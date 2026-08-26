Like or Die: un nuevo shooter de supervivencia por equipos de NC

Gustavo Maeso Madrid, 26 AGO 2026 - 14:16h.

El anteriormente conocido como Project Bonfire revela su nombre definitivo y muestra sus primeras claves jugables durante Opening Night Live

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NC ha aprovechado uno de los grandes escaparates internacionales del videojuego para descubrir oficialmente Like or Die, su nuevo FPS de supervivencia por equipos. Hasta ahora conocíamos el proyecto bajo el nombre provisional de Project Bonfire, pero la compañía (anteriormente conocida también como NCSOFT, que esto va de renovar nombres) ha elegido la Opening Night Live de Gamescom 2026 para estrenar su identidad definitiva y enseñar un nuevo tráiler centrado en su propuesta jugable. NC ha aprovechado también la cita para confirmar el lanzamiento de AION 2, el 5 de octubre.

Estamos ante un shooter que quiere ir más allá del intercambio de disparos tradicional. Like or Die introduce construcción, obtención de recursos y modificación dinámica de los escenarios dentro de unas partidas en las que la cooperación será determinante. Todo ello se envuelve, además, en una peculiar ambientación: los jugadores encarnarán a streamers que retransmiten sus combates a través de una plataforma cósmica denominada “Quaya Stream”. Una mezcla de competición, espectáculo y supervivencia con la que NC quiere dar personalidad propia a su próximo proyecto.

De Project Bonfire a Like or Die

La presentación celebrada el 25 de agosto en Colonia supone un paso importante para el desarrollo del videojuego. Project Bonfire deja atrás su denominación provisional para convertirse oficialmente en Like or Die, un título que refleja bastante bien el componente de espectáculo y competición que parece perseguir la producción.

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NC define el juego como un shooter de supervivencia de nueva generación basado en equipos. Su premisa obliga a los integrantes de cada escuadrón a colaborar para conseguir recursos, sobrevivir a los rivales y transformar el propio terreno de juego mientras intentan convertirse en el último equipo que permanece en pie.

La supervivencia, por tanto, no dependerá exclusivamente de nuestra puntería. La capacidad de leer lo que ocurre en el escenario, utilizar correctamente los recursos disponibles y coordinarnos con los compañeros promete tener un peso considerable.

El tráiler mostrado durante Opening Night Live ha servido precisamente para presentar algunas de estas mecánicas y, sobre todo, una de las características con las que NC pretende diferenciar Like or Die dentro de un género especialmente competitivo.

Block Action: construir también será combatir

La gran protagonista de la presentación ha sido Block Action, una mecánica que permite a los jugadores utilizar bloques para crear estructuras y modificar el campo de batalla en tiempo real.

No hablamos únicamente de una herramienta estética. Según explica NC, estos bloques estarán directamente vinculados a la estrategia de los equipos. Una estructura colocada en el momento adecuado podrá generar nuevas oportunidades durante un enfrentamiento y provocar cambios importantes en el desarrollo de la partida.

Esto abre la puerta a combates en los que tendremos que pensar tanto en el espacio como en el rival. El escenario deja de ser un elemento completamente estático para convertirse en otra variable táctica que los equipos pueden manipular.

El objetivo pasa por aprovechar estas posibilidades para cambiar el impulso de una partida y terminar destruyendo el “Nexus” del equipo contrario. La coordinación entre jugadores será especialmente relevante: construir sin un propósito claro difícilmente tendrá el mismo impacto que utilizar Block Action como parte de una maniobra colectiva.

Precisamente ahí encontramos una de las ideas más interesantes de Like or Die. NC quiere que cada equipo tenga capacidad para intervenir directamente sobre las condiciones del enfrentamiento, haciendo que una situación aparentemente desfavorable pueda transformarse gracias a una decisión táctica.

Recursos, supervivencia y trabajo en equipo

Otro de los pilares de Like or Die será la recolección de recursos. Los equipos tendrán que buscarlos durante las partidas y emplearlos mientras compiten por sobrevivir frente al resto de participantes.

La combinación de estas mecánicas dibuja una estructura en la que será necesario repartir la atención entre diferentes prioridades. Combatir al enemigo será fundamental, pero también habrá que conseguir recursos, controlar el espacio y determinar cuándo merece la pena modificar el escenario.

A ello se suma la condición de supervivencia: el propósito final es conseguir que nuestro escuadrón sea el último que continúa en competición. El planteamiento puede resultar familiar para quienes hayan seguido la evolución de los shooters competitivos durante los últimos años, aunque NC pretende diferenciar su propuesta mediante Block Action y la posibilidad de alterar el terreno sobre la marcha.

Habrá que esperar para conocer hasta dónde llega este sistema. La compañía todavía no ha detallado cuestiones como la variedad de bloques, las posibles construcciones, el número de participantes por partida, el tamaño de los equipos o el funcionamiento completo de la obtención de recursos.

Quaya Stream convierte cada partida en un espectáculo

Like or Die también busca una identidad propia a través de su universo. Los participantes no son únicamente combatientes: interpretan a streamers que retransmiten sus partidas mediante “Quaya Stream”, una plataforma de streaming de escala cósmica.

Este contexto permite entender la competición como un espectáculo que existe dentro del propio universo del videojuego. La retransmisión no es simplemente algo que ocurre fuera de la partida, sino parte de la ficción que NC está construyendo alrededor del título.

Por ahora, la compañía no ha explicado hasta qué punto Quaya Stream tendrá consecuencias directas sobre las mecánicas o si funcionará principalmente como marco narrativo. Aun así, es un ingrediente que ayuda a distinguir visual y conceptualmente el proyecto y que podría dar bastante juego a la hora de desarrollar personajes, eventos y contenidos futuros.

NC todavía no pone fecha al lanzamiento

La aparición de Like or Die en Gamescom 2026 ha permitido conocer su nombre definitivo y comprobar algunas de sus principales características, pero todavía quedan bastantes incógnitas por resolver.

NC confirma que el título continúa actualmente en desarrollo y no ha anunciado una fecha de lanzamiento. La compañía emplaza a próximas comunicaciones para ofrecer nuevos detalles, incluida precisamente la ventana en la que podremos empezar a jugar.

Mientras llegan esas novedades, Like or Die ya puede añadirse a la lista de deseos de Steam.