículas para atender a retener al jugador durante esas horas que antes pasaban de largo. Es un verdadero simulador para convertirse en el Lombardi de turno con una historia épica que maneja a la franquicia más allá del césped. La gestión semanal en la carga de trabajo, el manejo del staff, el análisis prepartido y el sistema de desgaste es un acierto que navega en las profundidades del juego para los más vertidos en el día a día de la competición. En saborear cada jornada como si fuera un evento propio como cada semana en la NFL.

En mi forma de entender el juego el verdadero significado de la satisfacción en este Madden 27 está en la carrera, sobre todo tras la recepción. El peso de esa responsabilidad in-game junto a la encadenación con las animaciones es especialmente motivador, sobre todo en un entorno donde las reacciones defensivas han mejorado en conceptos básicos. En general esa sensación de inmersión es la que engloba todo lo que significa echar una partida, un realismo cada vez más orgánico que casa con la evolución del jugador.

PUEDE INTERESARTE Los cuatro quarterbacks con interrogante que arrancan la NFL 26/27 como titulares

Lo mejor

La reactivación del Franchise Mode

El salto en el gameplay en cuanto a inteligencia de jugadores manejados por la CPU

Lo peor

La ausencia de traducción al español en pleno 2026

El empuje para mantener el modelo pay-to-win en el online