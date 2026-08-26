Marvel Tokon: Fighting Souls, el alma inevitable de Arc System Works

El encaje ideal de un fighting game entre accesibilidad y profundidad

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El multiverso propuesto por Marvel Tokon: Fighting Souls para abrazar la pirotecnia narrativa de Marvel tiene el aval indiscutible de unos genios que han vuelto a ejecutar un juegazo indiscutible. Arc System Works ha creado su propio arquetipo desde hace años, y desde el primer vistazo al juego esa sensación de omnipotencia volvía a aparecer hasta derribar todas las expectativas desde el mayor valor: el premio de la accesibilidad hasta romper la barrera competitiva.

La puesta en escena de un juego como este pasa por entender cuál es el nivel del jugador a la hora de afrontar el reto, y desde ahí nacen todas las perspectivas para saber que en dos combos puedes estar fuera. Lejos de virales o sufrimientos personales en las clasificatorias, la realidad es que el pacto del estudio japonés está en el disfrute en todos esos caminos hasta llegar a volcar el mando en cada combate.

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La partitura con cuatro personajes y una misma barra de vida acerca al newbie a entrar gracias a Marvel en esta prueba de fuego antes de enredarse a caer en el vicio del arcade stick. Y entre tanto, el juego te encierra en una profundidad brutal no solo por la gestión de las asistencias del 4v4, sino por las posibilidades entre los roles, las elecciones y la idiosincrasia de los personajes dentro del lore propio de la franquicia

La adrenalina, la inmediatez de la respuesta en mando y lo orgánico que se siente jugar a Marvel Tokon es una de las mayores virtudes de un juego que sabe tener entre manos algo especial. Y lo despliega tanto en la originalidad de su guion en el modo campaña (a excepción del cierre repetitivo) así como en las variantes de los modos de juego y en la personalización. Detalles que acompañan la experiencia para darle un valor aún mayor que se complementa además.

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Marvel Tokon es un lugar donde quedarse a contemplar el fighting game como tal, como ente, como producto de entretenimiento donde las animaciones y el apartado artístico son el primer valor para captar la atención. Es ahí donde entra la conexión con el equipo, con entender que Magik es el punto de partida para aprender a hacer combos hasta manejar a Peligro junto a todas sus creaciones.

Hay una montaña de posibilidades, y en todo está el aprendizaje desde los combos con dos botones o con la continuidad de uno solo a los inputs direccionales para revivir esa media luna que tirabas desde el arcade de tu barrio. La consistencia de Dragon Ball FighterZ está presente en el cómo se quieren contar las cosas, y desde esa gestión de los combos empieza todo a tomar forma hasta entender que todo pasa por las probaturas, el entrenamiento y una forma diferente de afrontar el reto.

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Confieso que me he perdido demasiado en Arcade Rumble porque me ofrecía una vertiente muy diferente a la hora de afrontar un juego de lucha, sobre todo por lo que supone tener una forma de jugar totalmente diferente a pesar de incorporar también la batalla. A partir de ahí las pruebas lo son todo, testear, probar equipos con amigos, compartir combos y entender cuál es tu rango para jugar alguna partida suelta, estudiar o soltarse sin la presión del competitivo.

El valor de ese modo historia por lo bien que está construido independientemente del gancho repetitivo entre todos ellos, obvio por lo que se cuenta, es una puerta de entrada perfecta. Entre todo eso el guion funciona, la intensidad también y sobre todo la forma de enfrentarse a algo que son algo más que unas cinemáticas sencillas: el cómic está presente, se vale de tutorial de primeras, apoya el fantástico apartado visual y deja otro trazo más de todo lo que ofrece el título.

Lejos del drama de PC que en nuestro caso no nos ha afectado al tener copia de PS5, el impacto del juego es total desde el motor de renderizado a cada impacto cruzado. Ahora son solo 20 más allá de las promesas para la primera temporada donde Cíclope Fénix estará presente, pero la promesa es la de mantenerse durante años como un asistente más al EVO con millones de posibilidades jugables.

Lo mejor

Los estímulos de cada partida: las animaciones y el apartado artístico es sobresaliente

El proyecto de la accesibilidad tanto en la puesta en escena como en el desarrollo del gameplay

La banda sonora, y sobre todo la sensación de estar en casa Marvel con las líneas de diálogo

Lo peor

El modelo narrativo tiene demasiadas similitudes en el cierre de las historias de la campaña

La inevitable barrera del competitivo (de todo fighting game) a poco que dos combos te dejan KO en segundos

Nota: 88