El inventor Tomás Castellanos construye unas garras retráctiles de Lobezno para celebrar su llegada a PS5

Gustavo Maeso Madrid, 11 SEP 2026 - 15:34h.

PlayStation España reta al inventor a trasladar al mundo real una de las señas de identidad más reconocibles del mutante de Marvel

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Convertirse en Lobezno durante unos minutos ya no exige tener un factor curativo mutante ni someter el esqueleto a un complicado proceso para recubrirlo de adamantium. Tomás Castellanos ha encontrado una alternativa bastante más realista. El inventor español ha colaborado con PlayStation España para recrear las legendarias garras de Logan con motivo del inminente lanzamiento de Marvel: Lobezno en PS5, del que ya podéis leer nuestro análisis.

Castellanos se define a sí mismo como un "constructor de superpoderes", y esta vez el concepto le viene como anillo al dedo. El reto planteado por PlayStation España consistía en sacar uno de los elementos más reconocibles del universo Marvel de la pantalla y llevarlo al mundo físico: construir seis grandes garras retráctiles capaces de desplegarse automáticamente. El resultado, según el propio creador, es una auténtica "bestialidad".

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Del videojuego al taller: así nacieron las garras de Lobezno

Estamos acostumbrados a que las colaboraciones alrededor de un gran lanzamiento de videojuegos nos dejen ediciones especiales, anuncios o acciones promocionales. Esta vez, PlayStation España ha apostado por la ingeniería y la fabricación para intentar responder a una pregunta mucho más divertida: ¿qué se sentiría al llevar realmente las garras de Logan?

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El encargado de averiguarlo ha sido Tomás Castellanos. Sus creaciones suelen girar alrededor de ideas que, sobre el papel, parecen propias de la ciencia ficción, y el desafío relacionado con Marvel: Lobezno no iba a ser una excepción. El objetivo no consistía únicamente en fabricar una réplica visual de las garras. La intención era conseguir que el invento transmitiera parte de la contundencia del personaje, con un sistema de despliegue que ayudase a crear la sensación de estar utilizando un auténtico equipamiento de superhéroe.

Durante las pruebas realizadas en el taller, el dispositivo dejó incluso su particular huella. La mesa de trabajo acabó cubierta de "marcas de guerra", una buena muestra de que Castellanos no buscaba construir un juguete ligero o un simple elemento de atrezo.

Aire comprimido para desplegar seis cuchillas automáticamente

La parte más llamativa del proyecto está escondida detrás de las propias garras. Castellanos descartó una solución sencilla basada en muelles que obligase a rearmar manualmente el mecanismo después de cada uso. En su lugar, optó por desarrollar un sistema automático basado en aire comprimido.

El equipo incorpora unos tanques ocultos en una mochila que permiten accionar las seis cuchillas. Basta con pulsar un botón para que las garras se desplieguen y vuelvan a guardarse automáticamente, acercando la experiencia al movimiento que asociamos inmediatamente con Lobezno.

No es solo una cuestión visual. El peso de todo el conjunto, unido al sonido producido por el sistema neumático al entrar en funcionamiento, contribuye a crear una sensación mucho más física. Castellanos explica que llevar el invento puesto termina pareciéndose a equiparse con un auténtico supertraje de Marvel.

El creador también ha mostrado en vídeo parte del proceso seguido para construir las garras, permitiéndonos descubrir el trabajo necesario para convertir una habilidad imposible de un personaje de cómic en un mecanismo funcional.

Un proyecto que encaja con la ferocidad de Marvel: Lobezno

La elección de las garras como centro de esta colaboración tiene bastante sentido cuando observamos la propuesta del próximo gran título de Insomniac Games. Marvel: Lobezno plantea un sistema de combate rápido, agresivo y especialmente físico, en el que las garras de Logan desempeñan un papel protagonista.

Insomniac Games ha explicado que el combate está diseñado alrededor de una filosofía de movimiento agresivo y enfrentamientos a corta distancia, combinando las garras con patadas, golpes y ataques críticos. Además, fuera de los combates los jugadores podrán sacar las garras utilizando los gatillos L2 y R2 del DualSense.

La violencia será otro elemento importante de esta interpretación del personaje. El estudio ha confirmado que el juego contará con sangre y desmembramientos dinámicos, aunque ofrecerá opciones para que cada jugador pueda ajustar estos contenidos. También incluirá más de un centenar de funciones de accesibilidad nuevas, recuperadas o mejoradas a partir de anteriores trabajos de Insomniac.

No tendremos que esperar demasiado para comprobar cómo se sienten las garras cuando dejamos el taller de Tomás Castellanos y cogemos el DualSense. Marvel: Lobezno se pondrá a la venta el próximo 15 de septiembre de 2026 en exclusiva para PlayStation 5.